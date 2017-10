Fußball Doppeltes Risiko

Der SC Konstanz-Wollmatingen geht bei seinem Trainerwechsel ein Risiko ein.

Mohamed Karaki war Jugendtrainer und -leiter, Team-Betreuer, Trainer der „Zweiten“ und dann auf einmal Trainer der Landesligamannschaft des SC Konstanz-Wollmatingen. Schon damals gab es einige, die Karaki die Beförderung gönnten, aber auch befürchteten, der Schritt könnte für ihn zu groß sein. Es war jedoch eine naheliegende, vermutlich auch günstige Lösung für den Club. Karaki brachte sich in der Sommerpause voll ein, führte Gespräche und holte 13 Neuzugänge – teilweise aber auch Spieler, die in der Fußballszene nicht als pflegeleicht gelten. Dennoch, so war aus Mannschaftskreisen zu hören, hatte er sein Team im Griff, es stand hinter ihm.

Zwei Punkte aus zehn Spielen sprechen aber eine klare Sprache: Die günstige Lösung ist sportlich gescheitert und musste den Hut nehmen. Nun kommt mit José Sendra-Mefford ein junger Trainer, der kaum Erfahrung im Aktivenbereich und gar keine in der Landesliga hat, und übernimmt eine nicht unkomplizierte Mannschaft in einer schwierigen Situation. Ein Risiko – nicht nur für den Neuling, sondern auch für die Vorstandschaft.