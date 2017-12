Schwimmen Edelmetallflut für SSF Singen

Die Hohentwieler holen 43 Medaillen und zwölf Pokale auf der 50-Meter-Bahn beim Fünf-Nationen-Schwimmfest in Sindelfingen.

Schwimmen: Die 18 Starter der Schwimm-Sport-Freunde (SSF) Singen haben sich beim 43. Internationalen Dr.Otto-Fahr-Gedächtnisschwimmen im Sindelfinger Schwimmzentrum in Szene gesetzt, auch wenn dieser erste Langbahnstart auf der ungewohnten 50-Meter-Bahn und die Masse der mehr als 3200 Meldungen mit Startzeiten über zehn und zwölf Stunden täglich gerade den älteren Aktiven deutlich zusetzten. Da hierbei jedoch die ersten Qualifikationen für die regionalen und bundesweiten Titelkämpfe im Frühjahr und Sommer 2018 erschwommen werden konnten, biss sich das Team von Trainer Norbert Mayer durch diese Herausforderung regelrecht hindurch und hatte damit auch Erfolg.

16 Gold-, 14 Silber- und zwölf Bronzemedaillen in den Altersklassen, acht Qualifikationen für die 100-m-Finals in der Jugendklasse und der offenen Klasse, einmal Bronze in der offenen Klasse und drei Staffelsiege in der offenen Klasse bescherten den SSF Singen 43 Medaillen und zwölf kleine Pokale für die Staffelsiege. Das war gegen eine starke Konkurrenz aus sechs deutschen Landesverbänden, den Niederlanden, der Schweiz, Liechtenstein und Ägypten eine mehr als solide Leistung.

Herausragend war die 4x50-m-Freistil-Mixed-Staffel gegen die Auswahlteams der Ostschweiz, in der Moritz Schmid, Mattia Scigliano, Vanessa Steigauf und Lisa Gigl in 1:46,01 Minuten mit acht Zehntelsekunden Vorsprung einen Start-Ziel-Sieg hinlegten. Ebenso gewannen die beiden Frauen-Staffeln: über 4x50 m Freistil mit Vanessa Steigauf, Lisa Gigl, Irina Oklmann und Kerstin Rohr in 1:54,00 Minuten und über 4x50 m Lagen mit Lisa Gigl (Rücken), Melanie Heck (Brust), Kerstin Rohr (Schmetterling) und Vanessa Steigauf (Kraul) in 2:11,36 Minuten.

In die 100-m-Jugend-Finals zogen Laurenz Busam (Schmetterling) und Flavio Axmann (Rücken) ein, in die offenen Finals Moritz Schmid (Rücken), Mattia Scigliano (Schmetterling), Vanessa Steigauf, Lisa Gigl und Kerstin Rohr (alle Freistil). Steigauf sicherte sich dort auch Bronze. Altersklassentitel holten Vanessa Steigauf (50/100/200/400 m Freistil, 200 m Lagen), Kerstin Rohr (50/100/200 m Freistil, 50 m Schmetterling), Melanie Heck (50/100/200 m Brust), Flavio Axmann (200 m Rücken), Mattia Scigliano (200 m Schmetterling), Irina Oklmann (200 m Rücken) und Moritz Schmid (50 m Rücken).

Silber/Bronze gingen an Irina Oklmann (5), Kim Koch, Mattia Scigliano (je 4), Alessandro Axmann, Moritz Schmid (je 3), Lisa Gigl (2), Erika Wochner, Espen da Silva, Ciro Scigliano, Vincent Jakob, Melanie Heck, Kerstin Rohr (alle 1). Urkundenränge (bis Platz 8) erreichten zudem Dominik Osann (4), Laurenz Busam (3) und Paul Wilsberg (2). Die 42 persönlichen Bestzeiten des SSF-Teams gingen auf das Konto von Alessandro Axmann (7), Kim Koch (7), Paul Wilsberg (6), Dominik Osann (4), Laurenz Busam, Flavio Axmann (je 3), Irina Oklmann, Erika Wochner, Espen da Silva, Vincent Jakob (je 2), sowie Anna Gigl, Melanie Heck, Vanessa Steigauf und Ciro Scigliano (je 1).