Handball Ein Feier-Abend für die HSG Konstanz

Konstanzer Zweitliga-Handballer feiern 38:29-Heimsieg gegen Wilhelmshavener HV. Kapitän Fabian Schlaich feiert dabei ein umjubeltes Comeback

Handball, 2. Bundesliga

HSG Konstanz

Wilhelmshavener HV

38:29 (19:13)

Allzu viel gab es in dieser Saison noch nicht zu feiern bei den Zweitliga-Handballern der HSG Konstanz, die über Nacht durch den Sieg von Eintracht Hagen auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht waren. Da hilft manchmal schon ein Comeback, um die Halle zum Kochen zu bringen. Als Kapitän Fabian Schlaich, der wegen einer Bandscheibenverletzung in dieser Saison noch keine Minute gespielt hatte, vor der Partie gegen Wilhelmshaven angekündigt wurde, bekam er standesgemäß den lautesten Applaus der 1100 Zuschauer.

Auch wenn der Linksaußen noch nicht bei 100 Prozent ist und sein Team zunächst von der Auswechselbank unterstützte, dürfte die Rückkehr des routinierten und kampfstarken Anführers vor allem eine psychologische Unterstützung bedeuten. „Es macht viel aus, wenn der Kapitän zurück ist. Fabi hilft uns nicht nur auf dem Feld“, gab sein Mitspieler Tim Jud nach der Partie zu. Neben Schlaich musste auch der zuletzt angeschlagene Rückraumspieler Mathias Riedel anfangs zuschauen, wie die HSG mit einem Fehlpass in diese richtungsweisende Partie im Abstiegskampf startete, nach dem 0:1 dann aber das Heft in die Hand nahm und einen ganz starken Auftritt ablieferte.

Die Gastgeber setzten auf eine 5:1-Defensive, die es den Norddeutschen sehr schwer machte. Und dahinter brillierte der bärenstarke Torhüter Konstantin Poltrum vor der Pause mit sieben gehaltenen Würfen, obwohl er noch frühmorgens 150 Kilometer durch den Schwarzwald zum Trainerlehrgang nach Lahr gefahren war, um abends pünktlich zum Spiel zurück zu sein. „Die 5:1, die wir letzte Woche im Emsdetten zum ersten Mal getestet hatten, hat wieder sehr gut funktioniert“, analysierte Trainer Daniel Eblen.

Die Konstanzer ließen sich ihre missliche Tabellenlage zu keiner Zeit anmerken. Sie machten einfach unbekümmert ihr Ding, statt die Köpfe hängen zu lassen. Und so kämpften sie wie gewohnt und lösten im Angriff die Aufgaben zudem oft spielerisch denn mit der Brechstange. Etwa als der treffsichere Spielmacher Jud die WHV-Deckung mit einem präzisen Tempogegenstoßpass filetierte, in dessen Folge Felix Klingler das 3:1 (4.) erzielte. Der Neuzugang bedankte sich auf Rechtsaußen für die diesmal vielen Zuspiele mit neun Toren.

Öfter traf nur der zwölfmal erfolgreiche Paul Kaletsch, der sich vor der Pause im linken Rückraum sichtlich wohlfühlte, während auf der anderen Seite der junge Linkshänder Felix Krüger als Riedel-Ersatz groß aufspielte. Von der Seitenlinie aus gab auch Schlaich alles, indem er Poltrums Paraden bejubelte oder seine Jungs bei den wenigen Fehlern wieder aufbaute. Meistens allerdings feierte er Tore der HSG, die sich über 10:5 (15.) auf 15:7 (21.) absetzte, ehe Wilhelmshaven den Rückstand bis zur Halbzeit nochmals auf 19:13 verkürzen durfte. „Die Abwehr stand richtig gut und die Torhüter haben gut gehalten“, freute sich der Trainer. „Dann waren wir gut im Gegenstoßspiel und hatten wenige technische Fehler und Fehlwürfe“, fuhr Daniel Eblen fort.

Wohl dem, der einen ausgeruhten Mathias Helmut Eugen Riedel, so der Spielberichtsbogen, von der Bank bringen kann. Der 1,97-Meter-Hüne war nach der Pause gleich mit fünf blitzsauberen Treffern dafür verantwortlich, dass die HSG den Sechs-Tore-Abstand zuerst hielt und dann langsam aber sicher auf 31:22 (46.) in die Höhe schraubte. Schlaich war jetzt auch hautnah auf dem Parkett dabei, als Poltrum nach vier entschärften freien Würfen und insgesamt 15 Paraden beim Stand von 33:23 (49.) das Tor für Stefan Hanemann räumte. Vorne sorgten Chris Berchtenbreiter vom Kreis, Kaletsch aus dem Rückraum und Klingler von außen dafür, dass es bei zehn Toren Vorsprung blieb (35:25/53.), ehe die Konstanzer mit 38:29 ihren zweiten Heimsieg feiern durften. Der emotionale Höhepunkt war Schlaichs Siebenmeter-Dreher zum 37:27 anderthalb Minuten vor dem Ende. „Es war wunderschön, wieder spielen zu können, auch wenn es heute gar nicht nötig gewesen wäre. Benni hat einen super Job auf Linksaußen gemacht“, lobte der Kapitän seinen Ersatzmann Benjamin Schweda.

