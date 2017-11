Fußball Ein Neuling muss noch mächtig zittern

Während der 1.FC Rielasingen-Arlen und der FC 03 Radolfzell in der Fußball-Verbandsliga gut da stehen, hat der FC Singen 04 noch dringend Punkte nötig

Fußball, Verbandsliga: Der Großteil der Verbandsligateams hat die Hälfte der Saisonspiele absolviert, denn am vergangenen Wochenende wurde die Hinrunde – abgesehen von vier Nachholspielen – beendet. Das Zwischenfazit der Verbandsligisten aus dem Bezirk Bodensee fällt durchwachsen aus.

Furios war der Saisonauftakt des 1.FC Rielasingen-Arlen. Das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund im ausverkauften Schwarzwald-Stadion überstrahlte alles. Und trotz der 0:4-Niederlage konnten die Rielasinger Spieler die Heimstätte des SC Freiburg erhobenen Hauptes verlassen. Danach allerdings schien es so, als falle den Schützlingen von Trainer Jürgen Rittenauer die Rückkehr in den Verbandsligaalltag schwer. Nach drei sieglosen Spielen zum Saisonauftakt fand sich das Team auf dem 16. Tabellenplatz wieder statt in der Gruppe der Meisterschafts- und Aufstiegsanwärtern, weit entfernt von den Zielen, die der südbadische Pokalsieger angepeilt hatte. „Nach dem schweren Start und dem Highlight DFB-Pokal, dem Aus im Pokal und den durchwachsenen Vorstellungen in der Liga sind wir langsam in den Regionen, wo wir hinwollen und hinkönnen“, fasst Trainer Rittenauer zusammen. Der Zug nach ganz oben ist jedoch abgefahren, zu dominant agieren der Freiburger FC und der SV Linx. Titel und Aufstieg werden wohl unter diesen Teams ausgespielt.

Folgerichtig gibt Rittenauer als aktuelles Saisonziel aus: „Mit einer Platzierung unter den ersten Fünf wären wir am Ende sehr zufrieden. Wir wollen den positiven Trend vom Ende der Hinrunde weiter bestätigen.“

Nur zwei Punkte weniger auf dem Konto hat der FC 03 Radolfzell, der mit seiner jungen Mannschaft immer wieder für Überraschungen sorgte. Wie etwa vor Kurzem mit Siegen über den Offenburger FV und den SV Linx. Und mit einem Sieg in Mörsch wurde die Hinrunde auch abgeschlossen, so dass FCR-Trainer Wolfgang Stolpa ein durchaus positives Fazit ziehen kann, auch wenn sein Team zwischenzeitlich auf den 14. Rang abgerutscht war. „Der Sieg im letzten Hinrundenspiel spiegelt eine überaus positive Vorrunde im Aufstiegsjahr wider!“, so der FCR-Coach und analysiert: „Der Vereinsgedanke, mit einer sehr jungen Mannschaft und einem neu zusammengesetzten Trainerteam in die Runde zu gehen, war die richtige Entscheidung. Aber die Entwicklung der Mannschaft war so nicht vorhersehbar.“ Nun, mit einem guten Punktepolster zur Abstiegszone, kann er mit seinem Team daran feilen und das Niveau stabilisieren.

Eine durch die erfolgreiche Aufstiegsrunde bedingte kurze Sommerpause bescherte Vice Barjasic, dem Trainer des FC Singen 04, zu Saisonbeginn Sorgen, denn sein Team brauchte lange, um eine annähernd stabile Leistung zu zeigen. Doch dann verließen überraschend zwei Spieler ohne Nennung von Gründen den Club, Verletzungsprobleme kamen hinzu: „Daher konnten wir an die gezeigten Leistungen nicht mehr herankommen. Es zeigte sich, dass der Kader zu klein ist für solche Extremsituationen“, sagt Barjasic, betont aber gleich: „Wir sind mit dem Erreichten trotzdem zufrieden, da wir, wenn wir komplett sind, in der Liga mithalten können und sogar für Überraschungen gut sind. “ Zwei Derbysiege über die Nachbarn aus Rielasingen und Radolfzell bestätigen dies, allerdings gab es auch eine 1:5-Heimschlappe gegen den SV Kuppenheim. Beim Freiburger FC war mit einer 4:2-Führung eine weitere Überraschung greifbar, ehe man innerhalb kurzer Zeit fünf Treffer hinnehmen musste und am Ende mit einem 4:7 die Heimreise antrat.

Mit Blick auf die Rückrunde erhofft man sich bei den Hohentwielern vor allem, dass sich das Lazarett lichtet. Denn die Tabellenlage ist angespannt. Wie der FC Neustadt und der FC Bad Dürrheim rangiert der FC Singen 04 in der Abstiegszone. Eine solcher Aderlass wäre nicht nur fatal für den sportlichen Stellenwert der Verbandsliga im Bezirk Bodensee, auch die Abstiegslage in der Landesliga-Staffel 3 würde dadurch massiv verschärft.