Handball Doppelpack für HSG Konstanz II

Einen Doppelpack hat das Konstanzer Perspektivteam vor sich: Am Samstag, 17 Uhr, kommt Helmlingen, am Dienstag, wieder um 17 Uhr, ist Sinzheim Gast in der Schänzlehalle

Handball, Südbadenliga: HSG Konstanz II – TuS Helmlingen (Samstag, 17 Uhr, Schänzle-Sporthalle); HSG Konstanz II – BSV Sinzheim (Dienstag, 17 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Viel besser hätte sich Matthias Stocker den Saisonstart für seine junge Mannschaft nicht vorstellen können. Ein Rückstand, viel Druck vom Gegner und der lautstarken Tribüne – aber am Ende eine starke Leistung, eine erfolgreiche Aufholjagd und ein Sieg für die HSG Konstanz II. Ein Erfolg mit vielen Lerneffekten also, wie der neue HSG-Coach meint und eine Herausforderung, die er sich wünscht, damit die Nachwuchsspieler weiter möglichst schnell daran wachsen und spüren, was Aktivenhandball bedeutet. Eine besonders harte Bewährungsprobe steht dem Konstanzer Perspektivteam nun gleich im Doppelpack bevor. Erst am Samstag, 17 Uhr, gegen Helmlingen, am Dienstag, wieder um 17 Uhr und erneut in eigener Halle, gegen Sinzheim.

Zunächst ist der Fokus voll auf Helmlingen gerichtet, wie Matthias Stocker verrät. „Ein guter Gegner, eine sehr erfahrene Truppe, gegen die sich unsere Jungs beweisen können“, so der B-Lizenzinhaber. Doch das, was er von Helmlingen erwartet, trifft auch auf Sinzheim zu. Beide Teams zählen zu den erfahrensten der Südbadenliga, sodass es zu großen Gegensätzen zwischen Jung und Alt, Erfahrung und Talent kommen wird.

Obwohl Stocker beim Sieg in St. Georgen viel Positives gesehen hat, so wünscht er sich in Zukunft einen besseren Start und nicht erst in der zweiten Halbzeit eine Aufholjagd. „Wir müssen besser in das Spiel kommen“, warnt er vor zwei abgezockten Kontrahenten, gegen die ein Rückstand schwerer umzubiegen sei. „Wir müssen von Beginn an mutiger und emotionaler sein und dürfen keine Angst vor Fehlern haben. So befreit wie in die Testspiele zu gehen, das ist die Kunst.“ Bis die HSG-Reserve sich in der Offensive vollends gefunden haben wird, werden laut des neuen Übungsleiters wie erwartet noch einige Wochen vergehen. Obwohl er in dieser Woche mit einer großen Krankeitswelle und dem Ausfall der halben Mannschaft umgehen musste, hofft er rechtzeitig zum Wochenende auf die Rückkehr der meisten Akteure und verspricht: „Wir wollen den positiven Abschluss der Vorbereitung bestätigen und gerade daheim unsere Stärken ausspielen – und gewinnen“, sagt Stocker und fährt fort: „Als jüngstes Team der Liga können wir uns gegen solch erfahrene Gegner beweisen und schnell viel dazulernen.“ (joa)