Handball Ein besonders emotionales Derby für Fabian Schlaich und Gregor Thomann

Der Kapitän der HSG Konstanz und der Torjäger von HBW Balingen-Weilstetten freuen sich auf ein heißes Duell am Samstagabend.

2. Handball-Bundesliga: Es ist eines der absoluten Saisonhighlights für beide Fanlager und Vereine. Wenn am Samstag, 19 Uhr, der HBW Balingen-Weilstetten als Erstliga-Absteiger zum ersten Mal nach 2004 die HSG Konstanz zum heißen Derby empfängt, wird die „Hölle Süd“ in Balingen wohl das erste Mal in dieser Saison „ausverkauft“ melden, auch dank einer großen Fanschar in Gelb-Blau vom Bodensee. Für zwei Spieler bedeutet dies auch persönlich ein emotionales Wiedersehen. Fabian Schlaich trug bis 2013 das HBW-Trikot und ist nun Konstanzer Kapitän. Gregor Thomann hingegen ging den umgekehrten Weg. Das HBW-Eigengewächs wechselte für ein Jahr nach Konstanz, erzielte dort in der vergangenen Spielzeit 223 Treffer und empfahl sich damit für einen Profivertrag und einen festen Platz in der ersten Mannschaft.

Ein guter Griff für Balingen auf dem Weg zurück in die Bundesliga, denn Thomann ist auch in Balingen der Torschütze vom Dienst mit 63 Treffern in zehn Spielen. „Ich bin sehr zufrieden“, lacht der Rechtsaußen und sagt nach einem „sehr schönen Jahr bei der HSG“, das nicht hätte besser für ihn laufen können: „Mir macht es unglaublichen Spaß, wir haben eine tolle Mannschaft und kämpfen hier alle für unseren Traum von der ersten Bundesliga.“ Mit 15:5 Punkten fehlen aktuell zwei Zähler zu Rang zwei. Etwas überraschend kam da der Trainerwechsel vor wenigen Tagen von Rúnar Sigtryggsson hin zu Jens Bürkle. Es herrschte somit zuletzt etwas Unruhe auf der Schwäbischen Alb, doch auch in Konstanz lief der Saisonstart nicht wie erhofft.

Zumindest bis zum Spiel gegen Wilhelmshaven vor dem spielfreien Wochenende. Vor allem Fabian Schlaich trug nach der 38:29-Gala ein breites Dauergrinsen über das ganze Gesicht. Der langersehnte Befreiungsschlag, der Sprung auf die Nichtabstiegsplätze und im ersten Spiel nach über zweimonatiger Verletzungspause das erste Tor, stürmisch gefeiert von den eigenen Fans. „Ein sehr schönes Gefühl“, erinnert sich Schlaich. Und wichtig, wie der Linksaußen verrät. „Gerade im Hinblick auf die nächsten schweren Spiele gegen fünf Topteams in Folge“, so der 26-Jährige zum zweiten Erfolg, der nach drei Ein-Tor-Niederlagen „verdammt gutgetan und Auftrieb gegeben hat. Wir können nun beruhigter in die nächsten Spiele gehen.“

Spiel eins gegen die großen Fünf der Liga hält die wohl größte Brisanz und die meisten emotionalen Verbindungen bereit. Schlaich „freut sich wahnsinnig auf das Kräftemessen. Es erwarten uns eine geile Halle, die richtig voll wird, mit vielen eigenen Fans im Rücken, und ein ambitionierter Erstliga-Absteiger, der unbedingt sofort zurück in die Bundesliga möchte. Das sind die geilsten Spiele.“ Zumal Familie, Freunde und Bekannte allesamt auf der Tribüne mitfiebern werden. Gregor Thomann geht es nicht anders, auch beim Ex-Konstanzer ist die Vorfreude riesig, denn der Kontakt zu Fans und Spielern der HSG ist nach wie vor eng. „Ich verfolge den Weg der HSG weiter intensiv und freue mich immer, wenn es Punkte gibt“, sagt der 24-Jährige. „Für mich wird es eine besondere Situation gegen so viele bekannte Gesichter zu spielen, ein cooles Spiel.“

Am Samstag werden sich Fabian Schlaich und Gregor Thomann als Links- und Rechtsaußen ganz nahe kommen. Einer im gelben Trikot, einer im blauen. Und nach 60 Minuten hartem Kampf gegeneinander werden sie sich wieder in den Armen liegen. Einer mit einem Lächeln, der andere vermutlich etwas enttäuscht – aber schon kurz darauf immer mit einem gedrückten Daumen für den anderen in der Hosentasche. Bis zum 14. April 2018, dem Rückspiel in der „Schänzlehölle“.