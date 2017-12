Handball Die Handball-Stars von morgen kommen nach Konstanz

Vom 12. bis 14. Januar sind die besten Nachwuchsspieler der Welt in der Schänzlehalle zu Gast und messen sich dort im Rahmen eines Top-Nationenturniers. Mit dabei sind die seit Jahren erfolgreichsten und stärksten U20-Teams der Welt aus Spanien, Frankreich, Portugal und Deutschland.

Handball: Die Zweitliga-Spielpause im Januar ist ohnehin nicht besonders lang, doch auch in dieser Zeit müssen die Handballfans am Bodensee nicht auf Spitzenhandball der Extraklasse verzichten. Stattdessen werden von 12. bis 14. Januar die besten Nachwuchsspieler der Welt in der Schänzlehalle gastieren und sich im Rahmen eines Top-Nationenturniers messen. Mit dabei sind die seit Jahren erfolgreichsten und stärksten U20-Teams der Welt aus Spanien, Frankreich, Portugal und Deutschland. Als Gastgeber hat der Deutsche Handball Bund (DHB) den Zweitligisten HSG Konstanz damit betraut, dieses sportliche Event über drei Tage zu veranstalten.

Alleine Deutschland bietet im aktuellen Kader der DHB-Junioren 13 Spieler von deutschen Erstligisten auf, wie beispielsweise Sebastian Heymann von Frisch Auf Göppingen, der schon für die B-Nationalmannschaft auflief, Frederik Simak von den Füchsen Berlin und Till Klimpke von der HSG Wetzlar. Nach dem Gastspiel am Schänzle im Sommer, als die deutsche Junioren-Nationalmannschaft ihr letztes Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen Island vor über 800 Zuschauern und bei bester Stimmung knapp verlor (30:33), warten nun erneut Duelle mit den Gegnern, die Deutschland bei der WM auf den vierten Platz verwiesen hatten.

Gegen Spanien, seit Jahren eine der dominierenden Nationen, war für das zuvor ausnahmslos siegreiche DHB-Team um HSG-Keeper Stefan Hanemann Endstation im Halbfinale, im Spiel um Platz drei musste man sich Frankreich geschlagen geben. Spanien wurde U21-Weltmeister, Frankreich belegte Platz drei vor Deutschland.

Zwei Jahre zuvor wurde Frankreich U21-Weltmeister, bei der U20-EM im vergangenen Jahr holte sich Spanien den Titel, Deutschland gewann Silber und Frankreich Bronze. Bei der U18-EM schließlich lief Frankreich als Erster über die Ziellinie, es folgte Deutschland auf Rang drei. Alleine diese Erfolge verdeutlichen die Vormachtstellung der teilnehmenden absoluten Topnationen im Nachwuchsbereich, die sich in Konstanz hochklassige Duelle liefern werden. Schließlich geht es um viel Prestige und wertvolle Erkenntnisse gegen die besten Teams und Spieler der Welt. Gespielt wird jeder gegen jeden mit Ermittlung einer Endtabelle.

Tickets sind ab sofort über die Geschäftsstelle der HSG Konstanz (Tel.: 07531/928080, tickets@hsgkonstanz.de) erhältlich. Tageskarten kosten acht Euro, ermäßigte Ein-Tages-Tickets für Studenten, Rentner und Schüler vier Euro. Das komplette Turnierticket mit Eintritt an allen drei Tagen ist für 18 bzw. 10 Euro erhältlich, für Dauerkartenbesitzer der HSG Konstanz für 16 bzw. acht Euro. Dauerkarteninhaber der HSG können sich noch bis 31. Dezember ihren angestammten Platz zum Sonderpreis sichern, mit dem ein Tag im Vergleich zum normalen dreifachen Tagesticketerwerb somit kostenlos ist. Für Mannschaften gibt es Gruppentickets, bei denen nach acht gekauften Karten einer Kategorie zwei weitere Tickets derselben Kategorie gratis sind, zwei Betreuer sind pro Jugendmannschaft ebenfalls gratis. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.

Der Spielplan

Freitag, 12. Januar

18 Uhr: Frankreich – Spanien

20.15 Uhr: Deutschland – Portugal

Samstag, 13. Januar

16 Uhr: Deutschland – Frankreich

18.30 Uhr: Spanien – Portugal

Sonntag, 14. Januar

10 Uhr: Portugal – Frankreich

12.30 Uhr: Spanien – Deutschland