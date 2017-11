Fußball Die SG Dettingen-Dingelsdorf feiert Derbysieg

Die SG Dettingen-Dingelsdorf gewinnt das Derby in der Landesliga gegen den Tabellenletzten SC Konstanz-Wollmatingen mit 1:0. Der SC Pfullendorf ist nach einem Sieg zurück an der Tabellenspitze und der SC Markdorf und der FC RW Salem trennen sich im Derby mit 0:0.

Fußball, Landesliga

SC Konstanz-Wollmatingen

SG Dettingen-Dingelsdorf

0:1 (0:0)

Das Wetter war kalt und das Konstanzer Derby bot wenig Anlass, die Fußballherzen zu erwärmen. Über weite Strecken des Spiels neutralisierten sich der SC Konstanz-Wollmatingen und die SG Dettingen-Dingelsdorf. Die Gäste fingen beherzt an, und schon beim ersten Angriff gab es einen Abschluss von Sebastian Scheideck, der allerdings zu hoch angesetzt war. Kurz darauf probierte es Sandro Renner, aber da war Pascal Bisinger im SC-Tor auf dem Posten. Es dauerte etwa 20 Minuten, bis wieder Erwähnenswertes passierte. Markus Huber setzte sich auf der rechten Seite durch, und seine Hereingabe wurde zwischen SC-Torwart Bisinger und SG-Spieler Simon Büttner zum Pressball. Kurz vor der Halbzeitpause setzte dann Simon Büttner nach einer Flanke von Sebastian Scheideck den Ball per Kopf auf das SC-Tor.

In der 56. Minute fiel das Tor des Tages durch einen perfekt vorgetragenen Konter. Simon Büttner bediente Sebastian Scheideck, der zum 0:1 traf. Nun vermehrte der SC seine Angriffsbemühungen, war aber lediglich bei Standardsituationen gefährlich. Eine Viertelstunde vor Abpfiff führte ein SC-Freistoß fast zum zweiten Tor der SG. Nachdem fast alle Gastgeber aufgerückt waren und der Freistoß abgeblockt wurde, waren die SG-Stürmer in der Überzahl. Markus Huber passte Maurice Oberle in den Lauf, aber dieser fand in Bisinger seinen Meister. Erst in den letzten zehn Minuten kam auch das SG-Tor in Gefahr. Ein Schuss von Francesco Bongiovanni wurde abgelenkt, und ein Schuss von Nicolas Gamp ging übers Tor. Der Sieg der Gäste geht so gesehen durchaus in Ordnung. (wid)

Tor: 0:1 (56.) Scheideck. – SR: Hilebrand (Kressbronn). – Z: 250.

SC Pfullendorf

FC Löffingen

5:1 (3:0)

Von Beginn an entwickelte sich die Partie des SC Pfullendorf gegen den FC Löffingen zur klaren Angelegenheit. Bereits nach sieben Minuten musste FC-Schlussmann Dominik Osek Kopf und Kragen riskieren, als er einen zu lang geratenen Diagonalball von Steinhauser zur Ecke lenkte. Zwei Minuten später scheiterte Robin Slawig an Osek, den Nachschuss setzte Lukas Stützle überhastet am leeren Tor vorbei. Besser machte es Stützle in der 12. Minute, als er kompromisslos aus 13 Metern unter die Latte zum 1:0 traf. Bei einem der wenigen Löffinger Entlastungsangriffen wäre in der 26. Minute beinahe der Ausgleich gefallen, doch Simon Weißenberger köpfte aus der Nahdistanz drüber. Auf der Gegenseite verpasste Stützle per Kopf ebenfalls nur knapp (29.). Ihre Standardstärke stellten die Linzgauer nach einer halben Stunde wieder unter Beweis. Slawigs Eckstoß verlängerte Stützle aus dem Gewühl zum 2:0 (29.). Das 3:0 besorgten die Gäste kurz vor der Pause dann selbst. Nach Slawigs Schuss köpfte Marco Schwirtz den Ball an seinem herausstürmenden Torhüter vorbei ins eigene Netz (43.).

