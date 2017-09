Fußball Es bleibt spannend an der Spitze der Landesliga

Der SC Pfullendorf gewinnt in der Fußball-Landesliga das Derby gegen den SC Markdorf. Im Spitzen-Duell SpVgg F.A.L. gegen FV Walbertsweiler-Rengetsweiler trennen sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden, der SC Konstanz-Wollmatingen und der FC Hilzingen warten weiter auf einen Sieg.

Fußball, Landesliga

SC Pfullendorf

SC Markdorf

2:0 (2:0)

Das Derby zwischen dem SC Pfullendorf und dem SC Markdorf brauchte etwas, um auf Touren zu kommen. Die Gäste arbeiteten gut gegen den Ball und ließen die Hausherren nur schwer zu ihrem Spiel finden. Türöffner war für den SCP ein Werne-Eckball nach 18 Minuten, den Kapitän Felix Steinhauser wuchtig ins rechte Toreck köpfte. Markdorf suchte nun sein Heil vermehrt auch in der Offensive. Nach Baras Hereingabe setzte Malte Ensslin seinen Drehschuss aber am Tor vorbei (25.). Auf der anderen Seite nahm der SC Pfullendorf die Markdorfer Gastgeschenke weiter dankbar an. Angreifer Lukas Stützle zog in den Sechzehner, legte die Kugel an SCM-Schlussmann Alexander Koch vorbei, sodass sich dieser nur mit einem Foulspiel zu helfen wusste. Schiedsrichter Jürgen Schätzle zeigte sofort auf den Punkt. Wie schon in der Vorwoche beim Sieg in Villingen verwandelte Patrick Fähnrich souverän – 2:0 nach 27 Minuten. Mit einem Glanzreflex verhinderte Gästetorwart Alexander Koch nach Stützles Solo vor der Pause den dritten Pfullendorfer Treffer. Aber auch die Filzinger-Elf hatte nach einem Ballverlust von Stephan Steinhauser in Minute 44 noch die dicke Chance zum Anschlusstreffer. SCP-Keeper Sebastian Willibald bügelte den Fauxpas seines Abwehrspielers aber nochmals aus, sodass es beim 2:0-Pausenstand blieb.

Nach dem Seitentausch peilte die Heimelf das 3:0 an. Nach Erdems Flankenball klärte Koch Fähnrichs Direktabnahme reflexartig (47.). Dann faustete der Markdorfer Schlussmann Stützles Drehschuss zur Ecke. Sekunden später war es erneut Fähnrich, der aus kurzer Distanz den Ball nicht im Ziel unterbrachte (51.). Ebenfalls aus wenigen Metern vergab dann Kai Huber gegen Koch die Vorentscheidung. Anschließend schraubte der SCP das Tempo runter und brachte den Sieg ohne zu glänzen über die Zeit. (stl)

Tore: 1:0 (18.) F. Steinhauser, 2:0 (27./FE) Fähnrich – SR: Schätzle (Schönwald). – Z: 275.

FC Überlingen

FC RW Salem

2:0 (1:0)

Nach einer Viertelstunde des Abtastens hatte der FC Überlingen im Derby gegen den FC RW Salem durch Janik Gerlach die erste Halbchance des Spiels. In der 25. Minute dann die erste Großchance für die Gäste, als Beck frei vor dem Überlingen Keeper Negraßus auftauchte, der parierte aber großartig. In der 31. Minute erzielte Marc Kuczkowski die Pausenführung für die Gastgeber durch einen verwandelten Foulelfmeter.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war der FC Überlingen dann viel zu passiv, und Salem hatte Vorteile. In dieser Phase vergab Philipp Beck die Riesenchance zum Ausgleich. Nach der Verletzung des Überlinger Torwarts war die Partie länger unterbrochen. Negraßus konnte trotz Platzwunde aber weiterspielen. Dann war die Heimmannschaft wieder besser im Spiel. Tom Öhler verpasste das 2:0 nur knapp. Ein Kopfball von Alexander Welte wurde vom Salemer Keeper entschärft. So war es wiederum Marc Kuczkowski vorbehalten, nach guter Vorarbeit von Tom Öhler das 2:0 zu erzielen. In der Nachspielzeit wäre es den Überlingern möglich gewesen, den Vorsprung zu erhöhen. So ging ein Kopfball des völlig freistehenden Buzhghulashvili ganz knapp am Salemer Tor vorbei. In einem Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe blieben die Punkte letztlich verdient in Überlingen.

Tore: 1:0 (31./FE) Kuczkowski, 2:0 (70.) Kuczkowski. – SR: Hohmann (Eimeldingen). – Z: 300.

