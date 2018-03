Radsport Doppelpack beim Finale des Schmolke-Carbon-Cups

Entscheidungen fallen am Wochenende beim härtesten Radsport-Etappenrennen in Süddeutschland. Veranstaltungen finden in Mauenheim am Samstag und Pfullendorf am Sonntag statt.

Straßenradsport: Am kommenden Wochenende geht mit den Etappen fünf in Mauenheim am Samstag und sechs in Pfullendorf am Sonntag das härteste Etappenradrennen in Süddeutschland zu Ende. Sechs Etappen in 16 Tagen bei Schnee, Regen und Temperaturen um den Gefrierpunkt verlangten den Straßenradsportler bis jetzt alles ab. Für das Wochenende sind die Wetteraussichten mit Sonne und angenehmen Temperaturen bestens. Dafür erwarten die Radrennfahrer zwei sehr selektive Kurse mit vielen Höhenmetern.

In der Eliteklasse konnte Johannes Hermann (Team Baier Landshut) das Führungstrikot seit der ersten Etappe verteidigen. Jedoch ist er noch lange nicht am Ziel. Sein Vorsprung auf Valentin Kegreiß (TSG Leutkirch-Team Donaueschingen) beträgt gerade mal vier Punkte. Um den dritten Podestplatz kämpfen Gregor Menzel (Freundeskreis Uphill) und der einen Punkt dahinter liegende Philipp Petzold (MRSC Ottenbach). Vorjahressieger Stephan Duffner (Embrace the world) kann aufgrund seiner Verpflichtung bei der Algerientour den Titel nicht verteidigen. Zum Favoritenkreis um den Tagessieg gehören an beiden Etappen der Silbermedaillengewinner der Asienspiele, Mohammad Chaichi Raghimi (Iran), und Jan Hugger (Team Lotto Kern-Haus). In der Juniorenklasse führt Yves Kuhnen (RV Uster) deutlich vor den punktgleichen Ron Niestroj und Jan Münzer (beide VC Singen).

Im Rennen zwei könnten sich die Führenden schon sicherer sein, jedoch sind die Bergrennen immer für Überraschungen gut. Bei den Senioren führt Richard Schlude (RSV Öschelbronn) mit zehn Punkten vor Bahnspezialist Martin Ruepp (RRC Diessenhofen). Um Platz drei geht es weitere zehn Punkte dahinter für Beat Widmer (VC Fischingen) und Bernd Kauer (RSV Passau). In der Jugendklasse führt Leon Heinemann (RSG OG-Fessenbach) mit zehn Punkten vor Cedric Abt (RC Pfullendorf). Aufgrund von Verpflichtungen für den Landesverband kann Heinemann jedoch am Samstag nicht starten. Bei den Frauen führt Simone Sonderegger (VC Fischingen) mit acht Punkten vor Michaela König (RVC Reute). In der Klasse der Jedermänner liegt Benjamin Koch mit drei Siegen an der Spitze. Zehn Punkte dahinter lauert der Schweizer Sebastian Fritz. Marcel Arena (RC Villingen) ist mit weiteren acht Punkten Rückstand auf Rang drei.

In den Nachwuchsklassen wird bei den U-15-Schülern der Gesamtsieg entweder an Luca Stepins (RSG Zollern-alb) oder Burak Cetingöz (VMC Konstanz) gehen. Aktuell führt Stepins mit acht Punkten. In den weiblichen Nachwuchsklassen stehen die Siegerinnen bereits fest. In der U-15-Klasse führt Lena Moisescu (RSV Rheinfelden) uneinholbar. Spannend wird es hier um Platz zwei zwischen den Fahrerinnen Hanna Höfer (RSG Zollernalb), Leonie Boos (RSV Ellmendingen) und Lilli Wissert (VC Singen).

In der U 17 führt an Marisa Strölin (MRSC Ottenbach) kein Weg vorbei. In der U-13-Klasse ist Felix Steiner (RV Wetzikon) kurz vor dem Gesamtsieg. Um die weiteren Podestplätze kämpft ein Quartett, angeführt von Tim Herzog (VC Singen). Auch wenn die momentanen Punktestände eindeutig für den einen oder anderen Fahrer sprechen, so gibt es auf den beiden Bergetappen jedes Jahr Überraschungen. Für Spannung um die Tages- und Gesamtsiege ist damit gesorgt. (hbr)

Rennprogramm

13.20 Uhr: U 11 bis U 15 und U 17 weiblich (35 min + 1 Runde).

14.20 Uhr: Jedermänner (55 min + 1 Runde).

14.21 Uhr: U 17m, U 19 w, Frauen und Senioren (55 min + 1 Runde).

15.40 Uhr: Junioren und Elite (80 min + 2 Runden).