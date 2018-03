Handball Die HSG Konstanz genießt den Moment

Durch den furiosen 33:27-Heimsieg gegen den EHV Aue schaffen die Konstanzer Zweitliga-Handballer den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz und schöpfen neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt

Handball, 2. Bundesliga

HSG Konstanz - EHV Aue 33:27 (17:14)

Sagt der Reporter zu Paul Kaletsch: „Weißt Du, was ich auf den Presseplätzen spontan gerufen habe, als Du in der letzten Minute den Ball hattest?“ Der HSG-Handballer antwortet blitzschnell, so wie er zuvor auf dem Spielfeld seine Chancen wahrgenommen hatte. „Bloß nicht werfen“, sagt Kaletsch und grinst, „damit die hundert Prozent nicht flöten gehen.“ Exakt, der Kandidat hat hundert Punkte – Paule ist an diesem eindrucksvollen Abend in allen Belangen ein Hundertprozentiger.

Zwölf Würfe, zwölf Tore, maximale Ausbeute, so was gibt’s nicht alle Tage. Nein, eigentlich überhaupt nicht, zumal der Mann mit der ausgeprägten Wurfkraft bei der HSG Konstanz ja durchaus die Direktive hat, mehr als andere den Abschluss zu suchen. „In der B-Jugend hatte ich mal ein Spiel in Eisenach, da könnten es auch hundert Prozent gewesen sein.“ Am Ende ist es für Paul Kaletsch eine schöne Momentaufnahme, mehr nicht. „Wichtig ist, dass wir gewinnen“, sagt der 25-Jährige – und meint: egal, wer die Tore wirft. Und dass einer die des Gegners verhindert, wie der famose Konstantin Poltrum mit 23 Paraden gegen Aue (siehe untenstehenden Bericht).

Drei Tore machte Kaletsch vom Siebenmeterpunkt, die anderen neun aus dem linken Rückraum, „der Schokoladenseite für einen Rechtshänder“, wie er anmerkt. Über Jahre spielte der Rechtshänder bei der HSG im rechten Rückraum, weil es den Konstanzern an einem schlagkräftigen Linkshänder auf dieser Position mangelte. Das hat sich geändert, im Laufe dieser Saison hat dann und wann der aus dem eigenen Nachwuchs stammende Felix Krüger überzeugende Auftritte hingelegt – zuletzt in Eisenach, „da hat er eine starke erste Halbzeit gespielt“, lobt Trainer Daniel Eblen. Vor allem aber ist der vergangenen Sommer von den Rhein-Neckar Löwen gekommene Maximilian Schwarz zu einer echten Verstärkung geworden. In der Vorbereitung hatte der 24-Jährige wegen eines bakteriellen Infekts und einer Schulterverletzung wochenlang pausieren müssen. „Leider hat es deshalb mit Max länger gedauert“, sagt Eblen, jetzt aber sei „er da“.

Schwarz besitzt ein gutes Auge fürs Kreisanspiel und einen fast ansatzlosen Wurf – drei wichtige Tore waren es auch gegen Aue wieder. Die positive Erkenntnis: Die HSG-Linkshänder sind für den Gegner zu einem Faktor geworden, den sie bei der Organisation des Abwehrverbunds nicht außer Acht lassen können. Das gibt dem Angriffsspiel weitere Freiräume, auch entlastet es einen Shooter wie Paul Kaletsch. Der verteilt auf seine Weise ein Kompliment: „Es ist schön, dass der Druck der Linkshänder da ist.“

Noch in der vergangenen Saison war es ja eher Tagesordnung als Ausnahme, dass auf halbrechts Kaletsch und auf halblinks Mathias Riedel 60 Minuten durchspielen mussten. Jetzt ist es so, dass durch Kaletschs Präsenz im linken Rückraum Riedel mehr Bankzeit hat, als er vielleicht möchte. Wenn er denn aber kommt, ist die Wucht des 1,97 Meter großen Bären nach wie vor eine Stärke der HSG Konstanz. Die neue Variabilität zeigt sich aber nicht nur auf den Halbpositionen. Tom Wolf setzt auf der Mittelposition andere Akzente als Tim Jud, der Wechsel zwischen den beiden Spielmachern erfrischt das eigene Spiel. Und ein lange Zeit verletzt fehlender Michael Oehler als wirkungsvoller Abwehrspezialist ermöglicht Paul Kaletsch zusätzliche Pausen bei gegnerischem Ballbesitz.

8:2 Punkte und bisher noch ohne Niederlage – das Handballjahr 2018 hat sich gut angelassen für die HSG Konstanz. Der kurzfristige Lohn ist der Sprung auf Rang 16, der am Saisonende reichen würde für den Klassenerhalt. „Wir dürfen unsere Serie aber auch nicht überbewerten. Wir mussten diese Punkte ja machen, um wieder dabei zu sein“, bleibt Paul Kaletsch vorsichtig und prognostiziert: „Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir auch mal eine Mannschaft mit einstelligem Tabellenplatz schlagen.“

So wie vergangene Saison oft passiert. Favoritensturz reloaded darf gerne sein, so schön waren sie ja auch, die Bilder nach dem bewerkstelligten Klassenerhalt damals in Neuhausen…

HSG Konstanz: Poltrum (23 Paraden!), M. Wolf (Tor). – Schlaich (3), Riedel (1), T. Wolf (2), Oehler, Kaletsch (12/3), Krüger, Maier-Hasselmann (2), Jud (4), Wendel (1), Berchtenbreiter (5), Schwarz (3), Klingler, S. Löffler, Braun.