Der SC Pfullendorf war auch nach dem Seitenwechsel noch nicht satt. Kai Huber erkämpfte sich den Ball und steckte auf Lukas Stützle durch, der sich frei vor Osek seinen Hattrick nicht nehmen ließ – 4:0 (47.). Ein Traumtor wäre Robin Slawig zwei Minuten später beinahe gelungen, als er nach Oseks Abschlag das Leder nur knapp über das Tor schlenzte (49.). In der 66. Minute fiel das 1:4 von Benjamin Gaudig, der nach einem langen Ball der SCP-Abwehr entlief und eiskalt vollstreckte. Das aber war nur einer der wenigen lichten Momente der dezimierten Gäste. Slawigs Flankenball wurde kurz darauf unglücklich zum 5:1-Endstand verlängert.

Tore: 1:0 (12.) Stützle, 2:0 (29.) Stützle, 3:0 (42.) Eigentor, 4:0 (47.) Stützle, 4:1 (66.) Gaudig, 5:1 (70.) Slawig. – SR: Seifermann (Baden-Baden). – Z: 210.

FC Furtwangen

FV Walbertsweiler-Reng.

4:0 (2:0)

Von Beginn an entwickelte sich ein wahres Spitzenspiel zwischen dem FC Furtwangen und dem FV Walbertsweiler-Rengetsweiler. Bereits nach 15 Minuten konnte Fichter gerade noch von den Gästen vor dem Einschuss gehindert werden. Den folgenden Eckball brachte Willmann in die Mitte, und Lukas Schmitz brachte die Platzherren per Kopf aus elf Metern in Führung. Bei einem schnellen Angriff über die rechte Seite setzte sich Meier durch, vor dem herausstürzenden Torhüter spielte er überlegt in die Mitte zu Fichter, der keine Mühe hatte, den Ball ins leere Tor zu schieben – 2:0 (26. ). Dies wollte der Tabellenführer nicht auf sich sitzen lassen und fuhr nun schnelle Angriffe. In der 25. Minute scheiterte FV-Spielertrainer Bach mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an Torhüter Wehrle. In der 28. Minute nahm der Torwart der Gäste im Strafraum einen Rückpass mit den Händen auf. Der indirekte Freistoß wurde jedoch zur Ecke abgelenkt. Nach einer halben Stunde stand wieder FC-Keeper Wehrle im Mittelpunkt: Zuerst scheiterte Roth mit einem Flachschuss, dann zwang ihn Moser zu einer Glanzparade. Die letzte Möglichkeit vor der Halbzeit hatte Furtwangen, doch Meiers Hereingabe wurde gerade noch zur Ecke abgewehrt.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Eine flache Hereingabe von Steffen Holzapfel vollendete Meier zum 3:0 (47.). Der FC-Torhüter musste noch zwei Mal gegen Roth und Schuhmacher sein ganzes Können aufbieten. Die endgültige Entscheidung fiel in der 76. Minute, als Meier in der Mitte Fichter sah, der mit einem Kopfball zum 4:0 traf. Die Platzherren verpassten es, den Vorsprung auszubauen. So blieb es beim verdienten 4:0-Sieg.

Tore: 1:0 (16.) Schmitz, 2:0 (23.) Fichter, 3:0 (47.) Meier, 4:0 (76.) Fichter. – SR: Baumert (Achern). – Z: 200.

FC Hilzingen

SpVgg F.A.L.

1:3 (1:1)

Das Spitzenteam SpVgg F.A.L. traf auf eine neu geordnete und stark aufspielende Hilzinger Mannschaft. So hatte der Gastgeber in der ersten Hälfte sogar die deutlicheren Torchancen und mehr Spielanteile. Hilzingen verpasste es jedoch, in Führung zu gehen und so für noch mehr Sicherheit und Selbstvertrauen zu sorgen. Das konsequentere Ausnutzen von Torchancen machten die Gäste vor, als Sebastiani einen Freistoß aus 22 Metern direkt zum 0:1 im Tor versenkte (29.). Doch kaum war der Gästejubel verhallt, stand es auch schon 1:1. Die Hilzinger führten das Anspiel schnell aus und Maximilian Jeckl setzte den Ball ins Netz. Dann hätte Nelson Jeckl hätte die Führung erzielen müssen, doch ging der Ball knapp vorbei. In den Schlussminuten des ersten Durchgangs reagierte SpVgg-Torhüter Hummel prächtig gegen Metzger.

