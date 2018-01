Basketball Dominanter TV Konstanz

Die Konstanzer Basketballer haben gegen die Young Tigers Tübingen einen souveränen 90:35-Sieg gefeiert und bleiben damit weiterhin Spitzenreiter der Oberliga

Basketball, Oberliga

TV Konstanz

SV 03 Tigers Tübingen II

90:35

Angeführt von Hannes Osterwalder, spielte der Tabellenführer vom Bodensee von Anfang an eine sehr gute und harte Verteidigung, es wurden in keinem Viertel mehr als zehn Punkte zugelassen. Die jungen Spieler aus Tübingen hatten enorme Schwierigkeiten, zum Korb durchzukommen und wurden ein ums andere Mal, teils durch spektakuläre Blocks, gestoppt. Man merkte den Gästen deutlich die Unsicherheit an, was zu vielen schlechten Wurfentscheidungen führte. Besonders die Konstanzer Ganzfeldpresse funktionierte sehr gut, und das Heimteam kam immer wieder durch Ballgewinne zu einfachen Punkten.

Im Angriff ließen die Konstanzer einige gute Chancen liegen, jedoch war dies der enorm hohen Intensität in der Defense geschuldet. Wenn man etwas bemängeln wollte, dann die Wurfquote von Außen, die bereits im letzten Heimspiel nicht richtig gut war. Ansonsten wäre die 100-Punkte-Marke mit Sicherheit geknackt worden. Obwohl das Spiel sehr früh entschieden war, gab es für die knapp 150 Zuschauer einige sehr schöne Aktionen, mit insgesamt sieben Dunkings zu bestaunen. Topscorer war Etienne Ettlinger, der als einziger ein heißes Händchen hatte.

Jetzt heißt es für den TV Konstanz, den guten Schwung aus den letzten Spielen mitzunehmen, denn am Sonntag geht es nach Nellingen. Da hat das Team von Trainer Dario Sisljagic nach der 88:93-Niederlage aus dem Hinspiel einiges wiedergutzumachen. (ds)

TVK: Bratina (14), Asamoah, Dierenbach (10), Deschner, Dotzauer (2), Ettlinger (17), Fleig, Foth (14), Manderla (6), Mayer (8), Osterwalder (15), Schock (4).