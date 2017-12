Turnen Die Turner des StTV Singen kämpfen um den Aufstieg in die 1. Bundesliga

Drei Wochen nach dem erneuten Gewinn der Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd fährt der StTV am Samstag zum Aufstiegsfinale beim TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau.

Die Chancen sind dabei ungleich verteilt, denn der starke Gegner der Gruppe Nord hat alle Wettkämpfe überragend gewonnen und mit Helge Liebrich und Andreas Toba zwei Weltklasseturner in seinen Reihen. Auch die ausländischen Verstärkungen stehen diesen in nichts nach, und so gilt es für das Turn-Team Singen, sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Die Gäste um Trainer Axel Leitenmair gehen trotzdem mit großem Selbstbewusstsein in diese Begegnung und wollen dem Gegner mit couragierten Übungen Paroli bieten. Der StTV Singen wird mit seinem kompletten Kader antreten, wobei der Einsatz von Philipp Leitenmair (im Bild beim Tkatchev gegrätscht am Reck) aufgrund einer Sprunggelenksverletzung noch ungewiss ist. Mit dabei sind die Schweizer Marco Walter und Taha Serhani, die bisher für Singen immer überzeugten. Unterstützt werden die Singener von zahlreichen Fans, die mit einem Bus anreisen. Hier sind nur noch wenige Plätze frei, Infos gibt es direkt beim StTV Singen.