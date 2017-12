Handball Doppelpack statt Besinnlichkeit für HSG Konstanz

Die HSG Konstanz muss über Weihnachten gleich zweimal ran: Am Freitag in Dessau, am 2. Feiertag in Hamm

Handball, 2. Bundesliga: Dessau-Roßlauer HV – HSG Konstanz (Freitag, 19.30 Uhr, Anhalt-Arena),

ASV Hamm-Westfalen – HSG Konstanz (Dienstag, 17 Uhr, Westpress-Arena). – Alle lagen sie sich in den Armen bei der HSG Konstanz, auf der Tribüne und auf dem Spielfeld sowieso. Nach dem zweiten Sieg in Folge war die Freude über den Coup gegen den zuvor sieben Spiele ungeschlagenen TUSEM Essen riesengroß. Doch nach dem Jubel wurde schnell wieder zur Tagesordnung übergangen. Schließlich wartet auf die HSG Konstanz über Weihnachten eine wohl einmalige Belastung. Am Freitag wird in Dessau gespielt, am Dienstag in Hamm – macht 2600 Kilometer im Mannschaftsbus für Spieler und Verantwortliche über die Feiertage.

Kurios dabei: Manche Vereine genießen an den zuschauerträchtigsten Spielterminen über die Weihnachstage zweimal Heimrecht, andere zumindest einmal, während andere wiederum zweimal auf Reisen sind, die im Konstanzer Fall auch noch sehr weit sind. „Wir nehmen das hin, wie es kommt“, möchte sich HSG-Präsident Otto Eblen trotz des kuriosen Spielplans mit dem letzten Hinrunden- und ersten Rückrundenspiel dennoch nicht beschweren. „Das einzige, was wir tun können und was wirklich zählt, ist gewinnen – auch wenn das keiner erwartet.“

Etappe eins führt die Konstanzer zum Überraschungsteam der Saison. Dessau, im letzten Jahr wie die HSG in die 2. Bundesliga aufgestiegen, spielt „eine riesige Saison“, wie Tom Wolf zusammenfasst. HSG-Trainer Daniel Eblen nötigt vor allem die hervorragende Arbeit von Trainer Uwe Jungandreas größten Respekt ab. „Wenn es eine Tabelle gäbe, wer aus den Voraussetzungen das Beste macht, wäre Dessau sicher ganz vorne.“ Zudem hat sich der DRHV zu dieser Saison gut verstärkt, hat nun mittlerweile sechs Tschechen im Team, mit Neuzugang Libor Hanisch am Kreis und Linksaußen Marek Vanco sogar zwei aktuelle A-Nationalspieler. Dazu kommen viele ehemalige Spieler der im weiteren Umkreis liegenden Erstligisten SC Magdeburg, SC DHfK Leipzig und den Füchsen Berlin.

„Sie spielen eine sehr aggressive Abwehr und haben mit Philip Ambrosius einen guten Torwart“, warnt der HSG-Coach. „Aber auch der Kreis ist mit Hanisch, die Spielmacherposition mit Vincent Sohmann gut besetzt. Sie haben einen dichten Kader.“ Damit mischt Dessau derzeit die 2. Bundesliga auf und ärgert die Spitzenteams der Liga.

Nach Rückkehr am Samstagmorgen bleibt immerhin noch der Heilige Abend für die Familie, während am 25. Dezember schon die nächste Fahrt Richtung Hamm zum Spiel am Dienstag ansteht. Dort wartet ein weiterer Ex-Erstligist, der als Tabellenvierter aussichtsreich im Kampf um den Aufstieg platziert ist. Seit fünf Spielen ist der ASV Hamm ungeschlagen und verfügt – wie zuletzt Essen – über ein riesengroßes Selbstvertrauen. Die Nordrhein-Westfalen gelten als eines der heimstärksten Teams der 2. Bundesliga, das daheim nicht nur 15:3 Punkte aufzuweisen hat, sondern sogar Topteams wie Erstligaabsteiger Balingen (39:28) und den Tabellenzweiten Bietigheim (35:19) regelrecht aus der Halle gefegt hat.

Besonders treffsicher ist der letztjährige Zweitliga-Toptorjäger Vyron Papadopoulos, dazu sind der österreichische Nationalspieler Christoph Neuhold und der aus der ersten Liga verpflichtete Julian Krieg brandgefährlich.

„Das ist mit die schwerste Aufgabe, die es auswärts in dieser Liga gibt“, sagt Eblen, der bei den beiden schweren Aufgaben über Weihnachten auf Toptorschütze Paul Kaletsch verzichten muss, der ebenso wie Stefan Hanemann, Michael Oehler, Benjamin Schweda, Samuel Wendel und Sebastian Bösing verletzt ausfällt. Mathias Riedel ist zwar weiter angeschlagen, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Somit hofft der HSG-Trainer, dass Tom Wolf und Max Schwarz, die bislang weniger zum Einsatz gekommen sind, weiter ihr großes Potenzial unter Beweis stellen können, ebenso Torwart Maximilian Wolf, der schon in Dresden für Furore hatte sorgen können. Eblens Wünsche zum Fest und Jahresausklang sind klar: „Wenn wir noch etwas Zählbares holen, wäre das richtig stark.“