Handball Ein ganz dicker Brocken für TuS Steißlingen

Der TuS Steißlingen ist in der Oberliga bei der TSG Söflingen zu Gast. Die offensive Abwehr ist das Prunkstück des Gegners.

Handball, Oberliga: TSG Söflingen – TuS Steißlingen (Sonntag, 17 Uhr). – Bei der TSG Söflingen möchten die Steißlinger Handballer weitere Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf holen.

Dabei ist die TSG derzeit eine der formstärksten Mannschaften der Liga. So wartet ein dicker Brocken auf die Steißlinger. Wie vom erfahrenen Trainer Gábor Czakó vor der Saison prognostiziert, tat sich die neu formierte Söflinger Mannschaft anfangs der Saison sehr schwer und verlor gleich die ersten drei Partien. Doch im Laufe der Hinrunde steigerte sich die TSG und ist in den letzten paar Begegnungen so richtig in Fahrt gekommen. Drei der letzten vier Spiele wurden gewonnen, zuletzt ließ der Auswärtssieg beim Spitzenteam TVS Baden-Baden mit zehn Toren Unterschied die ganze Liga aufhorchen. So ist es für die Steißlinger ein denkbar schlechter Zeitpunkt für das Gastspiel bei der Mannschaft aus Ulm.

Die TSG bietet eine interessante Mischung aus Talenten wie Trainersohn Aron Czakó und Nadim Hazic sowie sehr erfahrenen Spielern wie Bence Kanyo und Uros Krasovec, zwei der insgesamt sieben Neuzugänge aus dem Sommer, die den Kader der Donaustädter deutlich verbreitern konnten. Prunkstück des früheren Drittligisten ist die offensive Abwehr, die immer wieder leichte Tore durch den Tempogegenstoß ermöglicht.

„Wir dürfen uns von der aggressiven Abwehr der Söflinger nicht einschüchtern lassen, und müssen von Anfang an einen kühlen Kopf bewahren. Nur dann haben wir die Chance auf die nächsten Auswärtspunkte“, warnt Steißlingens Trainer Jonathan Stich vor der Söflinger Abwehrhärte.

Dass die Hegauer aber auch gegen solch offensive Deckungen bestehen können, wenn die Einstellung von Beginn an stimmt, bewiesen sie am vergangenen Wochenende gegen den starken TV Weilstetten, welchen sie nach einer intensiven Partie mit 31:28 besiegen konnte. So wird Steißlingen auch gegen die aggressive Abwehr der Söflinger wieder viel Geduld brauchen und darf sich keinesfalls so viele technische Fehler leisten wie zuletzt, da diese besonders auswärts eiskalt bestraft werden. Dabei werden die Hegauer wohl mit einem gegenüber der Vorwoche unveränderten Kader antreten, die Gaus-Brüder sind weiterhin verletzt.

„Ich hoffe, wir zeigen auswärts endlich mal wieder eine ähnlich starke Leistung wie zuletzt zuhause. Die letzte Fahrt Richtung Ulm wurde mit einem Sieg in Blaustein gekrönt. Ich hoffe, das ist ein gutes Omen!“, so Steißlingens Trainer Jonathan Stich vor dem Spiel gegen Söflingen. (mw)