Handball Ein wichtiger Sieg für die HSG Konstanz

Die HSG Konstanz gewinnt das Superball-Heimspiel gegen Emsdetten vor 1700 Zuschauern mit 34:32.

Handball, 2. Bundesliga - HSG Konstanz vs. TV Emsdetten - 34:32 (19:16).

Als zwei Minuten vor Schluss beim Stand von 33:30 die Gäste bei leerem HSG-Tor nur den Pfosten trafen, hielt es kaum einen der 1699 Zuschauer in der Schänzlehalle mehr auf seinem Sitz. Stehend feierten die Fans ihre HSG Konstanz, die nach einem harten Kampf gegen den TV Emsdetten mit 34:32 den fünften Sieg beim fünften Superball holte.

Die Konstanzer agierten in der packenden Partie von Beginn an selbstbewusst, und vor allem das Duo Paul Kaletsch und Chris Berchtenbreiter zeigte in der ersten Halbzeit eine tolle Vorstellung. Immer wieder konnte Berchtenbreiter die perfekten Anspiele von Paul Kauletsch vom Kreis aus verwandeln. Sieben Tore gingen so in den ersten 30 Minuten auf das Konto des 24-Jährigen. „Wir haben uns da in einen kleinen Lauf reingespielt“, freute sich Kaletsch nach dem Spiel und lobte seinen Teamkollegen: „Es ist ganz stark, wie er da auch seinen Körper einsetzt am Kreis und jeden gefangen hat“. Und wenn mal nicht Chris Berchtenbreiter zur Stelle war, hämmerten Felix Krüger, so wie beim 3:1, oder Paul Kaletsch selbst die Bälle aus dem Rückraum ins Gästetor.

HSG-Trainer Daniel Eblen war mit der Leistung seiner Mannschaft, insbesondere in der ersten Halbzeit, sehr zufrieden. „Wir haben uns darauf vorbereitet, dass unser Gegner ziemlich defensiv agieren würde, deswegen war es für uns wichtig, mit Rückraumtoren von Felix Krüger Platz am Kreis zu machen“, freute sich Eblen, dass sein Matchplan aufgegangen war. „Aber auch bei kleinem Raum haben wir das Spiel am Kreis gelöst gekriegt“. Der direkte Freiwurf von Yannik Dräger kurz vor der Pause fand noch seinen Weg ins Konstanzer Tor – 19:16 somit der Pausenstand. „Es hat fast alles funktioniert in der ersten Halbzeit“, bilanzierte Eblen. „Es ist selten, dass wir mit 19 erzielten Toren in die Pause gehen.“

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Konstanzer ihren Spielwitz nicht vermissen, fingen aber in den letzten 20 Minuten an zu wackeln. Nach Tom Wolfs Treffer zum 25:22 in der 42. Minute blieben die Konstanzer fünf Minuten ohne Treffer, und die Gäste witterten ihre Chance, das Spiel in den letzten Minuten zu drehen. Erst recht, als Yannick Terhaer in der 47. Minute den 25:24-Anschlusstreffer erzielte. „Das Problem war der Abschluss. Da waren gute Chancen, die wir nicht reingemacht haben“, kommentierte Eblen die Aufholjagd der Gäste aus Emsdetten. Statt zu resignieren, zeigte seine Mannschaft vor der riesigen Kulisse aber eine gute Reaktion. So bügelte HSG-Keeper Maximilian Wolf den einen oder anderen unnötigen Ballverlust der Offensive mit tollen Paraden aus, vorne stellte Fabian Schlaich mit einem Doppelpack zum 30:25 die Fünf-Tore-Führung wieder her. Als dann die Gäste Pfostenpech bei verwaistem HSG-Tor hatten, war der Sieg besiegelt, die Zuschauer feierten lautstark den Heimsieg. Neben viel Applaus brachte der Sieg gegen Emsdetten aber auch zwei ganz wichtige Punkte. „Das war mega wichtig, wir sind mitten im Abstiegskampf. Das ist ein ganz hartes Brot“, freute sich Paul Kaletsch über den doppelten Punktgewinn, wohlwissend, dass noch mehr solcher Siege folgen müssen, um auch am Ende der Saison gefeiert zu werden.

HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Schlaich (4), Riedel (2), T. Wolf (4/3), Oehler, Kaletsch (9/5), Krüger (2), Maier-Hasselmann (4), Gäßler, Jud (1), Wendel, Berchtenbreiter (7), Schwarz, Klingler (1), S. Löffler. – TV Emsdetten: Ferjan, Madert (Tor); Krings (5/1), Franke (3), Terhaer (2), Hübner, Kolk (3), Dräger (4), Holzner (1), Wesseling, Adams (7), Kropp (6). – Z: 1699.

"Ein wichtiger Schritt für uns"

Nach dem 34:32-Sieg gegen Emsdetten sprach Rechtsaußen Fabian Maier-Hasselmann (27) über das gelungene Event und die gute Form der HSG Konstanz

Die Superball-Serie hält. Fünftes Event, fünfter Sieg. Was war der Schlüssel zum Erfolg?

Wir hatten Merten Krings ganz gut im Griff und haben ihn in seinem Aktionsradius stark eingeschränkt. Im Hinspiel hat er uns mit seinem Zusammenspiel mit dem Kreis, den Außen und dem Rückraum noch auseinander gespielt und seine Mitspieler gut in Szene gesetzt. Wie im Hinspiel ist ihm das nun nicht mehr gelungen. Dazu hatten wir im Zusammenspiel mit der Abwehr eine gute Torwartleistung.

Wie hat sich der fünfte Superball vor großer Kulisse angefühlt?

Es ist immer geil, in der Schänzlehölle zu spielen, aber was unser Präsident Otto Eblen mit den 160 Helfen hier auf die Beine gestellt hat, ist phänomenal. Es hat von früh bis am Abend alles gepasst. Der Zuschauer bekommt gar nicht mit, was für eine Arbeit dahinter steckt, weil es einfach perfekt läuft.

Haben Sie fest mit dem Sieg gerechnet, als Jasper Adams knapp hinter der Mittellinie bei leerem HSG-Tor und dem Stand von 33:30 nur den Pfosten traf?

Ich hatte so ein Gefühl, dass er verwirft. Jörg Löhr hat 2007 als Mentaltrainer bei der deutschen Nationalmannschaft demonstriert, welchen Einfluss positive und negative Stimmungen auf die Leistungsfähigkeit haben können. An diesen Moment habe ich gedacht. Dass es dann tatsächlich so kam, war ein wichtiger Schritt für uns.

Wie empfanden Sie die Stimmung durch die Fans?

Das hat sich wie immer gut ergänzt. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen, aber als wir unter Druck geraten sind und uns wenig gelungen ist, waren die Fans da. Das hat uns aus unserem Tal geholfen. Bei der eben angesprochen Szene war die Atmosphäre sicher ein entscheidender Faktor.

Zehn Punkte stehen für die HSG in der Rückrunde zu Buche. Was zeichnet die Mannschaft gerade aus?

Es herrscht ein sehr gutes Klima. Jeder hat seinen Platz und bringt sich mit seinen Stärken ein. Sinnbildlich ist für mich Tom Wolf, der gegen Emsdetten seine Probleme hatte, aber seine Aufgabe als Siebenmeterschütze zu 100 Prozent erfüllt hat.

Fragen: Andreas Joas