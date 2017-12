Handball Es knistert im Abstiegsduell zwischen der HSG Konstanz und Eintracht Hagen

Die HSG Konstanz empfängt am Samstag den Aufsteiger VfL Eintracht Hagen, der mit einer erfahrenen Mannschaft an den Bodensee kommt. Die Gäste haben nur zwei Punkte mehr als die Konstanzer und kämpfen ebenfalls um den Klassenerhalt.

2. Handball-Bundesliga: HSG Konstanz – VfL Eintracht Hagen (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Der Dezember wird für die HSG Konstanz zu den Wochen der Wahrheit. Nachdem zuletzt fünf Spielen hintereinander gegen Topteams der 2. Handball-Bundesliga bestritten werden mussten, warten nun fünf Duelle fast ausschließlich gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Den Auftakt bildet das eminent wichtige erste Spiel am Samstag gegen Eintracht Hagen.

Vor dem Duell der nur durch vier Punkte getrennten Rivalen knistert es. Doch die Aufgabe hat es zugleich in sich, denn bei den Gästen handelt es sich nicht um einen klassischen Aufsteiger. Meint auch Hagens 31 Jahre alter Kapitän Sebastian Schneider, der mit Flensburg, den Füchsen Berlin und dem TBV Lemgo vier Jahre lang in der Bundesliga agierte: „Das sind wir vielleicht nicht, weil wir einige Spieler haben, die über jede Menge Potenzial verfügen.“ Und vor allem ganz, ganz viel Erfahrung. Wie etwa Torwart Dragan Jerkovic. Der 41-jährige, 65-fache kroatische Nationalspieler war zuletzt vier Jahre lang für den Erstligisten TVB Stuttgart aktiv. Torwart Nummer eins ist Tobias Mahncke (33), er trug bereits das Trikot des HSV Hamburg und des VfL Bad Schwartau. Auch der 32-jährige Serbe Dragan Tubic verfügt über internationale Erfahrung.

Star des vom ehemaligen Erstligatrainer Niels Pfannenschmidt (TBV Lemgo) trainierten und über einen Ein-Millionen-Etat verfügenden VfL Eintracht ist jedoch Bartosz Konitz. Der sowohl im zentralen wie im linken Rückraum einsetzbare Nationalspieler belegte mit Polen bei der Europameisterschaft 2016 den siebten Platz. Zuvor stand er schon 71 Mal für das niederländische Nationalteam auf dem Parkett (213 Tore).

„Dieses Team hat über den Trainer bis zu den Spielern schon ganz viel höherklassige Erfahrung gesammelt“, sagt HSG-Trainer Daniel Eblen. Der 43-Jährige warnt deshalb nicht nur vor dem „extrem schnellen Umschaltspiel“ des Gegners aus Nordrhein-Westfalen, sondern vor vielen sehr starken Einzelspielern auf allen Positionen. Dazu erwartet er eine unangenehme 5:1-Deckung. „Zur Not spielen sie aber auch die 6:0-Formation. Vor allem auf das Umschaltspiel müssen wir dabei aufpassen“, sagt Eblen.

„Man merkt den Jungs schon an, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen und die Konzentration ansteigt“, erklärt er weiter und warnt eindringlich: „Es liegt nahe, dass man davon ausgeht, dass eine Wiederholung der Leistungen gegen die Topteams – das Spiel in Lübeck einmal ausgenommen – ausreichen wird. Genau darin liegt ein ganz großer Fehler.“ Dies genüge eben nicht. „Da muss man noch viel mehr leisten, noch viel mehr Entschlossenheit und Konzentration reinbringen. Es wird ein ganz anderes Spiel als gegen die Spitzenmannschaften, in denen man großer Außenseiter ist.“

Während bei den Gästen alle Akteure zur Verfügung stehen, haben die Konstanzer weiter Probleme auf der Torhüterposition. Stefan Hanemann hat sich nach einer Muskel- nun auch noch eine schwerere Schulterverletzung zugezogen und fällt einige Wochen aus, der Einsatz von Konstantin Poltrum wird wieder zur Zitterpartie. „Er wurde intensiv behandelt und ist auf dem Weg der Besserung“, berichtet Eblen. Erfreulich ist, dass Chris Berchtenbreiter wieder gesund ist und Julius Heil eventuell nach längerer Pause wieder zum Einsatz kommen wird.

„Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit“, blickt der Konstanzer Übungsleiter voraus. „Mit Spielen, in denen wir bis Weihnachten noch unbedingt Punkte holen wollen.“ Sein Appell: „Jetzt können wir beweisen, dass wir mehr als nur die Summe vieler Einzelteile sind. Nur so kann es funktionieren. Das ist zwar keine Garantie, dass es klappt – aber die Voraussetzung dafür.“