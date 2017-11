Ringen Erste Niederlage für KSV Gottmadingen

Eine deutliche 9:17-Niederlage haben die Verbandsliga-Ringer des KSV Gottmadingen beim starken SV Eschbach kassiert.

Ringen, Verbandsliga

SV Eschbach

KSV Gottmadingen

17:9

Trainer Volker Hirt hatte allerdings nicht den ganzen Kader zur Verfügung und musste die 61-kg-Klasse unbesetzt lassen. Von Beginn an gaben die Gastgeber den Ton an und besiegten die Hegauer am Ende mit 17:9.

Der Kampf in der 75-kg-Freistil-Klasse wurde vorgezogen und ging klar an den SV Eschbach. Florin Gavril kam nicht über ein 2:2 gegen den defensiv ringenden Di Feo hinaus und gewann den einzigen Punkt vor der Pause. Rolf Keller unterlag nach Punkten und auch Volker Hirt musste sich knapp geschlagen geben. So stand es zur Halbzeit 12:1 für Eschbach.

In der zweiten Hälfte unterlag Hannes Zuber nach Punkten, bevor Daniel Weh den ersten Vierer für die Gäste holte. Doch die Hoffnungen schwanden, als Michael Kampka nach klarer Führung gegen Tim Scherer am Schluss noch die Körner ausgingen und der Eschbacher in den letzten Sekunden den Kampf noch drehen konnte. Auch Semih Bosian konnte seinen Kampf nicht für sich entscheiden und unterlag mit 0:1 Punkten. Die Begegnung war da aber schon entschieden, der souveräne Schultersieg von Yan Ceban, mit dem er auf 17:9 verkürzte, war dann nur noch Ergebniskosmetik. Am kommenden Samstag um 20 Uhr ringen die Gottmadinger zu Hause gegen die RKG Waldkirch Kollnau.

Die zweite Mannschaft des KSV Gottmadingen konnte in Villingen mit 18:10 gewinnen und Anschluss an den VfK Eiche Radolfzell halten, der am kommenden Samstag, 18.30 Uhr, in Gottmadingen antritt. Bei diesem Derby könnte es bereits eine Vorentscheidung im Kampf um den Aufstieg geben.

Die Schülermannschaft unterlag in der Verbandsjugendliga gegen Radolfzell mit 14:22, den Kampf in Kandern gewann sie mit 24:16. (ad)

Die Kämpfe im Einzelnen

75F: Dorian Becker – John Buchman 16:0 TÜ (4:0)

57F: Fabio Di Feo – Florin Gavrila 2:2 PS (4:1)

130F: Daniel Faller – Rolf Keller 8:0 PS (7:1)

61G: Silas Rombach kampflos (11:1)

98F: Andreas Benitz – Volker Hirt 4:3 PS (12:1)

66F: Marius Ionut Blindu – Hannes Zuber 11:0 PS (15:1)

86G: Florian Läufer – Daniel Weh 7:17 SS (15:5)

71Gr: Tim Scherer – Michael Kampka 10:10 PS (16:5)

80F: Mario Läufer – Sehmih Bosian 1:0 PS (17:5)

75G: Damian Joos – Yan Ceban 0:16 (17:9)