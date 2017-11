Handball Endspurt vor der Winterpause für den SV Allensbach

Die Drittliga-Handballerinnen aus Allensbach empfangen den Liga-Neuling Herzogenaurach. Die Gastgeberinnen haben noch immer Verletzungssorgen.

Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – TS Herzogenaurach (Sonntag, 16 Uhr, Riesenberghalle). – Noch vor den Partien gegen Möglingen, SG O/B/K und Regensburg stand das Ziel der Allensbacherinnen fest: Die volle Ausbeute aus diesen drei Begegnungen wollte die Truppe vom Bodensee holen, am Ende gingen nach einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage aber mit nur drei Zählern die Hälfte auf das Punktekonto des SVA. Grund, den Kopf hängen zu lassen, ist dies laut Trainerin Sandra Reichmann jedoch nicht: „Wir hatten uns mehr erhofft, aber letztendlich ist es okay. In Regensburg hätten wir zwei Punkte verdient gehabt, dafür hatten wir in den engen Partien gegen Möglingen und die SG O/B/K mehr Glück“, so die SVA-Trainerin über die Achterbahnfahrt der letzten Spiele, die allesamt knapp waren und die Nerven der Spielerinnen als auch der Fans beanspruchten.

Nach der spielfreien Woche geht es für die Mannschaft von Trainerin Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz nun am Sonntag in den Endspurt vor der Winterpause. Dass dieser aus Allensbacher Sicht nicht einfach werden wird, zeigt ein Blick auf die personelle Situation. Julia Willauer und Hannah Person werden verletzungsbedingt vor der Rückrunde nicht mehr zum Einsatz kommen, und für die nächste Partie fällt zusätzlich noch Julia von Kampen aus. Keine leichte Aufgabe also für den Tabellensechsten, dessen Ziele klar gesteckt sind: „Wir wollen die nächsten drei Spiele gewinnen“, gibt Trainerin Reichmann die Marschroute vor und fügt hinzu: „Wir haben eine hohe Qualität im Kader, jetzt müssen wir schauen, wie wir es mit den Ausfällen im Blick taktisch umsetzen.“

Als ersten Gegner im Schlussspurt empfängt der SV Allensbach nun den nächsten Aufsteiger TS Herzogenaurach in der Riesenberghalle. Die Mannschaft aus Franken steht mit sechs Punkten auf Platz neun der Tabelle und musste zuletzt gegen den Tabellenzweiten HSG Freiburg eine 22:25-Niederlage hinnehmen. Die Gastgeberinnen wollen sich wieder auf sich selbst konzentrieren, ohne dabei die „Ernsthaftigkeit und den Respekt vor dem Gegner zu verlieren“, so Reichmann.

Denn auch wenn der SV Allensbach als Favorit in die Partie gegen die Turnerschaft gehen wird, ist sicherlich auch noch das knappe Unentschieden gegen den Aufsteiger SG O/B/K an Halloween präsent. Außerdem muss man in Allensbach aufgrund der Verletzungen nun den Spagat zwischen bester Leistung und nicht voll einsatzfähigem Kader leisten. Die Punkte am Sonntag sind jedoch wichtig, um weiterhin Anschluss an die oberen Plätze zu halten, denn schließlich überwinterte der SV Allensbach letztes Jahr noch am Platz an der Sonne.