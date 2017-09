Fußball Ein ganz dicker Brocken für FC 03 Radolfzell

Der FC 03 Radolfzell erwartet am Samstag in der Verbandsliga Spitzenclub Freiburger FC. Der 1. FC Rielasingen-Arlen ist beim Offenburger FV zu Gast, der FC Singen 04 spielt in Mörsch

FC 03 Radolfzell – Freiburger FC (Samstag, 15.30 Uhr). – Nach dem wichtigen Sieg in Kehl wartet nun ein ganz dicker Brocken auf den FC 03 Radolfzell. Mit dem Freiburger FC kommt am Samstag eine Mannschaft auf die Mettnau, welche sicher ein gewichtiges Wort bei der Vergabe der Meisterschaft mitreden wird, stand der FFC doch schon vergangene Saison mit einem Bein in der Oberliga. Die Mannschaft ist gespickt mit sehr guten Spielern wie Senftleber, Ulubiev und Enderle, die alle Oberligaerfahrung haben. Der FFC liegt aktuell auf dem zweiten Platz in der Tabelle und hat bisher 26 Treffer erzielt (im Schnitt 4,33 pro Spiel). Die letzten Spiele konnte der FFC gegen die Aufsteiger aus Hofstetten mit 5:2 und Lörrach-Brombach mit 7:1 gewinnen, nun wartet mit den FC 03 Radolfzell der dritte Neuling. Aber bange machen gilt nicht auf Seiten der Hausherren, denn auch der FCR ist gut in die Saison gestartet und hat schon neun Punkte auf der Habenseite. So gilt es den Schwung aus dem Kehl-Spiel mitzunehmen und diese Leistung zu bestätigen. Zudem ist Torjäger Alexander Stricker wieder mit an Bord, der aus privaten Gründen vergangene Woche pausieren musste, dafür fehlt Cheftrainer Wolfgang Stolpa. Doch die Co-Trainer Jens Schwarz und Steffen Kautzmann werden die Mannschaft sicher richtig einstellen, denn der FC 03 Radolfzell hat in diesem Spiel nichts zu verlieren. Wie in den Spielen zuvor wollen die Mettnauer aus einer sicheren Abwehr um Kapitän Hepfer und Denis Hoxha heraus spielen und dann versuchen, mit schnellen Bällen in die Spitze auf Krüger und Stricker zum Erfolg zu kommen. Fehlen wird nach seiner Gelb-Roten Karte in Kehl Neuzugang Patric Scherer. Sonst sind alle Mann an Bord. (km)

Offenburger FV – 1. FC Rielasingen-Arlen (Sonntag, 15 Uhr). – Am Sonntag kommt es im Offenburger Karl-Heitz-Stadion zum Duell des Oberliga-Absteigers OFV (7.) gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen (4.). Beide Teams lieferten sich in der vorletzten Saison einen spannenden Kampf, am Ende stiegen die Ortenauer in die Oberliga auf und die Hegauer scheiterten in der Aufstiegsrunde. Das Oberliga-Gastspiel dauerte nur eine Spielzeit, im Laufe derer man sich von Trainer Marc Lerandy und dem sportlichen Leiter Michael Wagner trennte. Der neue Coach Kai Eble will einen homogenen Kader bilden, ohne dass man sich den Wiederaufstieg schon in dieser Saison auf die Fahnen geschrieben hat. Der Start war furios, doch nach 10:2 Toren und sieben Punkten aus den ersten drei Spielen blieb der OFV in den folgenden drei Partien sieglos und kassierte gegen den FC Denzlingen am vergangenen Wochenende die erste Saisonniederlage.

Beim 1.FC Rielasingen-Arlen erwartet man ungeachtet dessen ein schweres Auswärtsspiel, auch wenn man zuletzt vier Pflichtspielspiege in Folge holen konnte und dabei ohne Gegentor blieb. Fabian Möhrle erlitt im Training eine Knieverletzung und wird rund einen Monat ausfallen. Ansonsten haben die Hegauer keine Personalprobleme. Robin Niedhardt musste am vergangenen Wochenende zwar noch mal pausieren, sollte aber bald wieder, vielleicht sogar am Wochenende, zur Verfügung stehen. So freut man sich bei den Hegauern auf dieses attraktive Auswärtsspiel, bei dem man den vorderen Tabellenplatz verteidigen möchte. Derweil wurde diese Woche das Derby gegen den FC Singen 04 auf Samstag, 30. September, 15 Uhr, vorverlegt, weil der 1. FC bereits am darauffolgenden Dienstag (3. Oktober) beim FV Lörrach-Brombach im Achtelfinale des Verbandspokals antreten muss.

1.SV Mörsch – FC Singen 04 (Sonntag, 15 Uhr). – Das Spiel am vergangenen Wochenende sollte aus Singener Sicht schleunigst abgehakt werden. Das Aufbauspiel zu ungenau, schlampige Pässe und in der Offensive nicht durchschlagskräftig – so zeigte sich der FC Singen 04 gegen Stadelhofen und verlor verdient mit 0:2. Natürlich war man im Lager der Blau-Gelben nicht zufrieden mit Spiel und Ergebnis. „Wir wussten von Anfang an, dass wir eine schwierige Saison vor uns haben“, sagt Sportvorstand Michael Zinsmayer und fügt hinzu: „Wir werden alles in Ruhe analysieren und uns auf die kommenden Aufgaben vorbereiten“.

Das nächste Spiel führt die Hohentwieler in den Karlsruher Vorort Mörsch. Die Gastgeber stehen mit drei Siegen und drei Niederlagen vor dem FC 04. Mit dem Sieg in Kuppenheim tankten die Gastgeber viel Selbstvertrauen und peilen nun den nächsten Dreier an. Für die Hohentwieler gilt, dass die Defensive gut steht und die Offensive dennoch nicht vernachlässigt wird. Singens Trainer Vice Barjasic ist sich sicher „das wir auch in Mörsch etwas holen können, allerdings müssen wir eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen. Jeder muss für jeden kämpfen“. Dass so langsam der komplette Kader zur Verfügung steht, freut den Coach aber und bietet ihm weitere Alternativen. (mab)