Leichtathletik Ein Trio will hoch hinaus

Stabhochspringer aus dem Hegau feiern beim Abendsportfest in Radolfzell einen entspannten Abschluss der Saison.

Leichtathletik: Der 14-jährige Ben Bichsel erreichte 3,24m (Bestleistung 3,30m), sein zwei Jahre älterer Bruder Tom (beide Radolfzell) übersprang seine neue Bestleistung von 3,74m und Luzia Herzig (19/TV Engen) sprang ebenfalls über 3,74m (Bestleistung: 3,95m). Alle drei verbindet die Begeisterung zum Stabhochsprung im gemeinsamen Training und den Wettkämpfen. Sie konnten ihre Bestleistungen dieses Jahr deutlich verbessern.

Die Mehrkämpfer Ben und Tom Bichsel erkämpften bei Landesmeisterschaften bis zu Süddeutschen Meisterschaften Siege. Spezialistin Luzia Herzig drang bis in die nationale Spitze vor und holte ebenfalls einige Titel und gute Platzierungen. Sie liegt bei den U20 an dritter Stelle in Deutschland. Ben Bichsel ist in Deutschland bei den 14-Jährigen Vierter.

Diese kleine Trainingsgruppe erwuchs aus dem F-Kaderstützpunkt Engen und ist das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der LG Radolfzell und dem TV Engen. Die Athleten investieren einen Großteil ihrer Freizeit in ihren Sport und sind ehrgeizig und erfolgreich. Ein guter Beleg dafür, warum Sport Spaß machen kann. Das Besondere ist beim Stabhochsprung, dass man immer Vollgas geben muss, damit ein Sprung gelingt, und diese Herausforderung nehmen diese drei Jugendlichen an. Für die nächste Saison erhoffen sie sich weitere Steigerungen, wollen weiter Vollgas geben und freuen sich auf gemeinsame Trainingseinheiten. So trägt der F-Kaderstützpunkt Früchte.