Die zweite Hälfte begann mit einer Druckphase der Gäste. Nach einer Ecke von Christiani köpfte Daniel Höfler zum 1:2 ein (50.). Jetzt hatten die Gäste ihre stärkste Phase, doch Müller im FC-Tor war stets aufmerksam. Nach 65 Minuten war der FCH wieder spielbestimmender und hatte gute Möglichkeiten. Erst als sich die Hilzinger Elf offensiver um den Ausgleich bemühte, gab es wieder Möglichkeiten für die Gäste. Statt des 2:2 sorgte Mark Burgenmeister kurz vor Schluss mit dem Treffer zum 1:3-Endstand für die Entscheidung.

Tore: 0:1 (29.) Sebastiani, 1:1 (29.) Jeckl, 1:2 (50.) D. Höfler, 1:3 (86.) M. Burgenmeister. – SR: Kozul (Rheinfelden). – Z: 155.

SC Markdorf

FC RW Salem

0:0

Beide Mannschaften taten sich anfangs schwer, auf dem frisch geräumten Kunstrasen zu einem geordneten Spielaufbau zu kommen. Erst in der 20. Minute verfehlte Esref Su mit dem ersten Torschuss das Ziel deutlich. Auch danach spielte sich das Geschehen weiterhin zwischen den Strafräumen ab, wobei Markdorf leichte Feldüberlegenheit hatte. Vor der Pause parierte der gute Gästekeeper René Kölle noch einen gefährlichen Freistoß von Esref Su (39.). Unmittelbar vor dem Wechsel schoss Hasan Su um Zentimeter vorbei.

Nach dem Wechsel dominierte der SC Markdorf das Spiel und war hoch überlegen. In der 60. Minute gab es eine strittige Szene im Gästestrafraum, bei der Esref Su zu Fall kam, der Pfiff des Schiedsrichters jedoch ausblieb. Die nahezu vollständig in der eigenen Hälfte eingeschnürten Salemer hatten in der 79. Minute ihre einzige Möglichkeit durch Felix Kölle, der jedoch an Torhüter Koch scheiterte. In der Schlussphase boten sich den Markdorfern erstklassige Torchancen nahezu im Minutentakt. Hasanmetaj, Rössler, Weimer und Su verzweifelten jedoch am Glück und auch am Geschick der Salemer, bei denen sich Kölle mehrfach auszeichnete und das 0:0 festhielt. Die Markdorfer Gastgeber scheiterten einmal mehr an der mangelhaften Chancenverwertung und vergaben den möglichen und verdienten Sieg. Die Punkteteilung nützt keinem der beiden Tabellennachbarn wirklich viel. (bla)

SR: Renner (Meßkirch) – Z: 180.

FC 08 Villingen II

FC Überlingen

3:0 (0:0)

Einen verdienten Sieg landete der Tabellenvierte FC 08 Villingen II gegen den unbequemen Aufsteiger FC Überlingen. Marcel Yahyaijan, Trainer der Gastgeber, war mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden. Die Oberliga-Reserve aus dem Schwarzwald bleibt somit weiter in der Erfolgsspur und hatte in Fabio Chiurazzi den herausragenden Matchwinner auf dem Platz. Der Offensivmann der Villinger erzielte nach dem Seitenwechsel alle drei Treffer der Nullachter. „Unser Matchplan ging voll auf. Wir haben geduldig gespielt, der Gegner stand defensiv sehr kompakt. Wir wussten, dass wir in der zweiten Halbzeit unsere Chancen bekommen würden. Und die haben wir dann genutzt“, lobte Yahyaijan die Beharrlichkeit.

Allerdings musste die Heinelf über eine Stunde warten, ehe der Knoten platzte, doch dann legte Fabio Chiurazzi los wie eine Rakete: In der 64. Minute traf er zum 1:0. Den zweiten Treffer legte er in der 75. Minute nach, ehe ihm keine 180 Sekunden später der Hattrick innerhalb von nicht einmal einer Viertelstunde gelang. Bei weiteren Möglichkeiten hätten die Hausherren das Resultat noch höher stellen können. (olg)

Tore: 1:0 (64.) Chiurazzi, 2:0 (75.) Chiurazzi, 3:0 (78.) Chiurazzi. – SR: Büchele.

Stenogramm

DJK Villingen

FC Schonach

2:2 (0:1)

Tore: 0:1 (42.) German, 0:2 (54.) German, 1:2 (56.) Giesler, 2:2 (86.) Reich. – SR: De Vito (Stetten a.k.M.). – Z: 100.