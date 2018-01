Fußball Erstes Testspiel für SC Pfullendorf

Die Landesliga-Fußballer aus dem Linzgau spielen beim württembergischen Verbandsligisten FC 07 Albstadt.

Fußball, Testspiel: FC 07 Albstadt – SC Pfullendorf (Sonntag, 14.30 Uhr, Lichtenbol Kunstrasen). – Der Landesliga-Tabellenführer SC Pfullendorf bestreitet am Sonntag, einen Tag nach dem offiziellen Trainingsstart, beim württembergischen Verbandsligisten FC 07 Albstadt sein erstes Testspiel. „Albstadt ist vornehmlich zur Bildung der konditionellen Grundlagen und fußballspezifischer Art gedacht“, sagt Trainer Marco Konrad, den vor allem „die körperliche Verfassung jedes einzelnen zu diesem frühen Zeitpunkt interessiert, um zu sehen, wie viel wir noch im Grundlagenbereich zu trainieren haben.“

Neu dabei ist der Brasilianer Natan Fagundes da Silva. „Natan ist schon gut integriert, da er bereits vor der Winterpause bei uns mittrainiert hat. Auch sprachlich macht er gute Fortschritte“, freut sich Konrad über den Südamerikaner. Den Auftrag „Tore schießen“ hat derweil der zweite Neuzugang der Pfullendorfer, Mustafa Akgün (FC Bad Dürrheim), bekommen. Die Zügel anziehen wird SCP-Trainer Konrad dann in den kommenden Trainingswochen. Dann stehen für den Landesligaspitzenreiter gleich drei Tests an: Am Mittwoch beim VfB Friedrichshafen (19 Uhr), am Samstag in Neufra/Donau gegen die Sportfreunde Hundersingen (11.30 Uhr) und am Sonntag beim SC 04 Tuttlingen (15 Uhr). Weitere Tests sind geplant gegen den FV Biberach (10.2./11 Uhr), FV Ravensburg II (18.2./15 Uhr) und am 24.2. beim FC Radolfzell. (stl)