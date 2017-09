Handball Drei Auswärtssiege zum Start in die Landesliga

Der TV Ehingen und der TuS Steißlingen II gewinnen ihre Derbys bei der SG Rielasingen/Gottmadingen und der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen, der Pfullendorf siegt beim Aufsteiger HU Freiburg.

Handball, Landesliga

Rielasingen/Gottm.

TV Ehingen

23:33 (11:16)

Der TV Ehingen grüßt nach dem ersten Spieltag der neuen Landesligasaison von der Tabellenspitze. Mit 33:23 feierte das Team beim Aufsteiger SG Rielasingen/Gottmadingen einen Einstand nach Maß. Entsprechend zufrieden, aber auch ein wenig erleichtert, zeigte sich TVE-Coach Florian Maier: „Natürlich hat in den ersten 20 Minuten nicht alles gepasst, das kann man in puncto Abstimmung im ersten Spiel auch noch nicht erwarten. Aber was meine Mannschaft nach den Anfangsschwierigkeiten gezeigt hat, das war der Handball, den ich mir vorstelle.“

Damit traf der junge Ehinger Trainer, für den es der erste Sieg als Chefcoach der ersten Herrenmannschaft war, den Nagel auf den Kopf. Denn der Beginn verlief alles andere als optimal für den TV Ehingen. Nach 18 Minuten lag der forsch aufspielende Aufsteiger mit 10:8 in Front. Der Abwehr-Mittelblock der Gäste um Mirko Ilgenstein und Matthias Schädler entwickelte sich dann jedoch zu einem kaum überwindbaren Hindernis, und im Angriff zeigten vor allem Linksaußen Filipp Galic, mit elf Treffern Topscorer der Partie, sowie Kapitän Flaviu Gaie ihre Klasse. Bis zur Halbzeit zog der TV Ehingen auf 11:16 davon. Nach Wiederanpfiff bauten die Grün-Weißen den Vorsprung immer weiter aus. „Der Auftakt ist gelungen, mehr aber noch nicht. Der Sieg ist nichts wert, wenn wir am kommenden Wochenende daheim gegen Gutach nicht nachlegen“, freut sich Maier auf das erste Heimspiel seines Teams am Samstag um 18 Uhr. (js)

TV Ehingen: Beck, Kiyici (Tor); Jäger (2), Merk (1), Schädler (1), Galic (11), Stodtko (4), Gaie (5), Frederiksen, Martin Müller (1), Marcel Müller, Oexle, Güntert (6/6), Ilgenstein (2). – SG Rielasingen/Gottmadingen: Wieland, Schatz (Tor); Feucht, Löchle (2), Keßler (4), Vogt, Lutsch (2), Magro, Jäckle (4), Partenheimer, Plesse (4/1), Reuschel (1), Bechtold (1), Frank (5/1). – Z: 125.

Mimmenhausen-M.

TuS Steißlingen II

27:29 (12:16)

Der TuS Steißlingen II ist mit einem Derbysieg beim letztjährigen Südbadenligisten HSG Mimmenhausen-Mühlhofen erfolgreich in die neue Saison gestartet. Beide Teams starteten sehr ausgeglichen in diese Partie (5:5/10.). In Minute zwölf mussten die Gäste den ersten Dämpfer verkraften, als sich Rechtsaußen Luca Tassone verletzte. Dieser Schock schien die Steißlinger aber wachzurütteln. Die Abwehr um Torhüter Dominik Maucher bekam in den nächsten zehn Minuten nur ein Gegentor, und im Angriff zog der TuS, angetrieben von Alexander Benzinger, Tor um Tor davon (9:15/27.). Die HSG konnte den Rückstand bis zur Pause aber auf 12:16 verkürzen.

Auch im zweiten Abschnitt hielten die Steißlinger den Gastgeber mit fünf bis sechs Toren auf Abstand. In den letzten zehn Minuten schmolz der Vorsprung der Gäste auf nur noch einen Treffer (26:27/57.). Durch die beiden letzten Tore von David Jödicke und Daniel Weber konnte die Oberligareserve aus dem Hegau den knappen Vorsprung am Ende aber über die Zeit retten. So stand ein verdienter 29:27-Auswärtserfolg zu Buche, bei dem sich jeder Spieler hoch konzentriert und engagiert in das Spiel einbringen konnte.

„Das war über weite Strecken eine klare Angelegenheit. Dass es nochmals spannend wurde, liegt daran, dass wir bei einer Sechs-Tore-Führung dreimal in Folge gute Möglichkeiten ausgelassen und somit eine endgültige Vorentscheidung verpasst haben“, sagte der Steißlinger Trainer Sascha Spoo. „Es war aber alles in allem ein sehr ordentlicher Auftakt meiner Mannschaft. Wir wissen, an welchen Schrauben wir noch drehen müssen und was es zu verbessern gibt. Es hat mich sehr gefreut, dass sich jeder so positiv eingebracht hat und es eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung war.“ (mw)

HSG MM: Keller, Frese (Tor); Sacaleanu, Schlegel, Schweda (8/7), Maier (4), Hosu (1), F. Kugler, D. Kugler (1), Allgaier (7), Buneta (6), Albiez, Schäfer. – TuS Steißlingen II: Beck, Maucher (Tor); Ray (1), Maier (6/3), Tassone (1), Hilpert (2), Rihm (1), Weber (4), Kehl (3), Jödicke (1), Benzinger (6), Gattinger (2), Hautmann (2), Wiedemann. – Z: 150.

HU Freiburg

TV Pfullendorf

18:19 (6:10)

In einem Spiel auf Augenhöhe dominierte der TV Pfullendorf die erste Hälfte beim Aufsteiger HU Freiburg, ließ die Breisgauer im zweiten Abschnitt aber zum Ausgleich kommen und landete in den Schlusssekunden den Siegtreffer zum 18:19. Bis zum 6:6 (16.) verlief die Partie ausgeglichen, ehe die Linzgauer sich dank ihrer starken Defensive auf 6:10 (26.) absetzten. In der zweiten Hälfte verkürzte Freiburg den Rückstand, während die Gäste etwas schwächelten. So wurde aus dem 12:17 (47.) ein 17:17 (54.). Fünf Sekunden vor Schluss warf Eric Kempf den Ball in Richtung HU-Tor, Dennis Sugg hechelte dem Ball nach und erzielte knapp vor dem Kreis im Fallen den Siegtreffer. „Unser Prunkstück war die Abwehr. Meine Mannschaft hat sich eine Feier auf dem Heimweg redlich verdient“, sagte Trainer Arno Uttenweiler. (sta)

TV Pfullendorf: Yaren (Tor); Augustin, Blocherer, F. Brändlin (1), T. Brändlin (1), Burkert, Hegge (2), Kempf (3/1), Lehmann (6), Luu Duc, M. Scheitler, Staudacher (2/2), D. Sugg (4). – Z: 120