Handball Die nächste hohe Hürde für die HSG Konstanz

Die HSG Konstanz spielt beim HC Elbflorenz in Dresden. Der Tabellen-13. peilt den Aufstieg in Liga eins an.

2. Handball-Bundesliga: HC Elbflorenz Dresden – HSG Konstanz (Sonntag, 17 Uhr, Ballsport-Arena). – Nach dem Genickschlag vor einer Woche gegen Hagen steht für die HSG Konstanz ein nicht alltägliches Kräftemessen mit einem außergewöhnlichen Projekt bevor, das „in seinen Grundzügen an das Fußball-Projekt von RB Leipzig erinnert“, so der Sport-Informations-Dienst. Die Vorzeichen stehen jedoch schlecht vor der Partie beim Aufsteiger HC Elbflorenz in Dresden.

Das liegt einerseits an der enormen Qualität der Gastgeber, die mit Mario Hunstock (31) nicht nur einen erstklassigen Torwart von Bundesligist HC Erlangen nach Sachsen lotsen konnten, sondern mit dem tschechischen Nationalspieler Roman Becvar (28) vom Nachbarn Leipzig gleich noch einen weiteren Akteur aus der Eliteklasse verpflichtet haben. Möglich macht dies der zahlungskräftige Mäzen Uwe Saegling. Der frühere Weltklasse-Ruderer, der Anfang der 90-er Jahre ein Unternehmen für Medizintechnik in Dresden gründete, stieg 2008 in der fünften Liga beim erst 2006 gegründeten HC Elbflorenz ein. Mit seiner Unterstützung ging es stetig nach oben, bis im vergangenen Sommer der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang. Das Ziel war jedoch von Anfang an noch größer: die 1. Bundesliga. Wenn noch nicht in diesem Jahr, dann in einem der nächsten. Dafür kann Trainer Christian Pöhler schon jetzt mit einem 1,4-Millionen-Etat operieren.

„Damit arbeiten sie sehr gut“, sagt HSG-Cheftrainer Daniel Eblen. „Elbflorenz hat damit einen Top-Kader zusammengestellt, der gut zusammenpasst. Sie spielen einen guten Handball und haben eine gute Mischung im Team.“ Den EHV-Aue hat Dresden als Nummer zwei in Sachsen – zumindest aktuell – schon abgelöst, auch wenn der Tabellen-13. erst vor einer Woche das Derby im Erzgebirge nach deutlicher Führung noch knapp mit 27:28 verloren hat. „Ich setze darauf, dass meine Mannschaft nach dem unglücklichen Auftritt mit Wut im Bauch antritt und einfach noch mehr investiert“, kündigt Dresdens Übungsleiter Pöhler an.

Die Heimspielstätte der Dresdener, die brandneue, zu Saisonbeginn eingeweihte Ballsportarena, übererfüllt schon einmal die Erstligastandards. Die Multifunktionsarena bietet 3000 Sitzplätze und neben den üblichen Ausstattungen auch ein Restaurant, fünf Squashcourts, eine Kegelbahn, eine Sauna mit Bewegungsbecken und eine Physiotherapiepraxis. Das Besondere ist das Spielfeld. LED-Lampen unter einem Plexiglasboden lassen per Knopfdruck die Spielfelder für Handball, Basketball oder Volleyball aufleuchten – eine Weltneuheit. Kostenpunkt: 15 Millionen Euro. Finanziert hat dies Mäzen Saegeling – aus eigenen Mitteln.

Konstanz wird in der sächsischen Hauptstadt nicht nur auf die fünf länger ausfallenden Sebastian Bösing, Stefan Hanemann, Michael Oehler, Benjamin Schweda und Samuel Wendel verzichten müssen, jetzt scheint auch der Ausfall von Konstantin Poltrum fast sicher zu sein. Somit stehen beide etatmäßigen Torhüter nicht zur Verfügung, stattdessen rücken aus der zweiten Mannschaft Maximilian Wolf und der erst 19-jährige Lukas Herrmann auf. So steht die HSG in Dresden vor einer Herkulesaufgabe, zumal auch noch Kapitän Fabian Schlaich unter der Woche mit einer Grippe ausgefallen ist. „Ich hoffe jedoch, dass er mitfahren kann“, sagt Eblen und zuckt mit den Schultern: „Dieses Jahr kommt es schon ganz dick in Sachen Verletzungen.“