Fußball Eric Schönfeld: ein Konstanzer Dauerbrenner beim FC Luzern

Eric Schönfeld ist seit zehn Jahren als Physiotherapeut beim Schweizer Super League-Club FC Luzern tätig. Markus Babbel lernte dort den Konstanzer schätzen.

Fußball: Die Dauerbrenner im schnelllebigen Profifußball agierten schon immer eher im Hintergrund, meist an der Massagebank. Etwa der Kultmasseur des Hamburger SV, Hermann Rieger, oder Erich Deuser und Adolf „Adi“ Katzenmeier, die sich zum Teil gemeinsam mehr als ein halbes Jahrhundert um die Muskeln der DFB-Kicker kümmerten.

Auch ein Konstanzer beweist Konstanz in dieser Hinsicht. Eric Schönfeld ist schon über zehn Jahre beim Schweizer Super League-Club FC Luzern, obwohl der in der ohnehin eher unruhigen eidgenössischen Fußballszene nicht gerade zu den Ruhepolen zählt. Als Spieler war Schönfeld, der beim SV Dingelsdorf und dem FC Konstanz in der Jugend spielte, für den FC Singen 04 und den SC Pfullendorf in der Oberliga aktiv und überzeugte dort mit seiner ruhigen, sachlichen, im Zweikampf aber kompromisslosen Art. Zweimal war der Abwehrspieler am Gewinn des südbadischen Pokals beteiligt und absolvierte drei Spiele im DFB-Pokal. Die Rückkehr vom SC Pfullendorf zum FC Singen 04 war für Schönfeld nicht nur sportlich interessant, denn in Singen war damals der holländische Ex-Nationalspieler Johan Neeskens Trainer. Mit den Blau-Gelben stieg Schönfeld in die Oberliga auf und machte gleichzeitig eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Zwar musste er bereits mit 28 Jahren wegen Knieproblemen seine aktive Karriere beenden, das Netzwerk, das er als Fußballer geknüpft hatte, sorgte aber für weitere Kontakte. So kam er zum damaligen Super League-Club FC Schaffhausen, wo er gemeinsam mit Trainer Jürgen Seeberger und Wolfgang Stolpa das Profiteam betreute. Im August 2007 beendete er nach drei Jahren sein Engagement in Schaffhausen, zunächst mit dem Ziel, mal etwas ganz anderes als Fußball zu machen. Doch Ende 2007 las er ein Inserat des FC Luzern, und da er nun doch wieder Lust auf Fußball hatte, bewarb er sich – mit Erfolg. Zunächst war das betreuende Team noch klein, die Aufgaben daher vielfältig. Physiotherapie, aber auch Reha-Training mit und ohne Ball standen auf dem Programm. „Da kam einem schon zugute, dass man einen geraden Pass spielen kann“, betont Schönfeld, dass er in dieser Phase von seiner Fußballer-Vergangenheit profitierte. „Ich glaube, man kann sich so besser in die Spieler hineinversetzen!“

Bei einem inzwischen sechsköpfigen Trainerteam und einem medizinischen Stab mit sieben Mitarbeitern ist das Aufgabenfeld eines Physiotherapeuten natürlich begrenzt. Doch von Markus Babbel, bis vergangenen Freitag Chef-Trainer beim FC Luzern, bekommt Schönfeld großes Lob: „Eric ist seit Langem im Verein, er hat einen sehr guten Draht zu den Spielern und auch eine hohe Fachkompetenz. Auf seine Prognosen konnte ich mich verlassen, die Absprachen mit ihm klappten. Als Trainer kann man sich so einen Mitarbeiter nur wünschen.“

Allerdings weiß auch der 44-jährige Konstanzer, dass es selbst in seinem Bereich immer zu Wechseln kommen kann: „Ich bin mir natürlich bewusst, dass es im Fußball keine Jobgarantie gibt“, so Schönfeld. In den zehn Luzerner Jahren hat er nun schon zehn Trainer erlebt, ein neuer Trainerwechsel steht an. Schade aus seiner Sicht, denn den Ex-Europameister hat er schätzen gelernt: „Markus Babbel ist sehr bodenständig, hat keine Allüren, aber viel Humor und er ist ein absoluter Profi. " Schönfeld, der schon einige Trainer, Manager und Präsidenten kommen und gehen sah, wird sich also wieder auf einen „Neuen“ einstellen müssen, denn beim FCL fühlt er sich wohl. „Wenn es mir hier nicht gut gefallen würde, dann wäre ich nicht schon zehn Jahre hier!“ Bis sein großer Traum, mit den Luzernern in einem internationalen Wettbewerb zu spielen, wahr wird, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Jetzt ist erst einmal Abstiegskampf angesagt. Beweist Schönfeld aber weiter Konstanz in seinem Job, kann er ja bei den Zentralschweizern das werden, was einst Hermann Rieger beim HSV war.