FC Hilzingen

DJK Villingen

2:2 (1:1)

Nach vier Spielminuten musste der umsichtige Schiedsrichter aufgrund Gewitter und Wetterkapriolen die Partie zwischen dem FC Hilzingen und der DJK Villingen für ca. 40 Minuten unterbrechen. Die Heimmannschaft begann spielbestimmend. Nach wenigen Minuten wurde Dukart in Szene gesetzt, doch Sarrs klärte mit einer Grätsche. Die Gäste standen in der Anfangsphase tief und agierten mit weiten langen Bällen. Dies sorgte aber stets für Gefahrenpotenzial. Eine gute Möglichkeit der Gäste blockte Drochula in letzter Sekunde zum Eckball. Die nächste Großchance hatte wieder der FC Hilzingen, als Jeckl nur knapp am Lattenkreuz vorbeischoss. Der FC Hilzingen erhöhte den Druck, und nach einer halben Stunde erzielte Jeckl nach einem genialen Pass den verdienten Führungstreffer (32.). Die Gäste hielten jedoch dagegen. Wenige Minuten später köpfte Giesler eine Flanke unhaltbar für Müller zum Ausgleich ein. Im Anschluss daran arbeitete sich die Heimelf mehrfach Chancen heraus, nutzte sie aber nicht.

Auch nach der Halbzeitpause hatte die Heimelf die besseren Möglichkeiten. Nach zehn Minuten fiel das 2:1. Nach einem tollen Doppelpass mit Jeckl versenkte Holzreiter den Ball in den Maschen. Dukart hätte Minuten später die Führung ausbauen können, als er sich gut durchsetzte, doch er verpasste es, den Ball im Tor unterzubringen. Nach 70 Minuten stellte Hilzingen die offensive Spielweise fast vollständig ein und versuchte, die Führung zu verwalten. Die Gäste gewannen dabei Spielanteile. Die DJK Villingen drückte mit allen Mitteln auf den Ausgleich und erntete in der 87. Minute beim Ausgleich von Werner die Früchte des engagierten Anrennens. So nahmen die Gäste aufgrund der Schlussminuten einen verdienten Punkt mit, die Hausherren verpassten es, die Entscheidung schon früh herzustellen und mussten mit dem glücklichen Remis zufrieden sein. (de)

Tore: 0:1 (32.) Jeckl, 1:1 (36.) Giesler, 2:1 (55.) Holzreiter, 2:2 (87.) Werner. – SR: Langeneckert (Appenweier). – Z: 130.

SpVgg F.A.L.

FV Walbertsweiler/Reng.

3:3 (1:2)

Zu einer besonderen Begegnung kam es im HSM-Sportzentrum „Am Aubach“ in Frickingen. Es traf der ungeschlagene Tabellenführer SpVgg F.A.L. auf den ehemaligen Verein des jetzigen F.A.L.-Trainers Joachim Ruddies, den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler. Die SpVgg ging leicht favorisiert in die Partie, doch Walbertsweiler-Rengetsweiler spielte bislang ebenfalls eine gute Saison und stand vor der Begegnung mit zwölf Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Die Gäste kamen auch besser in die Partie. Bereits in der 3. Minute hatten sie durch Fischer die erste Tormöglichkeit. Bei der SpVgg F.A.L. dauerte es bis zur 12. Minute, ehe sie das erste Mal gefährlich vor das gegnerische Tor kam. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 24. Minute kombinierte sich Walbertsweiler-Rengetsweiler vor das F.A.L.-Tor, legte nochmals quer und Moser schob zum 0:1 ein. Zehn Minuten später hätte Strüver nach einem Eckball zum Ausgleich einköpfen können, jedoch traf er aus zwei Metern nur die Latte. In der 35. Minute konnte sich Sebastiani auf der rechten Seite durchsetzen. Sein Pass in die Mitte fand Mark Burgenmeister, der zum 1:1 abschließen konnte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekam Walbertsweiler nochmals einen Freistoß im Halbfeld. Dieser wurde von Müller zur erneuten Führung genutzt.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Frickinger in der 54. Minute einen langen Ball auf Krasniqi, der diesen unter Kontrolle brachte und zum 2:2-Ausgleich traf. In der Folge hatten beide Mannschaften weitere gute Chancen. In der 83. Minute zog Strüver nach einem Abpraller aus 25 Metern ab. Der Ball schlug im linken Torwarteck zum 3:2 ein. Nur fünf Minuten später nutzte Osswald ein Missverständnis in der Frickinger Hintermannschaft zum nicht unverdienten 3:3-Endstand aus. (mm)

Tore: 0:1 (24.) Moser, 1:1 (35.) M. Burgenmeister, 1:2 (45.) Müller, 2:2 (54.) Krasniqi, 3:2 (83.) Strüver, 3:3 (88.) Osswald. – SR: Litterst (Rielasingen). – Z: 430.

