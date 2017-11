Handball Die Saison ist gelaufen für Benjamin Schweda

Der Spielmacher der HSG Konstanz fällt nach seiner Verletzung im Spiel gegen Coburg mit einem Kreuzbandriss für viele Monate aus

Handball, 2. Bundesliga: Während die Vorfreude im Umfeld der HSG Konstanz auf das Heimspiel gegen den Erstliga-Absteiger Bergischer HC am Samstag, 20 Uhr, in der Schänzlehalle von Tag zu Tag steigt, muss sich Benjamin Schweda auf ganz andere Dinge konzentrieren. Nach zwei Arztterminen am Montagmorgen und Dienstagmittag inklusive MRT ist es Gewissheit: Der 23-jährige Spielmacher hat sich am Sonntag in Coburg einen Kreuzbandriss zugezogen. Statt sich nun mit seinen Mannschaftskameraden auf das Duell mit acht A-Nationalspielern vorzubereiten, reiste Schweda in die Sportklinik Pforzheim, um den Operations-Termin zu besprechen. Dabei war der gebürtige Überlinger zuletzt gut drauf, bekam auch durch die Verletzung von Mannschaftkapitän Fabian Schlaich viele Spielanteile und war gerade im Derby in Balingen einer der wenigen Lichtblicke auf Konstanzer Seite. Nun ist die Saison für ihn gelaufen, seine Gedanken kreisen um die nächsten schweren Monate. Denn der 1,76 Meter große gelernte Mittelmann, der zuletzt auch viel auf Linksaußen zum Einsatz kam, kennt das, was auf ihn zukommt, nur zu gut. Im Dezember 2012 musste er sich nach seinem ersten Kreuzbandriss schon einmal zurückkämpfen.

„Da ist die Stimmung und man selbst erstmal richtig unten. Ich habe gerade viel Zeit bekommen, mich zu zeigen, deshalb ist es umso bitterer“, sagt Schweda, gibt sich aber kämpferisch: „Ich bin ein Typ, der mit so etwas ganz gut umgehen und nach vorne schauen kann. Nächstes Jahr geht es weiter.“ In der Vorbereitung auf die nächste Saison möchte er wieder voll angreifen und vollständig genesen sein. Bis dahin bleibt ihm nur die undankbare Zuschauerrolle. Auch am Samstag gegen den Bergischen HC: „Ich werde dabei sein und versuchen, die Jungs emotional zu pushen, damit wir uns endlich die verdienten Punkte holen.“