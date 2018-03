Handball Eblen: "Wünsche zählen nicht"

Der Konstanzer Trainer setzt auf "gute Vorbereitung". Die Zweitliga-Handballer empfangen am Samstag um 20 Uhr den Tabellensechsten Rimpar in der Schänzlehalle.

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – Rimpar Wölfe (heute, 20 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Viel hat nicht gefehlt und die HSG wäre nach furioser Aufholjagd auch im sechsten Spiel nach der EM-Pause ungeschlagen geblieben – und das in Nordhorn, bei einem der heimstärksten Teams der Liga. Im Hexenkessel Schänzlehölle dagegen hat die Serie weiter Bestand. Seit mehr als dreieinhalb Monaten hat die HSG vor eigenem Publikum nicht mehr verloren. Damit dies auch gegen den Tabellensechsten so bleibt, muss, so Trainer Daniel Eblen, „einiges passen“.

Nicht alles hat in Nordhorn gepasst, wo sein Team dem Druck der Niedersachen nicht mehr standhalten konnte. „Die Aufholjagd hat viel Energie gebraucht“, erklärt der 43-Jährige und „mit den ersten zehn Minuten haben wir es uns selbst schwer gemacht“. Einen Sechs-Tore-Rückstand hatte sich das Team des dienstältesten Trainers im deutschen Profihandball in 1. und 2. Liga eingehandelt. Zu viel, um trotz guter Leistung für die erste ganz große Sensation der Saison zu sorgen.

Für Eblen ist im Vergleich zur vergangenen Spielzeit wieder der Normalzustand eingekehrt, nun, da Überraschungen nicht mehr an der Tagesordnung sind und nicht mehr wöchentlich gleich mehrfach zum Zweitliga-Geschehen gehören wie noch vor einem Jahr. Einen dieser verrückten Abende bot das Duell Konstanz gegen Rimpar, an dessen Ende die HSG mit 29:28 triumphierte. Dass es erneut zum Vergleich mit den Bayern kommt, liegt auch an jenem Spiel. Erst am letzten Spieltag rutschten die Wölfe von Platz zwei auf vier zurück – und schrammten wegen eines Zählers am Erstliga-Aufstieg vorbei. Aktuell mischt Rimpar wieder im Spitzenfeld der Liga mit und hat, nach einer kleineren Schwächephase zu Beginn des Jahres, wieder zu alter Stärke zurückgefunden. „Vielleicht“, sagt Daniel Eblen und lacht, „wäre es günstiger gewesen vor zwei, drei Wochen gegen Rimpar anzutreten.

Aber für Wunschdenken haben wir keine Zeit.“ Vielmehr hat derHSG-Coach schon den Matchplan im Blick: „Wir müssen wieder eine kompakte Abwehr stellen und die Zahl unserer Fehler und Fehlwürfe im Vergleich zur Anfangsphase in Nordhorn niedriger halten.“ Dafür steht ihm bis auf die Verletzten Benjamin Schweda, Sebastian Bösing und Felix Gäßler wohl der komplette Kader zur Verfügung. Das Aufgebot der Gäste bietet neben einer sehr kompakten Abwehr mit Max Brustmann den nach Paraden zweitbesten Keeper der Liga und nach Abwehrquote (36 Prozent) sogar den besten. Für Daniel Eblen machen Rimpar „starke Einzelspieler und ein komplexes Teamspiel“ aus.

Wie groß sind also die HSG-Hoffnungen, für eine Überraschung zu sorgen? Eblen lächelt. „Hoffnung haben wir in jedem Spiel.“ Doch Wünsche zählen für ihn nicht. „Wir müssen gut vorbereitet sein.“ An einem richtig guten Tag, wenn der Gegner etwas unglücklich spiele, sei immer etwas drin. „Dafür müssen wir einiges tun“, fordert er. Vor allem auf eine deutlich stabilere Defensive konnte er zuletzt bauen – und auf gewachsenes Selbstvertrauen. Wird die Heimserie ausgebaut, lockt der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Für Team und Fans die größte Motivation.