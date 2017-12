Fußball Die SG Reichenau klettert auf den vierten Rang

Die SG Reichenau/R.-Waldsiedlung feiert in der Fußball-Bezirksliga einen 2:1-Sieg gegen den SV Deggenhausertal und klettert damit auf Platz vier. Der BSV Nordstern Radolfzell punktet mit einem 6:1-Heimsieg im Abstiegskampf und der Spitzenreiter VfR Stockach spielt zuhause gegen den FC Öhningen-Gaienhofen nur 2:2.

Fußball, Bezirksliga

SG Reichenau/R.-Walds.

SV Deggenhausertal

2:1 (1:1)

Beide Mannschaften kamen bei eisigen Temperaturen nur schwer aus den Startlöchern, wobei die Gäste vom SV Deggenhausertal besser in die Zweikämpfe kamen. Nach mehreren ungefährlichen Abschlüssen hatte die SG Reichenau die erste Chance nach einem Eckball, doch Torhüter Bentele konnte den Abschluss mit einer starken Parade entschärfen. In der 23. Minute scheiterte Felix Eiermann am Innenpfosten. Nur zwei Minuten später zeigte der souveräne Schiedsrichter auf den Punkt. Deggenhausertals Kapitän Fischer verwandelte sicher zum 0:1. Die SGR blieb gefährlicher, doch Blum schaffte es nicht, freistehend vor dem Tor den Gästetorhüter zu überwinden. Nach einem Freistoß von Magnus Eiermann verlängerte Nikolas Weltin den Ball per Kopf über den Torhüter zum 1:1 (34.). Nach der Pause waren die Gäste am Drücker, doch vor dem Reichenauer Tor war Endstation bei der vielbeinigen Abwehr oder Torhüter Wolkow. Auf der anderen Seite ließ das Heimteam beste Torchancen aus. Sieben Minuten vor dem Ende erzielte die SG Reichenau dann doch noch die Führung. Über Umwege gelangte der Ball zu Denis Flacker, der den herausstürmenden Torhüter überlupfte. Der mitgelaufene Nico Gasser hatte dann keine Mühe, den Ball ins leere Tor zu schieben. Die Gäste versuchten noch einmal alles, doch die Reichenauer Abwehr hielt stand. In der Nachspielzeit verpasste Felix Eiermann, mit einem Kopfball ans Außennetz nachzulegen, doch es blieb beim Heimsieg. (db)

Tore: 0:1 (26./FE) Fischer, 1:1 (34.) Weltin, 2:1 (83.) Gasser. – SR: Margraf (Worblingen). – Z: 80.

VfR Stockach

FC Öhningen-Gaienhofen

2:2 (1:1)

Der VfR Stockach hatte im Spiel gegen den FC Öhningen-Gaienhofen bereits in der 4. Minute eine Chance, doch Sören Reiser schoss nach einer Flanke seines Bruders Timo drüber. In der 13. Minute tauchten die Gäste erstmals vor dem Tor auf, doch Wäschles Schuss aus spitzem Winkel wehrte VfR-Keeper Schreng ab. Nur eine Minute später war der Abschluss von Henkel nach einem Lauf übers ganze Feld zu schwach. In der 16. Minute ging ein Schuss von Streckel, der danach mit gebrochenem Finger ausgewechselt werden musste, knapp vorbei. In der 27. Minute nutzte Wäschle die Unordnung in der Stockacher Defensive. Er zog einfach ab und traf zum 0:1 in den Winkel. Neun Minuten später erzielte Löffler mit einem abgefälschten Schuss den Ausgleich. Gleich nach der Pause hätte Löffler erhöhen können, doch er scheiterte alleine vor dem FC-Torhüter. Stockach drückte nun auf die Führung. In der 50. Minute traf Hablani nur den Außenpfosten, in der 64. Minute wurde sein Schuss vom Keeper über die Latte gelenkt, und ein VfR-Treffer wurde nicht gegeben. Erst nach einem Foul an Hablani gelang Henkel per Strafstoß das 2:1. Öhningen-Gaienhofen warf alles nach vorne und hatte durch Loosmann eine Riesenchance (84.). Nach der Gelb-Roten Karte gegen den Stockacher Schafhäutle wurde es in der Schlussphase hektisch. In der Nachspielzeit stand Wäschle plötzlich allein vor dem VfR-Tor und drückte den Ball zum Ausgleich über die Linie. Nach Abpfiff kam es noch zu einem Tumult, bei dem Karaotcu die Rote Karte sah.

