Basketball Ernüchternde Pleite für TV Konstanz

Die Konstanzer Basketballer verlieren ihr Heimspiel gegen den TV Nellingen mit 88:93 sowie die Tabellenführung in der Oberliga. Trainer Dario Sisljagic ist unzufrieden mit dem Teamgeist.

Basketball, Oberliga

TV Konstanz

TV Nellingen

88:93

Zu Beginn des Spiels setzten die Hausherren vor allem in der Defensive Aspekte, was Nellingen zwang, von jenseits der Drei-Punkte-Linie zu werfen. Dies taten die Gäste bei zehn Versuchen auch erfolgreich. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel führten die Konstanzer aber zur Halbzeit mit neun Punkten.

Auch Anfang des dritten Viertels lief alles für den TV Konstanz, der den Vorsprung auf 17 Punkte ausbaute. Dann schlichen sich jedoch vermeidbare Fehler ins Spiel ein, und so reduzierten die Gäste den Rückstand zum Ende des Viertels auf zehn Punkte. Im vierten Abschnitt schien es, als hätten die Hausherren das Verteidigen verlernt. Der Gegner erzielte 37 Punkte in den letzten zehn Minuten, was in einer Niederlage für Konstanz mündete. „Das schmerzt, denn wir hatten das Spiel unter Kontrolle“, zog Trainer Dario Sisljagic Bilanz, „jedoch wurde dann zu sehr auf Einzelaktionen gesetzt, anstatt auf das Teamplay. Die eigenen Stärken wurden nicht ausgenutzt, die Mannschaft agierte zu undiszipliniert“, so Sisljagic, der sicher ist: „Es muss sich was verändern, wollen wir die Saison erfolgreich beenden.“

TV Konstanz: Asamoah, Bratina (21), Dierenbach (17), Dotzauer (7), Ettlinger (2), Manderla (23), Mayer (4), Muslic (6), Schock (6), Guggenheimer (2).