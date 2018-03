Radsport Erfolgreiche Aacher Kunstradsportler geehrt

Der Badische Radsportverband ehrte bei der Jahreshauptversammlung in Bühlertal die erfolgreichen Sportler des Jahres 2017.

Der Badische Radsportverband hat bei der Jahreshauptversammlung in Bühlertal die erfolgreichen Sportler des Jahres 2017 geehrt. So war die Bühne von badischen Kunst- und Einradsportlern besetzt. Präsident Herbert Jacob (links) und Vize-Präsident Hans-Ulrich Wiedmann (rechts) zeichneten die erfolgreichen Aacher Hallenradsportler nebst Trainerin Katja Gaißer aus (Zweite von links, danach von links) auch Lea Münzer, Alina Bötzer, Magdalena Jurisch, Franziska Bötzer, Janina Setzer, Julia Matt, Nathalie Grote (verdeckt), Annika Meßmer (vorn), Jone Burow, Rebecca Grote, Yannick Gaißer, Lena Andorinha, Leonaie Willmann und in den blauen Anzügen den KRS Varnhalt aus. Bild: Wilfried Schwarz