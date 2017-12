Fußball Die einzigen beiden Spiele in der Bezirksliga Bodensee enden unentschieden

Der SV Mühlhausen und der VfR Stockach spielen 2:2, der SC Gottmadingen-Bietingen und der SV Allensbach trennen sich 3:3.

Fußball, Bezirksliga

SV Mühlhausen

VfR Stockach

2:2 (1:1)

Bei schönem Winterwetter entwickelte sich auf einem sehr gut bespielbaren Untergrund ein Spiel auf Augenhöhe, mit viel Tempo und auf gutem Bezirksliganiveau. Der SV Mühlhausen und der VfR Stockach schenkten sich nichts. Der Gastgeber versuchte, defensiv gut zu stehen und die starken Stockacher Spitzen in den Griff zu bekommen. Dies gelang bis auf wenige Ausnahmen sehr gut. Hablani war auf der rechten Seite kaum zu stoppen. Henninger rettete in höchster Not vor Henkel. Ein sauberer Konter über Gutacker und Tofahrn landete bei Neziri, der nur durch ein Foul zu bremsen war. Gutacker versenkte den Elfmeter gewohnt sicher zum 1:0. Der spielstarke Gast kam immer wieder über die rechte Seite, so kam ein Diagonalball zu Hablani, der direkt auf Henkel ablegte. Der VfR-Torjäger ließ sich die Chance nicht nehmen und glich in der 31. Minute zum 1:1 aus. So ging es mit einem leistungsgerechten Remis in die Halbzeitpause.

In Halbzeit zwei wollte der Gastgeber nachlegen. Ein schöner Konter über Tofahrn landete bei Marks, der aus drei Metern aber drüber schoss. Henkel scheiterte im Gegenzug an der Latte und im Eins-gegen-eins an Heizmann. In der 67. Minute köpfte der kurz zuvor eingewechselte Kleiser eine Gutacker-Ecke zur umjubelten 2:1-Führung ein. Diese hielt aber nicht lange, da wieder ein langer Diagonalball bei Henkel landete, der direkt über Heizmann zum Ausgleich einköpfte. Jetzt ergaben sich Chancen hüben wie drüben. Utz musste auf der Linie klären, auf der anderen Seite, scheiterte Gutacker am gut reagierenden Schreng im Kasten des VfR. Heizmann hielt den Punkt bei einem Kopfball aus zwei Metern von Renner fest. In der Schlussminute hatte der A-Jugendliche Moos noch den Führungstreffer auf dem Fuß, wurde aber gerade noch abgeblockt. Der VfR hatte mehr vom Spiel, traf aber auf einen taktisch gut agierenden SV Mühlhausen, der sich diesen Punkt mehr als verdiente.

Tore: 1:0 (22./FE) Gutacker, 1:1 (31.) Henkel, 2:1 (67.) Kleiser, 2:2 (71.) Henkel. – SR: Huremovic (Villingen). – Z: 180.

SC Gottmadingen-Bietingen

SV Allensbach

3:3 (1:1)

Der seifige Kunstrasen war nicht einfach zu bespielen. Bei den Gästen aus Allensbach lief der Ball besser, torgefährlich wurden sie aber nicht. Der SC Gottmadingen-Bietingen kam in der 25. Minute zum ersten Torschuss. Dann steckte Jan Faude durch auf Bastian Schmittschneider und es stand 1:0. Beim Ausgleich durch einen Schuss von Markus Binder aus kurzer Distanz war sich die Abwehr nicht einig (33.). Die letzten Möglichkeiten vor der der Pause hatte die Heimelf aus dem Hegau, doch beide landeten neben dem Tor.

So begann auch die zweite Hälfte, dann nahmen die Gäste das Heft in die Hand. Nach einem Freistoß stand Patrick Enz völlig frei und war aus fünf Metern zum 1:2 erfolgreich (53.). Nur eine Minute später strich ein Freistoß von Dennis Raff knapp vorbei. Nach einer Stunde landete ein 18-Meter-Freistoß des kurz zuvor eingewechselten Marco Gruber in der Mauer, Christian Hock versenkte den Abpraller aus gleicher Distanz flach im unteren Toreck zum 2:2. Zwei Minuten später kam SC-Spieler Mirko Sulewski im Laufduell einen Bruchteil zu spät und sah die Rote Karte. Die Partie nahm Fahrt auf, beide wollten gewinnen. Felix Heuel zielte knapp vorbei, Hock klärte mit letztem Einsatz. Dann war Marco Gruber (78.) frei durch, wurde aber in einer strittigen Situation wegen Abseits zurückgepfiffen. Die nächsten zwei guten Möglichkeiten (82./84.) hatten die Gäste, die den freien Raum geschickt nutzten. Dann kam ein weites Zuspiel auf Gruber, der sich geschickt in Abschlussposition brachte und zum 3:2 traf (89.). Die dringend benötigten Punkte schienen für den SC gesichert, doch bereits im Gegenzug wurde der Ball nicht weggeschlagen. Erneut Patrick Enz besorgte den verdienten 3:3-Ausgleich. Raff hatte sogar noch den Siegtreffer für die Gäste auf dem Stiefel, aber auch die Heimelf kam noch zu zwei guten Aktionen. Ein Spiel mit gerechtem Ausgang, denn beide hätten am Ende die Arme oben haben können. (re)

Tore: 1:0 (27.) Schmittschneider, 1:1 (33.) Binder, 1:2 (53.) Enz, 2:2 (60.) Hock, 3:2 (89.) Gruber, 3:3 (90.) Enz. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 90. – Bes. Vork.: Rot (62.) für Sulewski (SC Gottmadingen-Bietingen).