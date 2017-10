Kampfsport Drei Starts, zwei Siege für Überlinger Kampfsportler bei Enfusion Live

Sebastian Harms-Mendez und Alexander Epp gewinnen ihre Kämpfe bei der Thaibox-Gala in Ludwigsburg.

Thaiboxen: Sebastian Harms-Mendez, Alexander Epp und Ramon Kübler vom Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen waren bei der Thaibox-Gala „Enfusion Live“ in Ludwigsburg im Ring. Als Erster musste Alexander Epp ran. Er musste sich ganz kurzfristig auf einen neuen Gegner einstellen. Der Italiener Juri Gentili zeigte von Beginn an Biss und forderte den Überlinger. In der dritten Runde fand Epp dann zu seinem Rhythmus und zwang Gentili in die Defensive. Am Ende gewann der Überlinger einstimmig nach Punkten.

Direkt danach musste Ramon Kübler gegen Sergej Braun aus Fulda ran, einen der besten Kämpfer Deutschlands. Dabei gestaltete er die erste Runde ausgeglichen. In der zweiten Runde wurde der Überlinger mit einem Highkick schwer getroffen und ging zu Boden. Obwohl sichtlich gezeichnet, zeigte Kübler Kämpferqualitäten und kam zurück. Allerdings ließ sich Braun mit seiner Routine den Sieg nicht nehmen.

Sebastian Harms-Mendez musste sich im Superfight des Abends ebenfalls kurzfristig umstellen, denn auch er bekam mit dem Italiener Amed West einen neuen Gegner. West bewies exzellente Nehmerqualitäten und steckte schwere Treffer in Runde eins locker weg. Dennoch siegte der souveräne Harms-Mendez deutlich nach Punkten.

„Wir haben uns alle hervorragend geschlagen und teuer verkauft“, sagte er nach der „Enfusion Live“. „Die Siege von Alexander Epp und mir waren diszipliniert erkämpft. Und Ramon hat gegen einen großen Namen gekämpft, da kann man verlieren.“ Die Veranstaltung in der MHP Arena, in der sonst die Bundesliga-Basketballer aus Ludwigsburg spielen, sei perfekt organisiert gewesen und eine tolle Werbung für den Thaibox-Sport, so Sebastian Harms-Mendez, dessen Kampf live in die ganze Welt übertragen wurde.