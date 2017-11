Handball Ernüchterung für HSG Konstanz beim kleinen Superball

HSG Konstanz II verliert gegen SG Waldkirch/Denzlingen vor 300 Fans und war dem Tabellenzwölften in allen Belangen unterlegen

Handball, Südbadenliga

HSG Konstanz II

SG Waldkirch/Denz.

28:34 (12:17)

Groß war die Vorfreude auf den Superball2 in Allensbach bei der HSG Konstanz II, auf eine große, stimmungsvolle Kulisse und ein „gutes Handballspiel“, so Trainer Matthias Stocker. Die Wünsche bezüglich der Kulisse wurden erfüllt, 300 Fans und der lautstarke HSG-Fanclub hatten sich mit zahlreichen Trommlern in der Riesenberghalle eingefunden – vom Auftritt seiner Mannschaft war der HSG-Coach jedoch schwer enttäuscht. Stocksauer meinte er nach dem 28:34 (12:17): „Das war eine sehr verdiente Niederlage, auch in der Höhe. Wir waren in allen Belangen und auf jeder Position unterlegen.“

Sechs Minuten lang war die Partie gegen Waldkirch/Denzlingen ausgeglichen, und es stand 4:4, obwohl Konstanz schon hier unkonzentriert und nicht konsequent genug wirkte. Dann ließ der Zweitliga-Nachwuchs serienweise klarste Chancen und Siebenmeter aus und spielte den gerade in der Offensive stark aufspielenden Gästen in die Karten. Vor allem der Ex-Konstanzer Kai Mittendorf trumpfte mit einem überragenden Spiel auf. Nach etwas mehr als 15 Minuten zog Waldkirch das erste Mal mit fünf Toren davon und konnte den Abstand zur Pause stabil halten.

Zwar blies die HSG Konstanz mit einer verbesserten, aggressiveren Abwehrarbeit, früherem Stören und einem gut aufgelegten Lukas Herrmann zwischen den Pfosten nach zwischenzeitlichem Sechs-Tore-Rückstand zur Aufholjagd. Der neunmal erfolgreiche Samuel Löffler verkürzte auf 21:23 (42.), doch die HSG brachte sich, wie Matthias Stocker kopfschüttelnd meinte, „selbst aus dem Konzept“, als sich die Chance bot, auf ein Tor heranzukommen. So musste er hilflos mit ansehen, wie Waldkirch/Denzlingen seine couragierte, gute Leistung krönte und weiter konsequent die Konstanzer Fehler und Unzulänglichkeiten ausnutzte.

Die Partie war somit frühzeitig entschieden und die Gäste schraubten das Ergebnis sogar noch in die Höhe, sodass Stocker wütend bilanzierte: „Wir haben damit nicht mal annähernd einen Punkt verdient gehabt.“ Leid tat es ihm vor allem für die vielen Fans.

HSG Konstanz II: Wolf, Gemeinhardt, Herrmann (Tor); Merz, Oßwald (2), Kunde (3), Gottesmann, Mack (4), S. Löffler (9), J. Löffler (5/1), Wangler (5), Zeiler. – Z: 300.