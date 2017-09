Fußball Duell der Kellerkinder in der Landesliga

Der FC Hilzingen empfängt den SC Konstanz-Wollmatingen, beide Teams warten noch auf den ersten Saisonsieg in der Liga.

Fußball, Landesliga: FC Hilzingen – SC Konstanz-Wollmatingen (Samstag, 16 Uhr). – Der FC Hilzingen und der SC Konstanz-Wollmatingen, beide in dieser Saison noch sieglos am Tabellenende, treffen an diesem Spieltag aufeinander. Und auch wenn es erst der achte Spieltag ist, ist eines klar: Für den Verlierer wird es immer schwerer, Anschluss zu finden. Denn er muss sich in der Folge die Frage stellen: Gegen wen soll der erste Sieg überhaupt gelingen?

Der Sieger hingegen kann den Schwung mitnehmen, denn beide stehen jeweils vor einem weiteren Kellerduell: Die Konstanzer empfangen eine Woche später Obereschach, Hilzingen reist zum FC Furtwangen.

Hilzingens Trainer Markus Schoch ist nach wie vor überzeugt, dass sein Team in der Landesliga mithalten kann. „Wir spielen einen ordentlichen Fußball, aber uns fehlt die Konstanz über 90 Minuten“, sagt Schoch und hofft auf einen raschen Lernprozess.

Irgendwie natürlich ähnlich, weil punktgleich, aber doch ganz anders die Ausgangslage bei den Gästen. Hier hatte man sich deutlich mehr erhofft, wollte man ganz vorne mitmischen, zumal das spielerische Potenzial zweifelsfrei vorhanden ist. Nun aber kann das Ziel nur noch Klassenerhalt heißen, und das funktioniert nur selten mit leichtfüßig-eleganter Ballbehandlung. Hier sind andere Qualitäten gefordert – resolutes Zweikampfverhalten mit großem Engagement, aber dennoch mit kühlem Kopf. Dass dies noch nicht gelingt, zeigt die Tatsache, dass es am vergangenen Wochenende erneut Gelb-Rot gab, der SC kaum ein Spiel der bisherigen Runde komplett beendet hat. Trainer Mohamed Karaki ist daher klar: „Dies ist ein richtungsweisendes Spiel. Wenn wir da unten herauskommen wollen, sind wir in der Pflicht, hier den ersten Sieg zu holen, vor allem, weil Hilzingen ja ein direkter Konkurrent ist.“

Allerdings: Für einen Sieg braucht’s Tore und mit bisher vier Treffern in sieben Spielen verbreitet die SC-Offensive nicht gerade Angst und Schrecken beim Gegner. Doch trotz schwieriger Personalsituation war der SC-Coach am vergangenen Wochenende mit dem Spiel seiner Elf gegen den SCP zufrieden, auch wenn es wieder nicht zu etwas Zählbarem gereicht hat. Aber auch hier hat sich der Blickwinkel geändert. Würde man weiter Ambitionen auf einen Spitzenplatz haben, so hätte man gegen den Verbandsliga-Absteiger zumindest ein Remis holen müssen. So aber kann man sagen, dass man gegen Titelanwärter nicht punkten muss, wohl aber gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Wie am Samstag.

Die Gastgeber haben jedoch zwei wesentliche Vorteile: Zum einen den Heimvorteil, zum anderen müssen sie keinen Hebel umlegen, sie waren von Saisonbeginn an im Abstiegskampfmodus. „Im Verein ist nach wie vor Ruhe. Wir können sicher mit weniger Druck in dieses Spiel gehen als Konstanz!“, sieht auch Schoch hier Unterschiede.