Das Team von Daniel Eblen hat mit diesen zwei wichtigen Punkten den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze geschafft, ehe sie nun eine spielfreie Woche Zeit haben, um die Tanks zu füllen. „Schade, dass wir nächste Woche eine Ruhepause haben“, sagte Tim Jud, der sich trotzdem über eines der wenigen freien Wochenenden im Jahr freut. Im Anschluss wartet schließlich ein „brutal schweres Programm“, so Fabian Schlaich, mit Spielen gegen fünf Teams aus der Spitzengruppe der Tabelle. „Wir sind dann wieder die Underdogs“, sagt Schlaich, der ergänzt: „Wenn man sieht, was wir heute gezeigt haben, brauchen wir uns aber nicht zu verstecken.“

Der Kapitän hat gut reden, ist er doch – statistisch gesehen und mit einem Augenzwinkern – der erfolgreichste Konstanzer in dieser Saison. Mit dem 26-Jährigen ist die HSG noch ungeschlagen, zudem ist er der einzige der bisher angetretenen Siebenmeterschützen im Team, der noch keinen Strafwurf vergeben hat. Mut machen dürfte den Konstanzern – auch ohne Augenzwinkern – die Tatsache, dass sie gegen eben diese starken Gegner im Vorjahr stets gut aussah. „So kann’s weitergehen“, sagte Schlaich noch. Dem ist nichts hinzuzufügen am Ende eines Abends, an dem es mal wieder richtig viel zu feiern gab bei den Handballern der HSG Konstanz.

HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schlaich (1/1), Schweda (2), Riedel (5), Wolf, Kaletsch (12/3), Krüger (2), Maier-Hasselmann, Gäßler, Jud (5), Wendel, Berchtenbreiter (2), Schwarz, Bösing, Klingler (9). – WHV: Doden, Lüpke (Tor); Ten Velde, Maas (3), Lehmann (2), Kalafut (1), Smits (1), Postel (3), Vorontsov (10/3), Köhler (2), Kozul (2), Schwolow (4), Andrejew (1). – Z: 1100.

"Gut für das Selbstvertrauen"

Einer der Matchwinner beim Sieg gegen Wilhelmshaven war Rechtsaußen Felix Klingler (24). Der Torjäger über den zweiten Saisonsieg und warum er gerne direkt weiterspielen würde.

Wie groß ist die Freude, wie viel Erleichterung ist mit dabei?

So ein Sieg in der 2. Bundesliga ist immer eine riesige Freude. Aber mich hat es ganz besonders gefreut, dass wir wieder 1100 Leute in der Halle und diese Unterstützung im Rücken hatten. Ich denke, dass das sehr wichtig war. Die Stimmung ist hier immer klasse, aber heute hat sie uns getragen.

Von Anfang an hat die HSG Konstanz dominiert, sich schon nach 20 Minuten in einen regelrechten Rausch gespielt und 15:7 geführt. Woran lag es, dass es so deutlich wurde?

Die Anfangsphase haben wir bislang – die Partie in Emsdetten einmal ausgenommen – zwar nicht verschlafen, aber wir waren oft nicht bei 100 Prozent. Gegen Wilhelmshaven war jeder auf der Platte, sofort richtig im Spiel und jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet. Nicht nur einer oder zwei Alleinunterhalter, sondern das ganze Kollektiv war von Anfang an da, war torgefährlich. Für Wilhelmshaven war es dann sehr schwer, weil einfach jeder gefährlich war. Auf jeden mussten sie aufpassen.

Neun Tore bei elf Versuchen: Mit dieser Quote können Sie zufrieden sein, oder?

Ich bin richtig zufrieden. Wir hatten aber auch eine gute Abwehr, gegen Wilhelmshaven muss man erst einmal mit neun Toren Differenz gewinnen. Wir hatten schon solche Spiele wie gegen Hildesheim, wenn wir da so spielen wie gegen den WHV, dann gewinnen wir das auch. Das ist schade. Aber wichtig, dass wir das nun so deutlich gestaltet haben und der Liga gezeigt haben, dass wir daheim deutlich dominieren können. Das ist gut für das Selbstvertrauen.

Wie viel Auftrieb gibt dieser Sieg?

Ich finde es schade, dass nun ein spielfreies Wochenende kommt. Auf der einen Seite ist es zwar gut, dass man mit solch einem Erfolgserlebnis etwas durchschnaufen kann. Aber wenn man so drauf ist – in Emsdetten hatten wir ja auch schon ein gutes Spiel, – ist es schade, nicht direkt weitermachen zu können.