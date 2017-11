Fußball Ein Sieg als Therapie für den SC Pfullendorf

Linzgauer wollen das Pokal-Aus schnell verdauen. Am Samstagmittag ist in der Landesliga die DJK Donaueschingen zu Gast

Fußball, Landesliga: SC Pfullendorf – DJK Donaueschingen (Samstag, 14.30 Uhr). – Nach zwölf Spielen ist der SC Pfullendorf da, wo er sein und natürlich auch bleiben will – an der Tabellenspitze. Nach der Niederlage zum Saisonauftakt beim Nachbarn Walbertsweiler-Rengetsweiler hat die Elf von Ex-Profi Marco Konrad kein weiteres Ligaspiel mehr verloren – allerdings setzte es jüngst unter der Woche eine herbe 0:5-Niederlage im Pokal gegen Denzlingen. Aber nachdem der bisherige Tabellenführer SpVgg F.A.L. am vergangenen Wochenende auf eigenem Platz über ein 0:0 gegen das Schlusslicht SC Konstanz-Wollmatingen nicht hinauskam, übernahm der Ex-Regionalligist die Spitzenposition.

Allerdings dürften Marco Konrad und sein Team nach dem F.A.L.-Ausrutscher auch vorgewarnt sein, zumal eine Mannschaft anreist, die höhere Ambitionen hatte. Die letzte Runde schloss die DJK auf Rang drei ab und da die beiden Erstplatzierten, Meister FC 03 Radolfzell und Vize FC Singen 04, in die Verbandsliga aufstiegen, waren die Donaueschinger ein logischer Titelanwärter, zumal der Trend der letzten Jahren fast kontinuierlich nach oben ging. Doch die aktuelle Saison verlief für die Elf von Trainer Christian Leda noch nicht zufriedenstellend, die Hälfte der bisherigen Spiele wurden verloren.

Doch aus der Außenseiterrolle möchten die Donaueschinger nur allzu gerne etwas machen. Beim Tabellenführer ist man es aber gewohnt, dass die Gegner hoch motiviert zu Werke gehen. Mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel wird es wohl in erster Linie darum gehen, das Pokal-Aus aus den Köpfen und die Zusatzbelastung unter der Woche aus den Beinen zu bekommen. SCP-Coach Konrad kann weiterhin nicht auf Spielführer Felix Steinhauser (Auslandsaufenthalt) und Mittelfeldspieler Alessandro Sauter (Knie-Verletzung) zurückgreifen, was die Aufgabe auch nicht leichter macht. Doch Co-Trainer Josef Hatzing betont: „Wir haben einen breiten Kader. Da können wir durchaus einige frische Spieler bringen.“

Das Gefühl, in der Geberit-Arena als Spitzenreiter anzutreten, kennen nur noch ältere SCP-Fans. Doch es soll zur Gewohnheit werden, wie Hatzing unterstreicht: „Wir haben ein klares Ziel: wir wollen nach oben. Und daher wollen wir diese Position auch nicht mehr hergeben.“

