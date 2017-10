Volleyball Deutlicher Derbysieg für USC Konstanz

Die Volleyballerinnen des USC Konstanz schlagen den SV Bohlingen mit 3:0 und feiern als Aufsteiger den dritten Erfolg in Serie

Volleyball, Oberliga Frauen

USC Konstanz

SV Bohlingen

3:0

Mit einem deutlichen 3:0 (27:25, 25:20, 25:18) gewannen die Oberliga-Volleyballerinnen des USC Konstanz das Derby gegen den SV Bohlingen. Der Aufsteiger revanchierte sich so für das verlorene Spiel beim Testturnier in Radolfzell. Mit Lena Schuh und Jana Lorenz waren zwei wichtige Stützen des Konstanzer Teams wieder voll einsatzfähig und das Team von Trainer Philipp Röhl und Spielertrainerin Marie Dinkelacker konnte mit einem vollen Kader von zwölf Spielerinnen antreten.

Im ersten Satz schien das Derby zunächst ein Spiel auf Augenhöhe zu werden. Beide Teams punkteten mit starken Aufschlägen und durch unstetes Spiel des Gegners. Der USC schaffte es jedoch in der entscheidenden Endphase des Satzes, die Nerven zu behalten und entschied diesen Durchgang in der Verlängerung mit 27:25 für sich. Neuzugang Alina Hösch fügte sich trotz kurzer Vorbereitung bravourös ein und verstärkte den Spielaufbau durch eine stabile Annahme und variable Angriffe.

Scharfe Aufschläge der Bohlingerinnen führten zu Beginn des zweiten Satzes zu einem Einbruch beim Heimteam. Mit 0:4 und 1:8 rückte ein schneller Satzgewinn in weite Ferne. Doch profitierten die Konstanzerinnen von ihrer Erfahrung, und durch einen geduldigen Spielaufbau arbeiteten sie sich heran, sodass der Satz mit 25:20 an den USC ging. Trainer Röhl nutzte den Vorteil seiner vielfältig einsetzbaren Spielerinnen aus und setzte das Zuspiel-Diagonal-Gespann Jana Lorenz und Britta Steffens im 4-2-System ein. Der Coup gelang. Im dritten Satz hielten die Konstanzerinnen mit platzierten, druckvollen Aufschlägen die Annahme von Bohlingens Top-Spielerin Lina Hummel fern. Libera Angelika Kornblum erwies sich zudem als sichere Stütze in der Annahme. Somit ging auch der dritte Satz mit 25:18 an den USC.

Konstanz belegt nun mit drei Siegen aus drei Spielen den zweiten Platz und kann am Samstag beim Tabellenfünften SV Karlsruhe-Beiertheim die Erfolgsserie fortführen. Der Ligasechste Bohlingen empfängt am Sonntag, 17 Uhr, in der Singener Münchriedhalle die VSG Kleinsteinbach. (pr)

USC: Dinkelacker, Grieble, Hemm, Hösch, Kornblum, Lorenz, Martersteig, Weber, Schuh, Slowik, Stapel, Steffens. – SVB: Gonser, Günzel, Hummel, K. Maier, S. Maier, A. Müller, C. Müller, Nock, Rothenbacher, Sias, Wanner, Zametica.