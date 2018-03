Fußball Diskussion um Nedzad Plavci geht weiter

Der geplante Transfer des Villinger Oberligatorjägers Nedzad Plavci zum 1. FC Rielasingen-Arlen sorgt weiter für Diskussionstoff.

Fußball-Verbandsliga: Der geplante Transfer des Villinger Oberligatorjägers Nedzad Plavci sorgt weiter für Diskussionstoff. Wir berichtet hat der in Rielasingen wohnende Stürmer beim 1. FC Rielasingen-Arlen einen Drei-Jahresvertrag unterschrieben, was hektische Betriebsamkeit beimFC 08 Villingen auslöste. Der wollte seinen erfolgreichsten Torschütze ungern ziehen lassen. Obwohl Plavci einen arbeitsrechtlich gültigen Vertrag unterschrieben hatte, legte der Oberligist mit einem deutlich besseren Angebot nach. Plavci kontaktierte daraufhin den Hegau-Club, um die Konditionen zu verbessern. Nachdem dazu Rielasingen nicht bereit war, unterzeichnete er einen Vertrag in Villingen. Während der 1. FC Rielasingen-Arlen mit dem Einreichen der Unterlagen beim Südbadischen Fußballverband warten musste, eine Arbeitserlaubnis fehlte, zog Villingen mit dem später unterzeichneten Vertrag vorbei und erlangte so die Spielberechtigung. In der SFBV-Spielordnung zählt nicht das Datum der Unterschrift, sondern der Eingang des Vertrages. Arbeitsrechtlich aber ist der zuerst unterschriebene Vertrag gültig. Einen Termin zu einer gütlichen Einigung lehnte, so Oliver Hennemann, Sportlicher Leiter des 1. FC Rielasingen-Arlen, Villingen ab, da ja nun eine Spielberechtigung für die Saison 2018/19 vorlag. Ein Verhalten, das man beim1. FC Rielasingen weder verstehen noch akzeptieren kann. „Das ist unmoralisch von Villingen und unfair vom Spieler!“, betont Peter Dreide, der 1. Vorsitzende, und kündigt an: „Wir werden uns das nicht gefallen lassen. Solche Machenschaften können wir nicht akzeptieren.“ Die nächsten Schritte werden wohl auf arbeits- und sportrechtlicher Ebene ablaufen, Hennemann betont: „Wir wollen uns das Spielrecht holen und dann sehen wir weiter!“ (jr)