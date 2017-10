Laufsport Erfolge für die Langstreckenläufer Röser und Snehotta

Die Langstreckenläufer Florian Röser und Paul Snehotta vom TV Konstanz gingen am Wochenende über die Halbmarathon-Distanz im Rahmen des Köln Marathons an den Start und konnten Erfolge verbuchen.

Laufsport: Die Langstreckenläufer Florian Röser und Paul Snehotta vom TV Konstanz gingen am Wochenende über die Halbmarathon-Distanz im Rahmen des Köln Marathons an den Start. In einem mit internationalen und nationalen Top-Athleten besetzten Feld gelang Florian Röser wohl die größte Überraschung des Tages. Nach etwas langsameren Anfangskilometern befand sich der Konstanzer nach der Hälfte des Rennens in der Verfolgergruppe auf einem Platz unter den besten zehn Läufern. Von da an startete er seine Aufholjagd und löste sich aus der Gruppe. Nicht einmal der Jahresschnellste über 10.000m des Vorjahres, Timo Göhler, konnte ihm folgen. So lief Röser immer näher an den späteren Viertplatzierten Marcin Blazinski, einem Polen mit einer Marathon-Bestzeit von unter 2:15h, heran. Schließlich konnte er sich sogar von ihm absetzen und behauptete Platz drei bis ins Ziel. Mit einer Zeit von 1:06:24h bei seinem Halbmarathon-Debüt platzierte er sich zudem direkt auf dem 16. Platz der deutschen Bestenliste aus diesem Jahr. „Die Bedingungen waren einfach perfekt und die Stimmung am Streckenrand war super“, schwärmte Florian Röser im Ziel. Er musste sich lediglich dem international bereits erfolgreichen Türken Serkan Kaya und dem Sieger Tobias Blum, der bereits im Nationaltrikot für Deutschland startete, geschlagen geben.

Ebenfalls erfolgreich war sein Trainingspartner Paul Snehotta, der in einem von Beginn an sehr gleichmäßigen Rennen eine neue Hausmarke aufstellte. Mit einer Zeit von 1:10:11h verbesserte er sich gleich um mehr als zwei Minuten und konnte im Schlussspurt einen aus Afrika stammenden Läufer hinter sich lassen. Auch Snehotta arbeitete sich im Verlauf des Rennens Platz um Platz nach vorne und war mit seinem 16. Platz von mehr 15.000 Finishern sehr zufrieden. (fk)