DJK Donaueschingen

SG Dettingen-Dingelsdorf

3:0 (1:0)

Das Spiel begann mit einem offenen Schlagabtausch. Bei der DJK Donaueschingen war der Wille zu spüren, den ersten Dreier endlich einzufahren, aber die SG Dettingen-Dingelsdorf stellte sich in den ersten zehn Minuten stark dagegen. So musste die DJK aufpassen, nicht einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Aber nach diesen ausgeglichenen zehn Minuten übernahm Donaueschingen mehr und mehr das Kommando. Trotz nach wie vor vielen Abspielfehlern kämpfte sich die Heimelf in die Partie und bekam im Lauf der ersten Hälfte ein immer größeres Übergewicht. In der 13. Minute setzte Raphael Schorpp die erste Möglichkeit aus 18 Metern noch über das Tor, und fünf Minuten später konnte Berkay Cakici einen schönen Querpass von Yakub Sevimli auch nicht im Tor unterbringen. Das verdiente 1:0 fiel in der 26. Minute durch eine entschlossene Einzelleistung von Sebastian Sauter, der sich über die rechte Außenbahn durchsetzte und überlegt einschob. Nach diesem befreienden 1:0 folgten in der 34. Minute durch Yakub Sevimli und in der 39. Minute durch Raphael Künstler weitere gute Möglichkeiten. Die SG wurde in ihren Aktionen harmloser.

Nach der Pause wollte die DJK die Entscheidung. In der 56. Minute gleich zwei gute Möglichkeiten, die von Raphael Schorpp und Raphael Künstler noch vergeben wurden. Zu diesem Zeitpunkt kam von der SG Dettingen-Dingelsdorf kaum noch Entlastung. In der 78. Minute fiel das erlösende 2:0. Raphael Künstler setzte sich entschlossen durch und verwandelte überlegt zum 2:0. In der 85. Minute bediente Maximilian Jäggle mit tollem Querpass den mitgelaufenen Benedikt Ganter, der aus guter Position aber nicht zum vorentscheidenden 3:0 traf. Diese blieb in der 87. Minute Raphael Schorpp vorbehalten, der in schönem Zusammenspiel mit Andreas Albicker für die Entscheidung sorgte. (tw)

Tore: 1:0 (26.) Sauter, 2:0 (78.) Künstler, 3:0 (87.) Schorpp. – SR: Gallus (Freiburg). – Z: 200.

FC Furtwangen

SC Konstanz-Wollmatingen

1:1 (1:0)

Der FC Furtwangen spielte gegen den SC Konstanz-Wollmatingen eine starke erste Halbzeit, baute dann aber ab und musste sich mit einem Punkt begnügen. Der Lattentreffer von Bienger (5.) war die einzige Chance der Gäste in den ersten 45 Minuten. Auf der anderen Seite hatte Geiger (6.) kein Abschlussglück. Meier (14.) und Fichter (22.) scheiterten am glänzend reagierenden Schlussmann der Gäste. Furtwangen bestimmte die Partie und traf zum 1:0. Nach einem Eckball stocherte Jörg Ringwald nach einer halben Stunde den Ball über die Linie. Willmann (40.) traf den Innenpfosten und Meier fehlte bei einem Volleyschuss das Glück.

Als kurz nach der Pause Gästespieler Grimm sich zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ und den Platz verlassen musste, schien alles für Furtwangen zu laufen. Doch es kam anders. Ambs verlor den Ball im Mittelfeld und Dold erkannte, dass Wehrle etwas zu weit vor seinem Tor stand. Gästespieler Caliskan traf nur Aluminium, doch dann schlug Dolds Schuss aus rund 25 Metern zum Ausgleich ein (60.). Furtwangen stand eine Viertelstunde unter Schock, bevor Kaltenbach den Innenpfosten traf. Gleiches passierte Geiger. Auch ein Kopfball von Kaltenbach (83.) knallte an die Querlatte. Zwischendrin hatte Gamp (80.) eine gute Möglichkeit für die Gäste. „Unsere erste Halbzeit war hui, die zweite leider pfui“, resümierte Furtwangens Trainer Markus Knackmuß. Seine Elf muss weiter auf den zweiten Saisonsieg warten, der SC Konstanz-Wollmatingen auf den ersten. (wd/daz)

Tore: 1:0 (30.) J. Ringwald, 1:1 (60.) Dold. – SR: Sattler (Baden Baden). – Z: 150. – Bes. Vork.: Rot (53.) für Grimm (Konstanz-Wollmatingen).

Stenogramme

FC Löffingen

FC Villingen II

2:6 (2:4)

Tore: 0:1 (13./FE) Wagner, 0:2 (20.) F. Chiurazzi, 0:3 (22.) F. Chiurazzi, 1:3 (32.) Hoheisel, 2:3 (36.) Schuler, 2:4 (45.) Atar, 2:5 (81.) Ketterer, 2:6 (84.) M. Chiurazzi. – SR: Dorss (Markdorf). – Z: 120.

SV Obereschbach

FC Schonach

1:2 (1:0)

Tore: 1:0 (11.) Riegger, 1:1 (82.) Reiner, 1:2 (86.) Frey. – SR: Schäper (Villingen). – Bes. Vork.: Gelb-Rot (39.) für Romeo (FC Schonach) und (57.) für Heringer (SV Obereschach).