Handball Ein Keupp für die Königsposition bei der HSG Konstanz

Der Handball-Zweitligist HSG Konstanz hat mit dem wurfgewaltigen Tim Keupp einen vielversprechenden Rückraumspieler für die kommende Saison verpflichten können.

Handball, 2. Bundesliga: Die Kaderplanungen bei der HSG Konstanz laufen auf Hochtouren, immer mehr nimmt das Aufgebot für die kommende Saison Gestalt an. Nach Junioren-Europameister Fabian Wiederstein und Torwart Simon Tölke gelang es nun, einen weiteren Hochkaräter zu verpflichten. Bis mindestens 30. Juni 2020 wird Tim Keupp (TV Neuhausen/Erms) aus dem linken Rückraum für HSG-Tore sorgen.

Wie Simon Tölke beim VfL Pfullingen groß geworden, wo er schon alsA-Jugendlicher in der Herren-Oberliga eingesetzt wurde, galt Keupp als eines der hoffnungsvollsten deutschen Talente. In der Jugend- und Juniorennationalmannschaft Stammspieler, sorgte er bereits in ganz jungen Jahren in der 2. Bundesliga für Furore. Der Weg des 1,90 Meter großen und 95 Kilogramm schweren Rückraumspielers schien unaufhaltsam. Dann schlug das Verletzungspech gnadenlos zu: Erst ein Muskelfaser-, dann ein Kreuzbandriss. „Das ist schade, dass mir so weitere Highlights genommen wurden“, sagt der gebürtige Reutlinger. „Die Verletzungen kamen zum ungünstigsten Zeitpunkt und haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Längst aber hat sich Tim Keupp zurückgekämpft, beim TV Neuhausen (2. Bundesliga) und in der 3. Liga als Leistungsträger zurückgemeldet.

Andre Melchert freut sich über die wurfgewaltige Verstärkung: „Tim bringt trotz seiner 23 Jahre viel Erfahrung mit.“ Der Sportliche Leiter der HSG hält große Stücke auf den Neuzugang. „Ein toller Handballer, der noch etwas Zeit benötigt, um ganz der Alte zu werden. Dann wird er eine große Verstärkung im Rückraum.“ Zusatzeinheiten beim Physiotherapeuten, Kraft- und Stabilisationsübungen sowie Athletiktraining haben dazu geführt, dass Tim Keupp wieder fit ist. „Es ist alles im Griff und ich bin voll startklar.“ Auf der Königsposition im Handball reizt ihn die Verantwortung, ständig den Ball zu haben, mit vielen Toren und guten Entscheidungen das Spiel zu prägen.

Nun freut er sich auf die neue Herausforderung und wird nach einem Bachelor in Maschinenbau an der mit der HSG kooperierenden Fachhochschule HTWG ein Masterstudium in Automotive Systems Engineering aufnehmen. „Das Gesamtpakte stimmt“, erklärt er seinen Wechsel, hofft auf den Klassenerhalt und künftige Spiele in der2. Bundesliga. „Ich musste deshalb nicht lange überlegen“, sagt der Blondschopf lachend.