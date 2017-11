Volleyball Ein schweres Heimspiel für den USC Konstanz

Der USC Konstanz empfängt das Top-Team aus Kriftel, der TSV Mimmenhausen und der TV Radolfzell sind in fremden Hallen im Einsatz.

Volleyball, 3. Liga: USC Konstanz – TuS Kriftel (Sonntag, 16 Uhr, Schänzlehalle). – Am Sonntag ist ein absolutes Topteam zu Gast beim USC Konstanz. Schon in den vergangenen Jahren hat die TuS Kriftel stets um die oberen Tabellenplätze mitgespielt, und sie gehört auch in diesem Jahr, neben Mimmenhausen und Stuttgart, zu den absoluten Meisterschaftsfavoriten.

„Kriftel hat ein sehr junges und athletisches Team“, stellte der Konstanzer Chef-Trainer Agron Jakupi fest und ergänzt: „Wir werden unser bestes Volleyball zeigen müssen, um hier zu einem Punktgewinn zu kommen.“ Kriftel wird mit breiter Brust an den Bodensee fahren, denn die Mannschaft von Trainer Tim Schön konnte nicht nur vier Siege aus sechs Spielen feiern, sie belegt auch den guten dritten Platz. Fast schon umgekehrt sind da die Vorzeichen beim USC Konstanz. Zuletzt musste die Mannschaft drei Niederlagen in Folge verkraften, sie steht aber immer noch als bester Aufsteiger gut da. „Unser Ziel war es, früh den Klassenerhalt klarzumachen und vielleicht im Mittelfeld zu landen“, so Jakupi, „da liegen wir absolut im Plan.“ Die Konstanzer müssen weiter auf den verletzten Niklas Kuhn verzichten. Auch der Einsatz von Zuspieler Philipp Sigmund steht noch in den Sternen. Voraussichtlich werden dafür die Jugendspieler Lennart Heckel und Linus Engelmann zurückkehren. Unter der Woche hat der USC verstärkt an der eigenen Annahme und im Block gearbeitet, um hier wieder das gute Niveau vom Beginn der Saison abzurufen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir vor heimischem Publikum eine gute Leistung abliefern werden und damit ist immer ein Punkt drin“, ist sich Jakupi sicher. (pr)

SV Fellbach II – Untersee Volleys (Samstag, 13.30 Uhr, Gäuäcker Sporthalle). – Der TV Radolfzell, der mit einem Sieg einige Plätze in der Tabelle gut machen kann, ist zu Gast bei der Bundesligareserve des SV Fellbach, die noch auf ihren ersten Saisonsieg wartet. Trotz einer Grippewelle im Team sind die Radolfzeller leicht favorisiert im Kellerduell beim SV Fellbach II. Freddy Barth wird auf die Diagonal-Position ins Team zurückkehren. Ob krankheitsbedingt einige Akteure ausfallen, entscheidet sich kurzfristig. „Wir möchten die bittere Derby-Niederlage gegen Mimmenhausen mit einem guten Spiel vergessen machen, in der Hoffnung, dann auch etwas Zählbares mitzunehmen“, so der Radolfzeller Coach Antonio Bonelli, der die Favoritenrolle von sich weist.

Mit einem Sieg können die Radolfzeller einen großen Sprung in der Tabelle machen und sich deutlich von Fellbach absetzen – noch nicht vorentscheidend, aber richtungsweisend. Dementsprechend gut vorbereitet und motiviert machen sich die Untersee Volleys auf den Weg ins Schwabenland. (ab)

VfB Friedrichshafen II – TSV Mimmenhausen (Samstag, 15.30 Uhr, ZF Arena). – Der TSV Mimmenhausen steht mit der maximalen Ausbeute von 18 Punkten aus sechs Spielen auf Tabellenplatz eins. Nachdem im letzten Spiel gegen Radolfzell ein ungefährdeter Sieg gelang, fährt der Drittliga-Primus zur nächsten See-Mannschaft nach Friedrichshafen. Die zweite Mannschaft des Bundesligisten hat bis jetzt eine durchwachsene Runde gespielt. Drei Siege stehen drei Niederlagen gegenüber, das bedeutet für die VfB-Reserve den sechsten Ligarang.

Die Rollen sind somit klar verteilt. TSV-Spielertrainer Christian Pampel mahnt sein Team jedoch zur Vorsicht. „Wir werden nichts geschenkt bekommen, wir müssen schon gut spielen, wenn wir die nächsten drei Punkte holen wollen“, sagt der Ex-Nationalspieler. „Lass uns einen schlechten Tag erwischen und die anderen einen guten. So gehen Spiele gegen vermeintlich schlechtere Mannschaften schnell verloren.“ Im See-Derby steht ihm nahezu der ganze Kader zur Verfügung, so kann Pampel auch den verhinderten Stammlibero Tobias Diwersy durch seinen Bruder Lennart ebenbürtig ersetzen. (tav)