Tore: 0:1 (27.) Wäschle, 1:1 (36.) Löffler, 2:1 (72./FE) Henkel, 2:2 (90.+2) Wäschle. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 100. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (87.) Schafhäutle und Rot nach Spielschluss für Karaotcu (beide VfR Stockach).

SV Orsingen-Nenzingen

SG Illmensee/Heiligenberg

5:0 (3:0)

Der SV Orsingen-Nenzingen war gewillt, nach langer Durststrecke endlich wieder einen Sieg einzufahren. Von der ersten Minute an wurde die SG Illmensee/Heiligenberg unter Druck gesetzt, und bereits nach fünf Minuten hatte Trisner die Gelegenheit zur Führung, sein Schuss strich aber am langen Pfosten vorbei. Kurz danach wurde ein Schuss von van Odijk im letzten Moment abgeblockt. Knobelspies fand nach einem Freistoß seinen Meister in Gästetorhüter Frirdrich, und auch Trisner hatte nach einer Einzelaktion gegen Frirdrich das Nachsehen. Das verdiente 1:0 erzielte dann Kapitän Riedmüller, der einen Freistoß in den rechten Winkel zirkelte (26.). Illmensee/Heiligenberg kam nur vereinzelt vor das Tor der Heimelf, ohne aber für Torgefahr zu sorgen. Nach einer schönen Kombination über Probst und Schneider erzielte Trisner in der 34. Minute das 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verlängerte Schneider einen Eckstoß, Trisner erzielte dann am zweiten Pfosten per Kopf die beruhigende 3:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel ein ähnliches Bild. Zwar steigerten die Gäste nun ihre Offensivbemühungen, doch die Abwehr der Heimelf kam nie ernsthaft in Bedrängnis. Die Gastgeber hatten das Spiel im Griff, und in der 76. Minute erhöhte Stehle per Freistoß auf 4:0. Einen schön vorgetragenen Konter über Kreiser und Durner drückte Torjäger Trisner in der 87. Minute zum 5:0-Endstand über die Linie. Danach verhinderte Gästetorhüter Frirdrich mit zwei Paraden gegen Trisner und van Odijk eine noch höhere Niederlage. Am Ende holte die Heimelf nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge hochverdient drei wichtige Punkte im Abstiegskampf (as).

Tore: 1:0 (26.) Riedmüller, 2:0 (34.) Trisner, 3:0 (45.) Trisner, 4:0 (76.) Stehle, 5:0 (87.) Trisner. – SR: Gumz (Rielasingen-Worblingen). – Z: 90.

SV Allensbach

FC Uhldingen

2:1 (0:1)

