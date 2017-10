Volleyball Dreifacher Jubel in der 3. Volleyball-Liga

Perfektes Wochenende für Volleyball-Trio vom See: Mimmenhausen, Radolfzell und Konstanz feiern deutliche Siege

Volleyball, 3. Liga

TSV Mimmenhausen

TV Waldgirmes

3:1

Die Revanche ist dem TSV Mimmenhausen gegen TV Waldgirmes geglückt. Die Hessen waren in der vergangenen Saison die Mannschaft, die dem TSV seine einzige Heimniederlage bereitet hatte. Diesmal ließ der Tabellenführer dem Ligaachten beim 3:1 (25:19, 25:20, 25:27, 25:16) keine Chance und demonstrierte seine spielerische Überlegenheit. Die ersten beiden Sätze waren eine klare Sache. Mit einer souveränen Mannschaftsleistung spielten die Gastgeber sich jeweils zeitweise einen Achtpunktevorsprung heraus. Im dritten Satz kam der Tabellenführer nach Wechsel auf mehreren Positionen ins Straucheln. Die Gäste nutzten mit viel Kampf die Schwächen im Mimmenhauser Spiel aus und holten knapp den dritten Satz. Im vierten Durchgang schickte TSV-Co-Trainer Manuel Kugler wieder die Start-Aufstellung auf das Feld. Waldgirmes konnte dem druckvollen Spiel nichts entgegensetzen.

„Durch die Wechsel im dritten Satz haben wir unseren Rhythmus verloren und zu viele Fehler gemacht. Anfang des vierten Satzes hatten wir einen schweren Stand, aber Lukas Diwersy hat sein Zuspiel sehr variabel gestaltet“, erklärte Manuel Kugler. Gästetrainer Thomas Autzen sprach nach Spielende vom TSV Mimmenhausen anerkennend als „Übermannschaft“ und fügte weiter aus: „Die Achse Christian Pampel, Jonas Hoffmann und Michael Kasprzak ist kaum zu überwinden. Ich bin gespannt, wie viele Vereine hier noch einen Satz holen.“ (tav)

TSV Mimmenhausen: Pilihaci, Ott, Kasperzak, T.Diwersy, Hoffmann, Le. Diwersy, Birkenberg, Streibl, Pampel, Lu. Diwersy, M. Diwersy, Schrempp.

TV Radolfzell

TV Bliesen

3:1

Mit einem souveränen 3:1 (19:25, 25:15, 25:17, 25:15)-Heimsieg konnten die Drittligavolleyballer des TV Radolfzell im dritten Spiel die ersten drei Punkte der Saison einfahren. Dazu trugen die Neuzugänge Andreas Prein und Rafael Dürr bei, die sich zum ersten Mal vor heimischen Publikum zeigten. Auch Sascha Helwig feierte nach über einjähriger Verletzungspause sein Comeback als Libero. Zu Beginn schien es, als würden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Mit konzentriertem Spiel nutzen sie jeden Fehler des Gastgebers aus, der in der Annahme den einen oder anderen Wackler hatte. Der TV Bliesen ging früh in Führung und gab diese auch bis zum Ende des Durchgangs nicht mehr her. Mit 25:19 ging der erste Satz verdient an die Saarländer.

Das Spiel der Radolfzeller wurde anschließend immer sicherer. Die Blockarbeit wurde besser und es gelang außerdem, mehr Druck in die Aufschläge zu bekommen. So glichen die Untersee Volley mit 25:15 aus. Auch im dritten Satz gelang es Bliesen nicht, dem Team von Coach Antonio Bonelli etwas entgegenzusetzen. Früh setzte sich der Gastgeber ab, führte mit 4:1 und gewann den Satz mit 25:17. Wie im Rausch spielten die Radolfzeller, die im vierten Satz von 9:9 auf 15:9 davonzogen, ehe Christoph Hilgers unter dem frenetischen Jubel des Publikums den Matchball zum 25:15 verwandelte. „Wir haben heute vielleicht ein wenig unerwartet, aber hochverdient gewonnen“, sagte Co-Trainer Stephan Jehle erleichtert. (ad)

Untersee Volleys: Bender, Dürr, Hilgers, Prügel, Helwig, Prein, A. Schoch, S. Schoch, Stier, Thumm, Vogelgsang, Weinert.

USC Konstanz

SG U.N.S.

3:0

Der Jubel der USC-Spieler nach dem 3:0 (25:15, 25:9, 25:16)-Erfolg gegen die SG U.N.S. Rheinhessen fiel deutlich verhaltener aus, als man es anhand des Ergebnisses hätte erahnen können. „Ehrlicherweise haben wir einen deutlich stärkeren Gegner erwartet“, meinte der Konstanzer Trainer Agron Jakupi. In gut einer Stunde dominierten die Gastgeber die Konkurrenten aus Rheinhessen deutlich. Immer wieder hatten die Gäste in der Annahme Probleme mit den gezielten Floataufschlägen des USC. „Genau das war unsere Taktik“ sagte Jakupi, „wir wollten Rheinhessen mit guten Aufschlägen unter Druck setzen und dann sauber im Block agieren.“

Schon im ersten Satz lief für den USC Konstanz alles nach Plan. Im Angriff spielten die Konstanzer variabel, und die eigene Verteidigung packte eins ums andere ordentlich zu – 25:15. Der zweite Satz glich dann mit 25:9 einer wahren Demontage. Zwar gestalteten die Gäste das Spiel im dritten Durchgang bis zum 10:10 ausgeglichen, doch spätestens nach einer weiteren guten Aufschlagserie des USC war der Wille der SG gebrochen (25:16). „Das war schon beeindruckend“, freute sich Jakupi, „normalerweise ist es schwer nach zwei deutlichen Sätzen, einen so guten nachzulegen.“ Durch den Sieg klettert der USC Konstanz in der Tabelle Platz vier. Außerdem lässt es sich jetzt entspannt zum Meisterschaftsfavoriten und Zweitliga-Absteiger Stuttgart fahren. „Uns erwartet wieder eine unheimlich schwere Aufgabe“, ist sich Jakupi sicher. Deshalb wird die kommende Woche auch wieder hart trainiert – aber mit einer entspannten Tabellensituation im Hinterkopf. (pr)

Konstanz: L. Weber, Sigmund, Rodler, Hammer, Berger, Scheller, Petry, Weisigk, Kaltenmark, Mundt, Kuhn, Röhl.