Fußball Ein SC vorne, ein SC hinten in der Landesliga

Während der SC Pfullendorf wie erwartet den Spitzenplatz in der Fußball-Landesliga belegt, ist der SC Konstanz-Wollmatingen Letzter

Fußball, Landesliga: Abgesehen von drei Nachholspielen ist die Hinrunde nun gelaufen – mit dem wenig überraschenden Zwischenstand an der Spitze: Der SC Pfullendorf ist Tabellenführer. Überraschender war da eher, wie schwer es der SCP hatte, ganz nach oben zu kommen, oder wie gut die Konkurrenz aus der Nachbarschaft dagegen hielt, in erster Linie der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler, aber auch die SpVgg F.A.L. Der Verbandsligaabsteiger scheint also auf dem richtigen Weg, die Talsohle und auch die Landesliga wieder zu verlassen.

Ein anderer SC hingegen steckt ganz unten im Tal – der SC Konstanz-Wollmatingen, der sich ursprünglich vorgenommen hatte, den Pfullendorfern das Leben schwer zu machen. Mit nur einem Sieg aus 15 Spielen haben die Konstanzer die Rote Laterne inne. Deshalb ist es eminent wichtig, dass der neue SC-Trainer José Sendra Mefford in den beiden vor der Winterpause noch anstehenden Spielen – zunächst geht es gegen Salem, danach zum starken FC Schonach – ein Lebenszeichen sendet.

Denn die Möglichkeiten nach der Winterpause – und das gilt für alle Teams im Tabellenkeller – sind eingeschränkt. Da schon zwei Spiele der Rückrunde vor dem Unterbruch absolviert werden, stehen vor der Pause 17 Rundenspiele, danach nur noch 13 auf dem Programm. Da kann es gut sein, dass trotz intensiver Arbeit in der Vorbereitungsphase und finanziell aufwendiger Verstärkungen in der so genannten Transferperiode II die Zeit zu kurz ist, um die Ernte noch einfahren zu können. In der Bundesliga wurde im Januar von Wettbewerbsverzerrung gesprochen, als ein Hinrundenspieltag nach der Winterpause absolviert wurde, in den Amateurklassen nimmt man dies hin, ohne es kritisch zu hinterfragen. Mut machen könnte den Konstanzern aber das Beispiel der DJK Villingen, die im Vorjahr mit 31 Punkten in der Rückrunde den Kopf gerade noch aus der Schlinge gezogen hatte.

Auch die Aufgabe des FC Hilzingen ist nicht viel leichter, denn der Aufsteiger steht nur zwei Punkte vor dem Konstanzer Fusionsclub. Und blickt man auf die Verbandsligatabelle, dann erscheint ein Szenario mit vier Absteigern als sehr wahrscheinlich. Den SC Konstanz-Wollmatingen trennen somit aktuell neun, den FC Hilzingen sieben Punkte von einem Nichtabstiegsplatz.

Neben dem FV Walbertsweiler-Rengetsweiler überrascht aber auch der FC Überlingen, dem zwar im Schlussdrittel der Hinrunde ein wenig die Luft ausging, der aber mit 22 Punkten ein gutes Polster auf die Abstiegsränge hat. Nur einen Zähler weniger hat die SG Dettingen-Dingelsdorf auf dem Konto und damit deutlich mehr, als man aufgrund der Änderungen im Kader hatte befürchten müssen. Salem und Markdorf, die sich zuletzt torlos trennten, haben Anschluss an das Mittelfeld und damit alle Optionen auf den Klassenerhalt.