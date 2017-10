Handball Erneuter Sieg für HSG Konstanz II

Die HSG Konstanz II feiert mit dem 28:26-Erfolg gegen den TuS Helmlingen den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Handball, Südbadenliga

HSG Konstanz II

TuS Helmlingen

28:26 (13:15)

Wie schon im ersten Rundenspiel tat sich die neuformierte HSG Konstanz II gegen den zum Saisonauftakt ebenfalls erfolgreichen TuS Helmlingen lange Zeit schwer, kam dann in der Schlussviertelstunde mächtig ins Rollen, spielte sich in einen Rausch und feierte am Ende mit dem 28:26 (13:15)-Erfolg den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Konstanz verschlief den Beginn komplett, wirkte völlig neben sich, nervös und fahrig. Die Folge: 6:2 für Helmlingen. Der TuS schlug die Zweitliga-Reserve vom Bodensee dabei immer wieder mit den eigenen Waffen, nutzte deren vielen Fehler im Aufbauspiel gnadenlos aus und kam über schnelle Konter immer wieder zum Erfolg. Vor allem das Zusammenspiel zwischen Torwart und Abwehr passte noch nicht, sodass die Gastgeber mehr als 20 Minuten benötigten, um das erste Mal nach dem 1:1 wieder den Ausgleich herstellen zu können (9:9). Die Wende war das aber noch nicht, denn noch konnten die Gäste von der französischen Grenze das Tempo und den Druck auf die HSG-Talente hochhalten. Nach einem 10:13-Rückstand konnte Samuel Löffler immerhin mit der Pausensirene zum 13:15 verkürzen.

Die letzte Viertelstunde war dann HSG-Zeit. Helmlingen war der Kräfteverschleiß immer deutlicher anzumerken, während Konstanz seine konditionellen Vorteile ausspielte. Erst markierten die Konstanzer den 21:21-Ausgleich, dann spielten sie sich mit einem nach seiner Einwechslung stark auftrumpfenden Torwart Sven Gemeinhardt und einem groß aufspielenden A-Jugendlichen Patrick Volz in einen Rausch. Von 21:22 auf 27:22 (57.) innerhalb von sieben Minuten ohne Gegentor – die Entscheidung. Der Rest war Ergebniskosmetik der Ortenauer.

„Wir haben zwischenzeitlich fast alle Deckungsvarianten ausprobiert“, konnte Matthias Stocker im Nachgang lachen. „Aber erst als wir zurück in das 6:0 sind und Sven toll in das Spiel kam, hat er den Jungs das nötige Selbstvertrauen vermittelt.“ Vor allem A-Jugend-Talent Patrick Volz hatte bei den Tempogegenstößen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nach dem geglückten Start in die Südbadenliga mit 4:0 Punkten freut sich Matthias Stocker nun auf das nächste Heimspiel am Dienstag, 17 Uhr, in der Schänzlehalle gegen Sinzheim. „Das gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir in der Liga angekommen sind“, meint der ehemalige Zweitligaspieler vor dem Topspiel am Tag der Deutschen Einheit gegen den ebenfalls mit zwei Siegen gestarteten, sehr erfahrenen Kontrahenten aus dem Landkreis Rastatt. „Da werden wir wieder eine sehr gute Leistung benötigen“, so Stocker, der seinen Dank an die Fans für die Unterstützung seiner Mannschaft richtete. (joa)

HSG Konstanz: Wolf, Gemeinhardt (Tor); Volz (5), Oßwald, Kunde (5/4), Gottesmann (1), Mack (3), S. Löffler (6), J. Löffler (1), Wangler (2), Both, Braun (4/1), Mauch, Wendel (1).