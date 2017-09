Fußball Donner, Blitz und sieben Tore

Während der SC Gottmadingen-Bietingen im Derby bei Wetterkapriolen offensive Qualität zeigt, offenbart der SV Mühlhausen Schwächen aufgrund seiner Abgänge

Fußball, Bezirksliga: Im Derby zwischen dem SC Gottmadingen-Bietingen und dem SV Mühlhausen, in dem sich die Gastgeber mit 5:2 durchsetzten, mussten die Spieler gleich zweimal zurück in die Kabine, da ein Gewitter mit heftigem Regen direkt über den Sportplatz fegte und eine Gefahr für die Spieler darstellte. Für 14 Minuten wurde die Partie unterbrochen, eine „richtige Entscheidung des Schiedsrichters“, betont Oscar Catediano, Trainer des SC Gottmadingen-Bietingen, aufgrund der unmittelbaren Nähe des Unwetters. Sein Trainerkollege vom SV Mühlhausen, Eddy Wiedenmaier, sieht das genauso, kritisiert aber die Umsetzung: „Das Spiel wurde zu spät unterbrochen, es war schon ein bisschen kriminell, so zu spielen, der letzte Blitz vor der Unterbrechung war ziemlich nah“, sagt er, fügt jedoch noch hinzu: „Aber das hat ja mit dem Ausgang des Spiels überhaupt nichts zu tun.“

In diesem ging seine Mannschaft nicht nur aufgrund der Wassermassen, die durch das Gewitter den Platz überschwemmten, sondern auch aus sportlicher Sicht baden. „Die beiden Offensivspieler von Gottmadingen-Bietingen haben uns deutlich gemacht, dass wir noch nicht so weit sind“, resümiert Wiedenmaier die Partie. Gemeint sind Viet Ngyuen Dinh, der gleich vier der fünf Treffer erzielte, und sein Stürmerkollege Marco Gruber, der den fünften Treffer besorgte. „Es war das erste Spiel in dieser Saison, in dem unsere beiden Stammstürmer gemeinsam agierten, da zuvor immer einer verhindert war“, erklärt Oscar Catediano. „Viet blieb bei seinen Abschlüssen ohne Pech, und Marco hat viel Einsatz und Laufbereitschaft gezeigt“, freut sich der SC-Trainer über die Leistung seiner Offensive. Das Lob will er aber nicht auf seine beiden Stürmer beschränken, sondern der ganzen Mannschaft zuteil werden lassen: „Es war ein super Spiel, die Mannschaft kam toll in die Partie, es war eine schöne Teamleistung“, zeigt sich Catediano sehr zufrieden.

Nicht einig sind sich beide Trainer bei einer Szene in der 40. Minute, als der SV Mühlhausen einen Strafstoß forderte. „Da war nach der Unterbrechung, der Platz war sehr wässrig und alle sind deswegen rumgerutscht. Das war meiner Ansicht nach kein Foul“, kommentiert SC-Trainer Oscar Catediano die Situation. „Aber man versucht da halt, eine Reaktion beim Schiedsrichter herauszukitzeln“, fügt er lächelnd hinzu.

SV-Coach Wiedenmaier hat eine andere Sicht: „Ich hab mit meinem Stürmer gesprochen und er meinte, es sei ein klarer Elfmeter gewesen, er sei von den Füßen geholt worden.“ Dessen ungeachtet war es für Wiedenmaier schon vor dem ersten Spiel klar, dass diese Saison für seine Mannschaft schwierig werden würde. „Der Kader hat durch die Abgänge an Qualität verloren, für uns ist es in dieser Saison ein Kampf gegen den Abstieg“, konstatiert Wiedenmaier.