Tischtennis Ein Mädchen zieht die Jungs über den Tisch

Natalie Suhoveckij vom TTC Beuren war beim Tischtennis-Bezirksranglistenturnier in Allensbach nicht zu stoppen.

Tischtennis: Wie schon im Vorjahr hat beim Tischtennis-Bezirksranglistenturnier in Allensbach ein Mädchen vom TTC Beuren Platz eins belegt und damit alle Jungs geschlagen. Die 14-jährige Überlingerin Natalie Suhoveckij, die in der Verbandsliga beim TTC Beuren spielt, musste in ihren fünf Spielen gegen die besten U18-Spieler des Bezirks nur zwei Sätze verloren geben.

Auf Platz zwei kam der 15-jährige Ilija Gerdt vom TTC Singen, der seit mehr als zwei Jahren kein Ranglistenturnier mehr gespielt hatte. Auf Platz drei folgte Maurice Ditze (SC Konstanz-Wollmatingen). Insgesamt waren 104 Tischtennissportler aus 13 Vereinen zwischen sieben und 16 Jahren am Start. Die meisten Teilnehmer stellten der SC Konstanz-Wollmatingen (16) und der TTV Radolfzell (15).

Wie üblich wurde das Bezirksranglistenturnier in Allensbach in acht nach Spielstärke (QTTR) eingeteilten Klassen und in Sechsergruppen ausgespielt. Die meisten Titel holte dabei die SpVgg F.A.L. Frickingen. Matei Brezeanu vom TV Überlingen konnte sich sogar gleich zweimal in die Siegerliste eintragen. (bin)

Klasse 1: Natalie Suhoveckij (TTC Beuren). Klasse 2: Daniel Schappeler (SpVgg F.A.L.) und Stefan Owtschar (TTC Beuren). Klasse 3: Oliver Rusch und Simon Lehmann (beide TTC Beuren). Klasse 4: Paula Böhm (TTV Radolfzell), Matei Brezeanu (TV Überlingen), Robin Widmer (TSV Aach-Linz). Klasse 5: Alexander Lang (SpVgg F.A.L.), Matei Brezeanu (TV Überlingen). Klasse 6: Tobias Lingk (TTV Radolfzell), Marius Brenig (TV Überlingen). Klasse 7: Nicolas Kauer (SC Konstanz-Wollmatingen), Luca Bräg (SpVgg F.A.L.), Steven Schatz (RV Bittelbrunn). Klasse 8: Leonard Röpcke (SC Konstanz-Wollmatingen), Oscar Zielinski (SpVgg F.A.L.), Luka Mitrovic (SpVgg F.A.L.).