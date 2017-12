Schwimmen Erfolgreicher Jahresabschluss für SSF Singen

Beim Hohentwiel-Festival zeigen die Gastgeber eine kompakte Teamleistung mit Vanessa Steigauf als überragender Starterin.

Schwimmen: Trotz der parallel laufenden Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Berlin und der parallel laufenden Kurzbahn-Europameisterschaften in Kopenhagen trafen sich beim 21. Internationalen AquaSphere-Hohentwiel-Festival wieder viele nationale Titelträger und Medaillengewinner aus der Schweiz, Österreich und Deutschland – und sorgten für packende Wettkämpfe im Singener Hallenbad. Das über 40-köpfige Helferteam der SSF Singen als Ausrichter hatte zwei Tage lang alle Hände voll zu tun, meisterte die Herausforderung aber bravourös. Dank der Sonderpreise für die ausgewürfelten Glücksläufe erhielt das Festival der SSF Singen einen ganz besonderen Reiz – auch für die Nachwuchsschwimmer aus „der zweiten Reihe“, die so auch zu attraktiven Preisen kamen, die sie strahlend in Empfang nahmen.

Sportlich lief es für das Team von SSF-Trainer Norbert Mayer gut, teilweise sogar herausragend: Mit vier Gold-, neun Silber- und acht Bronze-Medaillen in der offenen Klasse landeten die SSF unter den 20 Vereinen im Medaillenspiegel auf Rang drei; mit 21 Mal Gold, neun Mal Silber und zehnmal Bronze im abschließenden Altersklassen-Medaillenspiegel auf Platz zwei. Dazu kamen drei Vereinsrekorde, die gleichzeitig Rekorde für den BSV-Schwimmbezirk Schwarzwald-Bodensee darstellten, durch Vanessa Steigauf über 50 m Freistil (0:26,74), 200 m Freistil (2:04,02) und 400 m Freistil (4:22,90), wobei sie über 200 m Freistil die alte, eigene Marke um über 2,5 Sekunden verbesserte. Zwei badische Altersklassenrekorde für 14-Jährige steuerte Nils Miedler über 50 m Freistil (0:24,38) und 100 m Lagen (1:01,54) bei.

Die Titel in der offenen Klasse holten Vanessa Steigauf über 50/200/400 m Freistil und die 4x100 m Freistil-Staffel mit Vanessa Steigauf, Lisa Gigl, Irina Oklmann und Kerstin Rohr. Silber/Bronze gingen an einen fulminant schwimmenden Moritz Schmid (50/100/200 m Freistil, 50/100/200 m Rücken, 200 m Lagen), Mattia Scigliano (50/100/200 m Schmetterling), Nils Miedler (50 m Freistil und Rücken), Vanessa Steigauf (100 m Freistil) und Kerstin Rohr (200 m Freistil) sowie an die erst 13-jährige Erika Wochner über 200 m Schmetterling (2:34,20), die sich damit in der ewigen SSF-Bestenliste auf Platz zwei vorschob und den Vereinsrekord aus dem Jahr 2010 nur um 83 Hundertstelsekunden verfehlte. Zweimal Bronze gewannen zudem die Lagen-Staffeln, bei den Frauen mit Gigl/Heck/Rohr/Steigauf, bei den Männern mit Schmid/Miedler/M. Scigliano/C. Scigliano. Die mit fünf Sekunden Vorsprung zuerst siegreiche Freistilstaffel der Männer mit Schmid/M. Scigliano/C. Scigliano/Miedler wurde wegen einer Behinderung der Nebenbahn beim seitlichen Verlassen des Beckens jedoch disqualifiziert.

In den Altersklassen ging Gold an Moritz Schmid (50/100/200 m Freistil und Rücken, 100/200 m Lagen), Nils Miedler (50/100 m Freistil und Rücken, 100 m Lagen), Vanessa Steigauf (50/100/200/400 m Freistil), Erika Wochner (200 m Schmetterling und Lagen), Mattia Scigliano (200 m Schmetterling) und Alessandro Axmann (200 m Freistil), der dann krankheitsbedingt passen musste. Silber/Bronze erschwammen Erika Wochner, Flavio Axmann, Mattia Scigliano, Vincent Jakob (je 3x), Irina Oklmann, Vanessa Steigauf (2), Espen da Silva, Melanie Heck und Laura Koch (je 1). Urkundenränge (Platz 4-6) sicherten sich Ciro Scigliano (4x), Dominik Osann und Thomas Wochner (je 2). Die 52 persönlichen Bestzeiten erzielten Erika Wochner, Moritz Schmid (je 6), Irina Oklmann, Laurenz Busam (je 5), Dominik Osann, Kerstin Rohr, Nils Miedler (je 4), Vanessa Steigauf, Flavio Axmann, Espen da Silva, Mattia Scigliano (je 3), Laura Koch, Vincent Jakob (je 2), Melanie Heck und Anna Gigl (je 1).

„Eigentlich sollte ich mit einer solch guten Bilanz zufrieden sein, aber wir haben sowohl in der offenen Klasse als auch in den Altersklassen etwas leichtfertig einige Titel und auch mögliche Rekordmarken verspielt. Platz zwei in der offenen Klasse und Rang eins im AK-Medaillenspiegel waren gut möglich – und das stimmt mich dann auch nachdenklich“, sieht Mayer bei einer professionelleren Einstellung einiger SSF-Starter deutlich Luft nach oben.