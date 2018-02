Thaiboxen Doppelpack für Singener Thaiboxer

Gleich zwei Veranstaltungen in Deutschland und in der Schweiz standen bei den Kämpfern des Thai-Box Club Singen um Ralf Hasenohr am Wochenende auf dem Terminplan. Und beide Reisen haben sich gelohnt

Bei der Baden-Württembergischen Landesmeisterschaft der IFMA im Muay-Thai in Mannheim erkämpfte sich Timo Schmid die Goldmedaille. Maxim Freitag und Shamil Fitz wurden Vizemeister. Von Mannheim aus ging es auf direktem Weg nach Zürich zur Hero Fight Night. Aaron Born (Bildmitte) sicherte sich dort den internationalen Schweizer Hero Champion Titel der ISKA mit einem einstimmigen Punktesieg gegen Omid Ghanizada aus der Schweiz. Für diesen Titelkampf bestritt der erfolgreiche Singener Thai-Boxer bereits mehrere Qualifikationsturniere. Für die Singener Kämpfer geht es nahtlos weiter. Bereits am kommenden Donnerstag kämpft Saskia D’Effremo in Chaweng/Thailand gegen den Thailand-Champion. Am Samstag steigt Besnik Bedjeti in Uster/Schweiz gegen Dino Topic in den Ring und eine Woche später kämpfen zahlreiche Thai-Box Club Singen Kämpfer in Basel bei der Internationalen Schweizer Meisterschaft. Am selben Abend bestreitet Johannes Linster bei der Mettler Fight Night in Stuttgart einen MMA Kampf.