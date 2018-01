Handball Deutlicher Derbysieg für TuS Steißlingen II

Der TuS Steißlingen II feiert ohne große Mühe einen souveränen 43:22-Erfolg gegen die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen

Handball, Landesliga

TuS Steißlingen II

HSG MM

43:22 (21:9)

Der TuS Steißlingen II hat das Derby gegen die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen deutlich mit 43:22 gewonnen und ließ den Gästen über die komplette Spielzeit nicht den Hauch einer Chance. Mit einer kompakten 6:0-Abwehr und einem gut aufgelegten Daniel Beck im Tor machten die Hegauer es den schnellen Spielern der HSG sehr schwer, zum Torerfolg zu kommen. So konnte Steißlingen mit viel Tempo spielen. In der zweiten Welle fanden die Gastgeber immer wieder Lücken, die konsequent genutzt wurden. Dementsprechend stand es nach knapp 15 Minuten bereits 12:4 für die Hausherren, die diese Führung bis zur Pause auf 21:9 ausbauten.

Im zweiten Durchgang konnte TuS-Trainer Spoo viel durchwechseln, dabei zeigte jeder Spieler eine sehr gute Leistung, sodass die Steißlinger Führung immer größer wurde. Auch jetzt war es die Abwehr, die immer wieder leichte Ballgewinne verzeichnen konnte, die vor allem durch die beiden Außen Mike Nägele und Tim Wiedemann in einfache Tempo-Tore verwandelt wurden. So konnten die Gastgeber fünf Minuten vor Schluss durch einen Treffer von Fabian Rihm die 40-Tore-Marke knacken. Schlussendlich gewann die Steißlinger Reserve mit 43:22 und konnte so den ersten Derbysieg im Jahr 2018 feiern.

„Ich bin mit der Leistung vom kompletten Team sehr zufrieden. Meine Forderungen wurden über das ganze Spiel hinweg umgesetzt. Nun müssen wir das kommende Woche nochmals bestätigen, wobei es ungleich schwerer wird“, sagte der Steißlinger Trainer Spoo nach dem Spiel. Kommende Woche ist der TuS zu Gast bei der HU Freiburg und will sich für das verlorene Hinspiel revanchieren. (mw)

TuS Steißlingen II: Beck, Beetz (Tor); Benzinger (1/1), Ray (3/1), Hilpert, Rihm (8), Kehl, David Maier (4), Gattinger (2), Hautmann (4/1), Reck (1), Wiedemann (8/1), Nägele (12), Daniel Maier. – HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Jegler (Tor); Buneta, Schweda (1), Boitor (2), Kornetzky (2), Maier (5), Hosu (5), Schlegel (2), Walther (2), Frese, F. Kugler, D. Kugler (1), Pröstle (2), Strohmaier.