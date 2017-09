Thaiboxen Elf Kämpfe und neun Sieger bei der Newcomer Fightnight

250 Zuschauer sahen im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf gute Kämpfe bei der Newcomer Fightnight des Muay Thai Gym Mendez.

Thaiboxen: Auch wenn es sich bei der Newcomer Fightnight um eine Veranstaltung für Einsteiger im Thaiboxen drehte, zeigten die Kämpferinnen und Kämpfer teilweise hochklassige Duelle. Vor allem die beiden Profi-Kämpfe zum Abschluss ließen eine tolle Stimmung im Dorfgemeinschaftshaus in Überlingen-Nußdorf aufkommen. Aber auch bei den Auftritten der einheimischen Kämpferinnen und Kämpfer brandete jedes Mal laute Unterstützung auf.

Die erst elfjährige Überlingerin Kristin Schwer eröffnete den Abend gegen Emelie Höpfner aus Germersheim. Beide schenkten sich nichts. Am Ende gab es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Ganz anders der Auftritt von Stefan Maike vom gastgebenden Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen. Er setzte seine taktischen Vorgaben hervorragend um und traf in der zweiten Runde seinen Gegner Numam Turan so hart, dass der zu Boden ging. Nach einem weiteren Treffer stand er als K.o.-Sieger fest.

Absolut auf Augenhöhe kämpften die Überlingerin Nadja Sapanazidis und Jana Dzjuba aus Germersheim. Am Ende setzte sich die Einheimische knapp mit einem 2:1-Punktsieg durch. Diana Köhne vom Muay Thai Gym Mendez, die bislang noch unbesiegt ist, zeigte gegen die Italienerin Cottina Simona ihre Klasse und fuhr einen klaren 3:0-Erfolg ein. Weniger erfolgreich war der Überlinger Murat Inan, der gegen Ioan Petrovai aus Weingarten nach Punkten das Nachsehen hatte.

Zum krönenden Abschluss der Newcomer Fightnight gab es noch zwei Profi-Kämpfe. Der amtierende Europameister Dimitrios Sapanazidis bewies gegen Dominik Ornig aus Germersheim, dass er momentan in einer bestechenden Form ist. Bereits in der ersten Runde hatte sein Gegenüber einen tiefen Cut über dem linken Auge. Dies war auch der Grund, warum er nach Runde zwei aufgeben musste. Ein packendes Duell lieferten sich Laura Torre vom Muay Thai Gym Mendez und Elena Mishchuk aus Winterthur. Die Schweizerin ging als leichte Favoritin in den Ring, doch Torre zeigte Biss und hatte sehr gute Aktionen. Am Ende wurde der Kampf unentschieden gewertet.

„Sportlich gesehen war es eine absolut erfolgreiche Veranstaltung, die dem Nachwuchs eine attraktive Bühne bot“, resümierte Organisator Sebastian Harms-Mendez. Von den elf Kämpfen wurden zwei unentschieden gewertet, so dass es an dem Abend neun Sieger gab. „Einziger Wermutstropfen war, dass nur 250 Zuschauer ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen sind“, so Sebastian Harms-Mendez.

Die Ergebnisse

Kristin Schwer (Muay Thai Gym Mendez Überlingen (MTGM)) – Emelie Höpfner (Frankers Fight Team Germersheim (FFT)) unentschieden

Ahmad Housini (MG Sports Weingarten (MGS)) – Razvan Ivorciuc (FFT) 2:1

Stefan Maike (MTGM) – Numam Turan (TSK Fighting Thaiboxing) K.o.-Sieg Maike 2. Runde

Nadja Sapanazidis (MTGM) – Jana Dzjuba (FFT) 2:1

Dennis Cherdak (FFT) – Benni Kahle (KT Freiburg) 0:3

Diana Köhne (MTGM) – Cotina Simona (Team Zembelli) 3:0

Tamim Sharifi (Team Dragan Ulm) – Cihan Erkuran (FFT) K.o.-Sieg Sharifi 2. Runde

Murat Inan (MTGM) – Ioan Petrovai (MGS) 0:3

Eugen Musikanski (Kickboxteam Freiburg) – Denis Rdach (TSK Fighting Thaiboxing) 2:1

Dimitrios Sapanazidis (MTGM) – Dominik Ornig (FFT) K.o.-Sieg Sapanazidis 2. Runde

Laura Torre (MTGM) – Elena Mishchuk (Bang Rajan Winterthur) unentschieden.