Der SV Allensbach begann das Spiel gegen den FC Uhldingen sehr offensiv und hatte bereits in den ersten Minuten zwei Torchancen, die der Gästekeeper aber souverän parieren konnte. In der 13. Minute kam ein Schuss von Lars Stelzner aufs Tor, den der Uhldinger Peter Lattner gerade noch mit den Fingerspitzen übers Tor lenken konnte. In den folgenden Minuten wurde der Gästetorwart einige Male auf die Probe gestellt, aber es gelang weder Dennis Raff per Kopf noch Daniel Pfleiderer per Fuß, den Ball an ihm vorbei zu bekommen. In der 18. Minute stand Omar Ceesay frei an der rechten Strafraumecke und flankte ins lange Eck am Torwart vorbei zum 0:1. Der Rettungsversuch von Patrick Enz auf der Linie scheiterte. Bis zur Halbzeitpause hatten beide Teams diverse Torchancen. Auch im zweiten Abschnitt konnten sie ihre Chancen nicht verwerten. In der 71. Minute legte Patrick Enz Franklin Ymele den Ball auf, und dieser erzielte das 1:1. Der SVA beherrschte jetzt wieder über weite Strecken das Spiel, wie aber schon in der ersten Halbzeit ließ die Chancenverwertung zu wünschen übrig. Nach einer Roten Karte für den FC Uhldingen nutzte Markus Binder in der 85. Minute den Freistoß und erzielte aus etwa 35 Metern den 2:1-Siegtreffer.

Tore: 0:1 (18.) Ceesay, 1:1 (71.) Ymele, 2:1 (85.) Binder. – SR: F. Ehing (Engen). – Z: 50. – Bes. Vork.: Rot (84.) für FC Uhldingen.

BSV Nordstern Radolfzell

SC Gottmadingen-Bietingen

6:1 (4:0)

Die Gäste aus Gottmadingen-Bietingen kamen besser ins Spiel, die erste Chance hatte aber der BSV Nordstern Radolfzell in der 9. Minute, als Fabian Baders das Tor nur knapp verfehlte. In der 19. Minute fiel der Ball nach einer zu kurzen Kopfballabwehr Patrick Reuter vor die Füße, der mit einem fulminanten Schuss in den Winkel für das 1:0 sorgte. Vier Minuten später scheiterte Quendrim Fetaj aus kürzester Distanz an SC-Torhüter David Gestefeld. In der 26. Minute landete ein Rettungsversuch der Gäste im eigenen Tor – 2:0. Der BSV erhöhte noch vor der Pause durch Fabian Bader (38.) und Maik Hoffbauer (42.) auf 4:0. Der SC hatte durch die eingewechselten Viet Nguyen Dinh und Marco Gruber kurz vor dem Halbzeitpfiff eine Doppelchance, die aber vom hervorragend reagierenden Nordstern-Schlussmann Joel Reichel vereitelt wurde. In der zweiten Halbzeit zogen sich die Radolfzeller zurück und konzentrierten sich auf Konter. Die Gäste kamen in der 59. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß durch Christian Hock zum 4:1. Marco Gruber verpasste nach einem weiteren Freistoß das BSV-Tor nur knapp (71.). Im direkten Gegenzug vergab Maik Hoffbauer eine Möglichkeit, als er aus sieben Metern freistehend über das SC-Tor schoss. Der eingewechselte Ahmet Kaya erzielte nach einem Abwehrfehler das 5:1 (77.). Den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie erzielte Tobias Reich per Strafstoß zum 6:1 in der 86. Minute. (ms)

Tore: 1:0 (19.) Reuter, 2:0 (26.) Eigentor, 3:0 (38.) Bader, 4:0 (42.) Hoffbauer, 4:1 (59.) Hock, 5:1 (77.) Kaya, 6:1 (86./FE) Reich. – SR: Landbeck (Balingen). – Z: 110.

FC Anadolu Radolfzell

Hegauer FV

0:3 (0:1)

Der Aufsteiger FC Anadolu Radolfzell hat die nächste Heimniederlage kassiert. Gegen den Tabellenzweiten Hegauer FV setzte es ein klares 0:3. Bereits vor der Pause schoss Alexander Schneider die Gäste in der 32. Minute in Führung. Im zweiten Abschnitt legte er in der 47. und der 86. Minute zwei Treffer zum 0:3-Endstand nach.

Tore: 0:1 (32.) Schneider, 0:2 (47.) Schneider, 0:3 (86.) Schneider. – SR: Teufel (Konstanz).