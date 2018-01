Volleyball Es geht Schlag auf Schlag für den VfB Friedrichshafen

Nur zwei Tage nach dem Sieg in Thessaloniki empfängt der VfB Friedrichshafen die Netzhoppers SolWo Königspark KW in der Bundesliga.

Volleyball, Bundesliga: VfB Friedrichshafen – Netzhoppers SolWo Königspark KW (Samstag, 19.30 Uhr, ZF Arena). – Keine Zeit durchzuatmen. Knapp 48 Stunden nach dem Marathonspiel in der Champions League gegen PAOK Thessaloniki wartet mit den Netzhoppers SolWo Königspark KW die nächste Aufgabe auf den VfB Friedrichshafen. Am Samstagabend, 19.30 Uhr, tritt der Tabellenneunte der Volleyball-Bundesliga in der ZF Arena an. VfB-Trainer Vital Heynen setzt dabei auf seinen ausgeglichenen Kader und auf den Heimvorteil: „Die Zuschauer geben uns in solchen Spielen die nötige Kraft.“

Fast zweieinhalb Stunden Spielzeit und fünf lange Sätze hatten die Volleyballer aus Friedrichshafen in den Knochen, als sie am Freitagmorgen die Heimreise aus Thessaloniki an den Bodensee antraten. Viel Zeit zur Ruhe bleibt allerdings nicht. Schließlich wartet am Samstag und damit keine 48 Stunden nach dem hart umkämpften 3:2-Erfolg in Griechenland schon die nächste Bundesligabegegnung gegen die Netzhoppers SolWo Königspark KW. „Natürlich ist auch so eine Reise anstrengend und wir werden sehen müssen, wer frisch genug für das Spiel ist“, sagt VfB-Trainer Heynen und sieht vor allem den Faktor ZF Arena als sehr wichtig an. „Wir brauchen gegen Königs Wusterhausen viele Zuschauer, die uns unterstützen. Das gibt dem Team ein bisschen mehr Kraft.“

Für die Gastgeber spricht auch, dass sie in Thessaloniki einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg umwandeln konnten. Trainer Vital Heynen wäre zwar „mit drei Punkten zufriedener“ gewesen als mit zweien, sagt er. Er ist sich aber auch des Kraftakts seines Teams bewusst. „Das war enorm wichtig, dass wir ungeschlagen geblieben sind“, sagt der Belgier. „Das ist sehr gut für das Gefühl der Mannschaft.“

Die Netzhoppers stehen zwar im Moment mit vier Siegen auf dem neunten Tabellenrang, haben aber zur Mitte der Saison immer besser zusammengefunden. Gegen die United Volleys Rhein Main gab es einen 3:2-Sieg in eigener Halle, gegen Haching unterlagen die Brandenburger nach knappen Sätzen mit 0:3, und gegen den TV Rottenburg konnte das Team ohne den früheren Friedrichshafener Björn Andrae zuletzt trotzdem deutlich mit 3:0 gewinnen. „Das Spiel gegen Rottenburg war wichtig für die Netzhoppers“, weiß auch VfB-Coach Vital Heynen. „Jetzt schielen sie in Richtung Platz acht und werden gegen uns motiviert sein.“

Björn Andrae soll an seiner früheren Wirkungsstätte in der ZF Arena nach kurzer Pause sein Comeback geben, auch Filip Gavenda ist zurück in der Mannschaft. Libero Kamil Ratajczak und Mittelblocker Paul Sprung hingegen konnten die Reise an den Bodensee nicht antreten. Fieber und Schmerzen im Knie zwingen die beiden Leistungsträger zur Zwangspause. Netzhoppers-Trainer Mirko Culic will trotzdem nicht kampflos die Punkte in Friedrichshafen herschenken, schließlich sei sein Team gerade „echt gut drauf“.

In der Hinrunde sind sich beide Mannschaften schon einmal begegnet. Damals konnte der VfB Friedrichshafen das Spiel in Königs Wusterhausem mit 3:1 gewinnen. Dies sollte auch der Plan für Samstag sein, um weiter ungeschlagen in dieser Saison die Tabelle anzuführen. Dort stehen die Volleyballer vom Bodensee mit 30 Punkten aus zehn Spielen ganz oben. Erster Verfolger sind die Berlin Recycling Volleys mit 25 Punkten aus zehn Partien. (gek)